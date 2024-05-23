Цифра дня. Про отпуск

В теплое время года в отпуск пойдут 75% работающих россиян.

25% не будут брать отпуск: 57% из них предпочитают другое время года, 29% не могут уйти из-за высокой сезонной активности в компании, а 14% — из-за установленного графика отпусков.

Интересно, что в 2023 году было меньше тех, кто не планировал брать отпуск летом — 16%.

Большинство отпускников (69%) планируют отдыхать две недели. Но есть и те, кто уйдет на одну неделю (18%), три недели (11%) и даже на четыре недели и более (2%).

Планы на отпуск у всех разные. Респонденты проведут его:

Дома — 26%.

На даче — 10%.

На море — 30%.

В путешествии — 34%.

В этом году заметно выросло число тех, кто останется дома во время летнего отпуска. В 2023 году такие планы были лишь у 11% опрошенных (опрос провела Русская Школа Управления (РШУ), результаты есть в распоряжении «Клерка»).

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