Ответственность бухгалтера: материальная, административная, уголовная, субсидиарная. Кто отвечает за нарушения после увольнения главбуха? + Памятка для скачивания

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета может распространяться не только на период работы, но и выходить за его пределы. Новому главбуху тоже не стоит расслабляться, если не заметить вовремя ошибку предшественника, отвечать за нее придется самому.

Виды ответственности главного бухгалтера

Главный бухгалтер — одна из ключевых фигур в любой организации, которая отвечает за отражение в учете и отчетности фактов финансово-хозяйственной деятельности.

За ошибки и нарушения, допущенные главбухом, в зависимости от степени тяжести ему могут грозить разные виды ответственности.

Материальная ответственность

Материальная ответственность главного бухгалтера наступает только тогда, когда из-за его действий компания понесла действительный ущерб, то есть уменьшилось количество денег на счетах и в кассе предприятия или выявлены недостачи имущества вследствие:

умышленного причинения вреда;

поступков, совершенных под воздействием алкоголя или психотропных веществ;

административного правонарушения.

Этот ущерб работодателю главный бухгалтер обязан возместить из своего кармана.

Например: при расчете и выплате суммы компенсации неиспользованного отпуска при увольнении бухгалтер в расчет среднего заработка включил суммы отпускных, что привело к завышению компенсации. То есть ошибка бухгалтера причинила ущерб компании.

Процесс и порядок взыскания ущерба с главного бухгалтера зависит от наличия заключенного с ним договора о полной материальной ответственности:

Если договора (пункта в трудовом договоре) о матответственности нет — то максимальная сумма взыскания ограничивается месячным заработком (ст. 241 ТК). Но если имеет место случай, упомянутый в ст. 243 ТК взыскать могут и полную сумму причиненного ущерба.

Если главбух — материально-ответственное лицо, то работодатель может взыскать полностью причиненный ущерб.

Важно: налоговый штраф — это не прямой действительный ущерб, а мера наказания за налоговое правонарушение, которое совершила компания. Бухгалтер действует от лица организации, поэтому нести материальную ответственность за выписанный на юрлицо штраф за просроченный отчет, не должен.

Однако Минфин считает, что работодатель вправе требовать от работника возмещения суммы административного штрафа, который компания уплатила по вине работника, так как для работодателя — это ущерб (письмо Минфина от 22.08.2014 № 03-04-06/42105).

Ответственность перед внешними кредиторами

Главный бухгалтер может отвечать за долги компании перед контрагентами и бюджетом — то есть нести субсидиарную ответственность. Это возможно в двух случаях:

компания проходит процедуру банкротства;

доказано, что фирма работает фиктивно и прикрывает правонарушения и/или преступления контролирующего лица.

При этом необходимо соблюдение условий:

главный бухгалтер — контролирующее должника лицо (ст. 61.10 закона № 127-ФЗ);

доказано, что кредиторская задолженность образована по вине главного бухгалтера;

для работающих фирм — трехлетний срок исковой давности не истек (ст. 196 ГК);

при банкротстве — прошло не более 10 лет после нарушения и не больше 3 лет после признания должника банкротом или завершения конкурсного производства (ст. 61.14 закона № 127-ФЗ).

Административная ответственность

Административная ответственность главного бухгалтера — это ответственность за ошибки и нарушения в бухгалтерском учете и отчетности, а также за налоговые правонарушения.

Чаще всего бухгалтеров наказывают:

По ст. 15.11 КоАП за грубые ошибки в учете и искажении отчетности выписывают штраф 5 000 — 10 000 рублей. Если бухгалтер совершил правонарушение повторно, штраф удваивается, а главного бухгалтера могут дисквалифицировать на 1 — 2 года.

По ст. 15.1 КоАП за нарушения при работе с наличными деньгами — штраф 4 000 — 5 000 рублей.

По ст. 15.5 КоАП за нарушение срока предоставления отчетности или уплаты налогов и взносов — штраф 300 — 500 рублей.

