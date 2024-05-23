Формула успеха: как понимание региональной специфики и гибкие бизнес-процессы помогают бизнесу расти и процветать 

В 2024 году Агророс Банку исполняется 30 лет. За это время он превратился из скромного провинциального банка в крупную региональную организацию, отвечающую всем требованиям финансового рынка.

Успех Агророса — это результат продуманной стратегии и постоянного стремления к инновациям, развитию и совершенствованию.

История развития

Агророс Банк начал свою деятельность в 1994 году в Саратове.

За свои 30 лет банк активно развивал культуру бизнеса не только в Поволжье, но и за его пределами.

На сегодняшний день в структуре банка 21 отделение, которые охватывают 12 регионов и 14 городов России: Саратов, Москва, Санкт-Петербург, Балаково, Волгоград, Ижевск, Пенза, Рязань, Тамбов, Тольятти, Воронеж, Ульяновск и Энгельс.

За всю историю развития Агророс Банк всегда рассматривал кризисы, как потенциальные точки роста. Не зря, период активной трансформации банка пришелся на 2020 год. Именно в этот период банк смог создать современную клиентоориентированную компанию с сильной командой профессионалов.

Агророс до трансформации

И после

К 2023 году Агророс Банк увеличил свою прибыль в 5 раз, вошел в в ТОП-5 в номинации «Курс валют. Лучшие условия обмена» ежегодной премии Банки.ру и в ТОП-50 народного рейтинга банков и списка крупнейших банков по размеру филиальной сети.

Формула успеха

Понимание региональной специфики и гибкие бизнес-процессы — вот что отличает Агророс Банк от остальных.

Одним из ключевых преимуществ Агророс Банка является именно его глубокое понимание региональной специфики.

Гибкость в построении бизнес-процессов и накопленный опыт работы «на местах» позволяют учитывать уникальные особенности каждого региона присутствия, предлагая наиболее эффективные финансовые решения.

Агророс Банк считают домашним банком во всех регионах присутствия. Он активно участвует в жизни городов, стремясь создать благоприятные условия для устойчивого развития регионов, помогает своим клиентам эффективно управлять личными финансами, инвестировать в бизнес, предоставляя консультации по вопросам финансовой и законодательной грамотности.

Продукты и услуги Агророс Банка

Агророс Банк предлагает широкий перечень современных банковских продуктов для всех категорий клиентов: от частных лиц до крупного бизнеса.

Особое внимание Банк уделяет работе с ИП и юридическими лицами, предлагая им наиболее выгодные продукты:

Индивидуальные решения по залоговому кредитованию . Без обязательного страхования жизни заемщика и залога недвижимости. Банк рефинансирует кредиты других банков.

РКО: условия для комфортного обслуживания бизнеса . Регистрация ИП и ООО бесплатно при открытии счета, тарифы от 0₽ в месяц.

ВЭД без ограничений с прямыми корсчетами в валюте.

Из услуг для физических лиц отдельно стоит отметить обмен валюты по одному из лучших курсов в регионах присутствия Банка. Минимум 1 раз в день курс Агророс Банка отражается в рейтинге топ-3 самых выгодных на Банки.ру.

Банк и социальная ответственность

Агророс Банк уделяет большое внимание социальным проектам, так, уже несколько лет существует АБ клуб — бесплатный бизнес-клуб для обмена опытом и поддержки владельцев малого и среднего бизнеса, в котором все участники могут прокачать опыт и наработать деловые связи.

Клуб работает в двух форматах:

Онлайн — через телеграм-канал агрегируются полезные новости, ведутся дискуссии, выкладываются лекции и экспертные комментарии;

Очно — банк проводит деловые встречи в городах присутствия банка, позволяя участникам формировать комфортную среду для бизнеса, развивать собственный бренд и строить новые экономические связи.

