Цифра дня. Про мотивацию

82% компаний назвали регулярную пересмотр зарплаты самым эффективным способом мотивировать сотрудников.

Регулярные премии отметили 61% респондентов. 48% указали на возможность добровольного медицинского страхования, 42% — на понятную и прозрачную систему планирования карьерного роста в организации, 36% —на активную корпоративную жизнь для сотрудников (результаты опроса, проведенного сервисами Работа.ру и СберПодбор, есть в распоряжении Клерка»).

А вы какой способ мотивации считаете эффективным?

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