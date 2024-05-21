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Кредитование

Как получить кредит на открытие бизнеса с нуля

Для открытия бизнеса нужен стартовый капитал, сумма которого может составлять до нескольких миллионов рублей. Если у начинающего предпринимателя нет своих накоплений, можно взять кредит. Рассказываем, как его получить и какие есть особенности у целевого кредита на бизнес. 
Как получить кредит на открытие бизнеса с нуля
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Условия кредита на бизнес 

Кредит доступен индивидуальным предпринимателям (ИП), юридическим лицам и основателям стартапов. Чтобы получить деньги на развитие бизнеса, нужно отвечать требованиям к его выдаче:

  • Хорошая кредитная история: не должно быть непогашенных кредитов с просроченными платежами.

  • Возраст заемщика — от 21 до 65 лет. Это рамки, которые устанавливают большинство банков. Однако некоторые банки выдают кредиты и с 18 лет.  

  • В некоторых банках требуют наличие первого взноса — 25–35% от нужной суммы. Чем больше сумма, тем лучше, так как банк с большей вероятностью одобрит заявку. 

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Преимущества и недостатки кредита на бизнес

Как и любой вид кредитования от банка, кредит на бизнес имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы

Минусы

Возможность быстрее начать свое дело, уже имея стартовый капитал на руках

Есть риск, что бизнес не окупится и его придется закрыть. В таком случае кредит никуда не денется и его также нужно будет выплачивать по графику

Не нужно долго копить на свое дело, сбережения не обесценятся из-за инфляции

Может понадобиться залог для получения денег на бизнес по выгодным условиям. Если не получится окупить бизнес и закрыть кредит, можно лишиться залогового имущества

Не нужно долго копить на свое дело, сбережения не обесценятся из-за инфляции

Как получить деньги на открытие бизнеса с нуля

Чтобы увеличить шанс одобрения, важно подготовиться перед тем, как подать заявку:

  1. Зарегистрировать ИП или ООО. Банки могут отказать, если вы не состоите на налоговом учете. 

  2. Определиться, какие активы предоставить в качестве залога: недвижимость, автомобиль и т. д. Некоторые банки готовы выдать деньги и без залога, но вероятность одобрения в таком случае ниже. 

  3. Чтобы показать банку перспективы проекта и сроки окупаемости, нужно составить бизнес-план — это документ, в котором изложена вся информация о вашем будущем бизнесе: информация о предприятии и его деятельности; экономические расчеты с основными операциями; анализ выбранной отрасли; поэтапный план по реализации. Это поможет банку лучше понять ваши планы и оценить перспективы развития, что может положительно повлиять на решение по заявке и условия кредита. Также бизнес-план поможет вам прописать все аспекты будущего дела и оценить все риски.

Также нужно предоставить банку документы:

  • Паспорт и ИНН.

  • Свидетельство о регистрации ИП или ООО. Получить его можно, запросив выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.

  • Справку о доходах 2-НДФЛ. Ее можно получить на работе, через налоговую или «Госуслуги». Если вы — ИП, то можете сами оформить похожую справку о доходах.

  • Документы, подтверждающие право собственности на имущество, которое собираетесь отдать в залог банку.

Какие еще виды кредитов для бизнеса существуют

Существуют разные виды кредитования бизнеса, кроме обычного кредита для открытия: овердрафт, кредитная линия, факторинг и рефинансирование. Ими можно воспользоваться в процессе ведения бизнеса. Разберем каждый из этих вариантов.

Овердрафт

Это лимит по дебетовой карте, в пределах которого вы можете уйти в минус. В том числе овердрафт предоставляется по бизнес-картам. Это удобно, чтобы получить краткосрочный займ на небольшую сумму. Например, чтобы закрыть кассовые разрывы.

Кассовый разрыв — это когда у компании есть прибыль, но при этом временно недостаточно средств для покрытия операционных расходов. К ним относятся постоянные траты, без которых невозможно ведение бизнеса: аренда, страховые взносы, покупка материалов и т. д.

Чаще всего овердрафт предоставляют на один–два месяца, и поступления на счет в первую очередь погашают задолженность по нему.

Кредитная линия

Кредитная линия предполагает, что банк обязуется выдать определенную сумму бизнесу в течение определенного срока. Если у вас открыта кредитная линия, например, на два года на 15 млн рублей, это значит, что вы можете в течение двух лет в любой момент обратиться в банк и получить сумму до 15 млн рублей.

Кредитная линия подойдет, если вам временно не хватает средств на закупку материалов, открытие нового филиала и т. д.

Факторинг

При факторинге в сделке есть три участника: продавец, покупатель и фактор (финансовый агент) — обычно, это банк.

