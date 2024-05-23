Цифра дня. Про трудоголиков

31% работающих людей называют себя трудоголиками. Время от времени наклонности к трудоголизму проявляются у 36% респондентов. Причем среди них чаще встречаются женщины (40%), чем мужчины (31%).

Главным способом справиться с трудоголизмом оказалось планирование отдыха (55%). 37% респондентов устанавливают жесткие временные рамки для работы. 31% не смотрят рабочую почту после окончания дня. 20% отказываются от большого количества задач, а 12% ограничивают время использования гаджетов. 9% участников исследования пользуются техниками управления временем, а 6% обращаются к психологу. 8% выбрали ответ «Другое», где отметили, что стараются чаще заниматься физическими нагрузками (результаты опроса, проведенного сервисом Работа.ру, есть в распоряжении «Клерка»).

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