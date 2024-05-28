Расходы на УСН, валютный контроль по новым правилам, уведомление по ЕНП в мае. Дайджест разборов

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Как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы» расходы по чекам от директора за прошлые годы
Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
Какие расходы на УСН нельзя принять
В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.
Валютный контракт до 1 млн рублей: какие документы предоставить в банк для контроля
В мини-курсе разберем, как изменились правила валютного контроля после поправок в Указание ЦБ.
Сколько дней оплачивается по больничному листу на заболевшего ребенка в 2024
В мини-курсе разберем, кто может оформить больничный по уходу за ребенком, кто его оплатит, в какие сроки и за сколько дней.
Трудовые споры: обязан ли работодатель выдавать работнику характеристику
Характеристика может понадобиться не только для трудоустройства у нового работодателя, но и для суда, военкомата и для расследования происшествий внутри фирмы. Обязан ли работодатель давать характеристику? И если да, то что в ней должно быть?
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2024 года
Одно уведомление в мае бухгалтеры уже сдали по сроку 03.05.2024. Не позднее 27 мая нужно сдать еще одно.
Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению
Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.
Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры
При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.
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