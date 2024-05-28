Цифра дня. Про работу в выходные

Больше половины россиян берут работу на дом в выходные и праздничные дни.

23% работающих россиян часто берут работу на дом и занимаются решением рабочих вопросов в выходные и праздники. Иногда работают на дому и в выходные 33% трудящихся, не испытывают необходимости работать в личное время 34% и только 10% россиян принципиально не работают в выходные и праздники.

Чаще других приходится работать на дому и решать рабочие вопросы в выходные и праздники сотрудникам бухгалтерии (47%).

Иногда берет работу на дом в этой сфере 36% опрошенных, нет необходимости работать на выходных у 14% и совсем не работают в дни отдыха 3%.

На втором месте по частоте вынужденной работы из дома, в выходные и праздники расположились представители образования и науки (26%). 51% респондентов иногда работает в выходные и праздники, 12% не испытывают такой необходимости и 11% не согласны работать в выходные вообще (результаты опроса Сервиса Работа.ру есть в распоряжении «Клерка»).

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