По ст. 15.6 КоАП за отказ предоставить в налоговую инспекцию запрашиваемые документы — штраф 300 — 500 рублей.

За искажение отчетности главного бухгалтера не накажут, если ошибка — результат нарушений в первичных документах, допущенных третьими лицами, или полное отсутствие документа по их вине.

Уголовная ответственность

Главный бухгалтер может быть привлечен и к уголовной ответственности, если его поступки не только принесли ущерб компании, но и вышли за границы норм уголовного права. То есть именно умысел, а не нарушение из-за низкой квалификации или ошибки.

Чаще всего уголовка наступает за:

Налоговые преступления, такие как: недоимка по налогам и взносам в крупном (от 15 млн рублей) и особо крупном (от 45 млн рублей) размерах (ст. 199, 199.1, 199.4 УК); сокрытие имущества от взыскания налогов (ст. 199.2 УК); незаконное предпринимательство и отмывание доходов (ст. 171, 174, 174.1 УК).

Растрата (ст. 160 УК).

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК).

В случае признания судом главного бухгалтера виновным в перечисленных преступлениях, ему грозят:

штраф — до 500 тыс. рублей или в размере заработка от одного до трех лет;

принудительные работы и дисквалификация на срок до 5 лет;

лишение свободы на срок до пяти лет в сочетании со штрафом или дисквалификацией или без них.

Сколько лет бухгалтер несет ответственность после увольнения

Окончание трудовых отношений не означает, что покинувший компанию главбух вышел из воды сухим. Точнее, на сколько он сух и чист перед законом, покажет время вне зависимости от того, по чьей инициативе произошло увольнение. То есть привлечь уволившегося главного бухгалтера к административной, материальной и уголовной ответственности можно в течение действия срока исковой давности:

административная ответственность — 1 год;

уголовная ответственность за преступления небольшой тяжести — 2 года;

уголовная за преступления средней тяжести — 6 лет;

уголовная за тяжкие преступления — 10 лет.

Срок давности исчисляют от момента выявления ошибки (нарушения или преступления). То есть, если новый главбух обнаружил ошибку, которая привела к искажению отчетности, через 10 месяцев после увольнения прежнего, то подать исковое заявление в суд с требованием о возмещении прежним бухгалтером причиненного ущерба можно вплоть до истечения 1 года и 10 месяцев с момента его увольнения.

Отвечает ли бухгалтер за ошибки предшественника

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. С одной стороны, предшествующий главбух несет ответственность за свои ошибки и нарушения пока не прошел срок исковой давности, который в зависимости от масштабов содеянного может длиться до десяти лет.

А с другой — при вступлении в должность новый главный бухгалтер должен проверить и оценить:

состояние учета и отчетности;

полноту наличия бухгалтерских и налоговых регистров, регистрационных, первичных, инвентаризационных документов, учетной политики, договоров, расчетно-платежных ведомостей, приказов и прочего;

соответствие бухгалтерской и налоговой отчетности положениям учетной политики и действующему законодательству;

соответствия показателей бухгалтерской отчетности данным бухучета;

правильность исчисления налогов и взносов;

своевременность представления деклараций и расчетов.

Получается, что на нового главного бухгалтера ложится обязанность найти и исправить ошибки предшественника, дабы не продолжать их накапливать и переносить из одного отчетного периода в другой. И чем быстрее это сделать и корректнее оформить, тем больше уверенность в том, что новому главбуху не придется отвечать за ошибки старого.

Тем более, что судебная практика показывает, что:

Но встречаются и случаи, когда судьи становились на сторону нового главного бухгалтера:

постановление Мирового судьи судебного участка № 2 Белозерского судебного района Курганской области от 21.11.2017 № 5-546/17;

постановление Курганского областного суда от 13.04.2018 по делу № 4А-122/2018.

Обязанности главного бухгалтера связаны с риском нести все возможные виды ответственности, и смена места работы далеко не всегда спасает от ответственности, равно как и приход на новое место не гарантирует того, что не придется отвечать за дела предшественника, если отнестись к приемке дел спустя рукава.