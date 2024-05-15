Встречные проверки в 2024 году, изменения в ТК, работа с МЧД, налоговый аудит, субсидии из бюджета. Обзор мероприятий с 15 по 29 мая

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21 мая Долгосрочное хранение электронных документов при помощи комплексного решения от ОВИОНТ ИНФОРМ
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Для чего нужно хранить документы?
2. Законодательная база для организации хранения электронных документов.
3. Особенности хранения электронных документов.
4. Общее и отличия систем ЭДО и систем архивного хранения.
5. Решения по архивному хранению корпоративных электронных документов.
6. Демонстрация программных решений в рамках проекта ПК Баланс-2.
21 мая Бутылочное пиво: всё что нужно знать к 1 июня
Время: 15:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Все нюансы списания бутылочного пива.
2. Как передавать в «Честный знак» информацию без ошибок.
3. Как не разорваться между «Честным знаком» и ЕГАИС.
22 мая Встречная проверка, вызов на комиссию и кассовая проверка: что нужно знать бухгалтеру
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Встречная проверĸа: цель, сроĸ для исполнения требованией по встречĸе, когда доĸументы могут потребовать повторно, а ĸогда нет.
2. Вызов в налоговую на ĸомиссию: кто входит в группу рисĸа, кому идти «на ковер», а ĸому нет, ĸ чему готовиться, когда пришла комиссия.
3. Кассовые проверĸи: к ĸому могут прийти, когда и как часто.
4. Как зарабатывать на сопровождении провероĸ.
22 мая День кадровика. Изменения и тренды 2024 года
Время: с 10:00 до 14:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Изменения в трудовом законодательстве в 2024 году.
2. Кадровая отчетность в СФР.
3. Как закрыть вакансию за 6 шагов.
4. Cоблюдение трудовых прав работников: надзор со стороны ГИТ и прокуратуры.
22 мая Концессионные соглашения, бухгалтерский и налоговый учет
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Что такое концессия?
2. Бухгалтерской учет операций по концессионному соглашению.
3. Налогообложение в рамках концессионного соглашения.
22 мая Госпомощь: субсидии за счет бюджета на финансирование текущих расходов
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Бухучет субсидирования текущих расходов.
2. Отражение возврата субсидий.
3. Раскрытие информации о госпомощи в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Налоговый учет бюджетных субсидий при применении ОСНО и УСН.
5. Налоговые последствия субсидий в части НДС.
22 мая Система управления KPI: как измерить неизмеримое
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия, узнаете:
1. О лучших действующих практиках систем целеполагания.
2. Как работает процесс постановки целей OKR (Objectives and Key Results – «Цели и ключевые результаты»).
3. Как адаптировать цели для Agile команд – от «вольных художников» до метрических целей.
4. К чему могут привести типичные ошибки при целеполагании.
22 мая Инструменты для цифрового учета и экономической безопасности по ПОД/ФТ
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Риски бизнеса при работе с контрагентами.
2. Требования законодательства по ПОД/ФТ к субъектам 115-ФЗ.
3. Автоматизация бизнес-процесса обслуживающей бухгалтерии.
23 мая Работайте с МЧД по‑новому: основные изменения 2024 года
Время: с 11:00 до 13:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Как заполненять МЧД для разных контролирующих органов.
2. Как оформить полномочия в Контур.Экстерне.
3. Какие важные изменения по работе с МЧД ожидаются в 2024 году.
23 мая Методы коммуникации для реализации успешной деятельности. За словом в карман не полезешь
Время: с 17:00 до 18:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Как строются коммуникация и диалог?
2. Как успешно ставить задачи перед сотрудниками?
3. Как выстраивать успешный рабочий альянс в команде?
4. Ряд инструментов коммуникации, необходимых в ежедневной деятельности.
29 мая Налоговый аудит: кому и когда он нужен
Время: с 10:00 до 11:30
Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
Согласно официальным данным, размещенным на ФНС, в 2021 -2023 году налоговые органы осуществили 22 824 выездных налоговых проверок, 9 % которых закончились налоговыми доначислениями. Средний чек доначислений по стране для организаций составил 66 млн. руб., для ИП около 20 млн. руб. Для минимизации рисков доначисления налогов по результатам выездной налоговой проверки для организаций и ИП компаниям необходимо провести налоговый аудит.
Основная ценность такого аудита –заблаговременное выявление всех слабых мест компании и возможность устранения или минимизации рисков до начала выездной налоговой проверки, что существенно сократит доначисления в ходе самой проверки. «Предупрежден значит вооружен» — старая истина, которая не теряет своей актуальности.
На встрече мы подробно расскажем о налоговом аудите и порядке его проведения, рассмотрим интересные кейсы из нашей практики.
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