Факторинг помогает продавцу (поставщику) получить деньги раньше при продаже товара с отсрочкой, не ожидая оплаты от покупателя. Оформить его можно за дополнительную комиссию. То есть банк оплачивает товары или услуги за покупателя и получает от него оплату долга.

Например, завод закупает какао-бобы у компании на 1 млн рублей, производит шоколадные конфеты и продает их магазину за 2 млн рублей. Магазин получит прибыль только после продажи всех конфет через три месяца и не сможет заплатить за него заранее. Завод по производству конфет соглашается на отсрочку платежа для магазина, чтобы не терять клиента.

При этом компания, продающая какао-бобы, требует полную предоплату с завода за товар. В этом случае завод может столкнуться с кассовыми разрывами: если магазин еще не продал конфеты и не перечислил деньги, но уже пора покупать какао-бобы для производства новых конфет.

В этом случае завод обращается в банк за факторингом и уступает ему права требования средств с магазина. Завод получает сумму для закупки какао-бобов за вычетом комиссии банка. Банк через три месяца получает деньги от магазина и компенсирует выданные заводу деньги. 

Рефинансирование

Рефинансирование и для физических лиц, и для бизнеса — это новый кредит для погашения старого, он используется для снижения ежемесячного платежа и общей переплаты по кредиту. Бизнес также с помощью рефинансирования может вывести имущество из-под залога или закрыть несколько кредитов, чтобы выплачивать в итоге один.

Примеры кредитов для бизнеса 

У каждого банка свои условия и программы кредитования по любым продуктам, в том числе по кредитам на бизнес. Рассмотрим предложения некоторых банков.

Банк

Ставка и полная стоимость кредита

Срок

Сумма, руб.

Ак Барс Банк

Ставка: от 16% до 24%

ПСК: от 16,000% до 24,000%

до 3 лет

до 10 млн

Альфа-Банк

Ставка: от 16% до 45%

ПСК: от 16,000% до 45,000%

до 5 лет

до 50 млн

Тинькофф Банк

Ставка: от 12% до 47,88%

ПСК: от 12,000% до 47,880%

до 6 месяцев

до 10 млн

Как повысить шансы на одобрение кредита 

Банки неохотно выдают кредиты на развитие стартапа или бизнеса — это связано с высоким риском неудачи при развитии своего дела.

Если компания только пришла на рынок, сложно оценить ее платежеспособность и надежность в будущем. Соответственно, нельзя предсказать, будет ли заемщик вносить платежи в срок.

С учетом этого важно сделать все возможное, чтобы увеличить вероятность одобрения, а именно:

  • Предоставить ликвидный залог — это также поможет получить более низкую ставку по кредиту в случае одобрения, чем без залога.

  • Найти платежеспособного поручителя — им может быть физическое лицо или компания.

  • Привести в порядок кредитную историю: внесите просроченные платежи, если они есть, а также закройте кредитные продукты, которыми не пользуетесь.

Когда стоит брать кредиты на развитие бизнеса

Если вы оформите кредит под залог недвижимости или автомобиля, то это чревато потерей этих активов, если с бизнесом возникнут проблемы и вы не сможете вносить ежемесячные платежи.

Поэтому перед оформлением кредита нужно оценить все риски, так как важно не только вывести бизнес на хороший доход и окупаемость как можно раньше, но еще и погашать платежи по кредиту по графику.  

«Я бы рекомендовала брать такой кредит только под проекты с быстрой окупаемостью. Ставки по кредитам на развитие бизнеса сейчас высокие, что приводит к существенной переплате, — говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова. — Кроме того, такие продукты чаще всего выдаются на срок не более пяти лет, из-за чего у вас существенный ежемесячный платеж, так как чеки по таким кредитам, как правило, тоже высокие». 

Альтернативы кредиту на бизнес

Если банк все равно отказал в выдаче целевого кредита, есть также и другие варианты:

  • Обычный потребительский кредит для физического лица без залога или с залогом. Получив деньги как физическое лицо, вы можете использовать их для развития своего дела. Процесс оформления в таком случае проще, и не понадобится бизнес-план.

  • Можно привлечь субсидии от государства, подав заявку через МСП РФ или платформу «Мой Бизнес».

  • Привлечь инвестиции на развитие на выгодных условиях. В этом случае вы не рискуете собственными активами и получаете дополнительное финансирование.  

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Как получить кредит на открытие бизнеса с нуля

Для открытия бизнеса нужен стартовый капитал, сумма которого может составлять до нескольких миллионов рублей. Если у начинающего предпринимателя нет своих накоплений, можно взять кредит. Рассказываем, как его получить и какие есть особенности у целевого кредита на бизнес. 

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

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