К маю 2024 АБ клуб провел более 30 бесплатных бизнес-встреч в разных городах для более 1400 участников. Все лекции, которые проводятся на бизнес-встречах, можно найти на youtube-канале.

Сейчас бизнес-клуб Банка насчитывает более 1000 человек. Участником АБ клуба может стать не только Основатель, Инвестор или Топ-менеджер, но и Мечтатель (тот, кто только планирует запускать свое дело или хочет поучаствовать в развитии стороннего бизнеса).

Кроме развития и поддержки предпринимательства Банк активно участвует в экологических инициативах. Акции Банка направлены на озеленение городов, а также на сохранение старовозрастных деревьев, представляющих живые памятники природы.

В 2024 году банк выступил инициатором «зеленой акции» в нескольких городах России: Саратове, Челябинске, Волгограде, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве.

Сотрудники и руководство банка, объединив усилия с участниками АБ клуба, высадили множество деревьев и кустарников, среди которых форзиция, декоративные яблони, клен остролистный, туи и другие. Эти зеленые насаждения теперь не только украшают городские пространства, но и способствуют улучшению экологической обстановки, очищая воздух и создавая благоприятную атмосферу для жителей.

Председатель Правления Агророс Банка Дмитрий Кондрацков поделился своими планами: «У меня есть мечта — посадить лес. Я это делаю на своем участке земли, высаживаю сосны и дубы, но хотел бы, чтобы больше зеленых зон появлялось в черте города и за его пределами. В каждом городе есть промышленные районы, а значит, в достаточном количестве должны быть и деревья, потому что это — залог чистой экологии и свежего воздуха. Мне хочется, чтобы жилые кварталы чаще сменялись зелеными парками, где можно было бы отдохнуть, спастись от жары, наполнить легкие свежим воздухом, приятно и комфортно провести время с близкими».

Агророс Банк считает своим долгом вносить вклад в сохранение окружающей среды и формирование экологической культуры. Такие акции не только объединяют людей вокруг общей цели, но и демонстрируют пример ответственного отношения к природе, вдохновляя других на участие в подобных инициативах.

Клиент — главная ценность

30 лет — это не только юбилей, это еще и время постановки новых амбициозных целей. Агророс Банк уверенно смотрит в будущее и готов к новым вызовам, продолжая свой путь к цифровизации и лидерству на рынке финансовых услуг.

Агророс Банк продолжает следовать своему рецепту успеха: делать то, что заряжает, и всегда оставлять простор для развития, оставляя в фокусе своего вниманий центр Банковской Вселенной — Клиента!

Как утверждает Председатель Правления Агророс Банка Кондрацков Дмитрий Юрьевич: «Вряд ли мы дожили бы до тридцати лет, если бы не Клиент. И только благодаря Клиенту мы можем рассчитывать и на следующие тридцать. Клиентоцентричный подход — это то, над чем мы глубоко работаем. Когда продукты и услуги на Банковском рынке практически одинаковые, отличаться можно удобным и технологичным сервисом, улыбкой, общением и экспертизой. Наши Клиенты знают, что, в каком бы регионе они не находились, придя в офис Агророс Банка, они найдут там качественные услуги и живое общение».

Каналы коммуникации

Телефон 8-800-222-44-19.

Сайт Агророс Банка: https://www.agroros.ru/.

Telegram-канал Агророс Банка: https://t.me/agrorosbank.

Сообщество ВКонтакте Агророс Банка: https://vk.com/agrorosbank.

Ютуб-канал Агророс Банка: https://m.youtube.com/@AgrorosBank.

Telegram-канал соц.проекта АБ клуб: https://t.me/club_AB.

Региональные Telegram-чаты АБ клуба:

Кондрацков Дмитрий Юрьевич (Председатель Правления Агророс Банка) — https://vk.com/kondratckov, https://t.me/KondrDU.

Реклама: АО «БАНК «АГРОРОС», ИНН 6453033870, erid: LjN8KQtSS