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Трудовые отношения

Цифра дня. Про обеды на работе

Аналитики выяснили, что в среднем работающие россияне тратят на один обед около 438,5 рублей.
Цифра дня. Про обеды на работе

В месяц при стандартном графике 5/2 у российских работников выходит в среднем около 9 208 рублей, потраченных на рабочие обеды.

Обедают на работе домашней едой 55% россиян, а остальные либо предпочитают покупать обеды (34%), либо едят то, что бесплатно предоставляет им их работодатель (5%).

При этом значительная часть тех, кто покупает себе обеды, делает это в столовых или буфетах (14%), т.е. там, где обычно доступные цены и не нужно долго ждать. Еду в магазинах покупают 8%, заказывают доставку — 6%, ходят в рестораны, кафе на бизнес-ланчи или в фастфуд-рестораны — 7% опрошенных. Такие результаты показал опрос Авито Работа (результаты есть в распоряжении «Клерка»).

Опрос также показал, что:

  • 21% работающих россиян тратят на обед в среднем до 200 рублей;

  • 42% — от 201 до 400 рублей;

  • 17% — от 401 до 600 рублей.

Больше 600 рублей на обед тратят не так много российских работников: от 601 до 1000 рублей тратят 11% опрошенных, а более 1 000 рублей — 7%.

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