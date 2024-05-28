Расходы на УСН, валютный контроль по новым правилам, уведомление по ЕНП в мае. Дайджест разборов

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Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.

В мини-курсе разберем, как изменились правила валютного контроля после поправок в Указание ЦБ.

В мини-курсе разберем, кто может оформить больничный по уходу за ребенком, кто его оплатит, в какие сроки и за сколько дней.

Характеристика может понадобиться не только для трудоустройства у нового работодателя, но и для суда, военкомата и для расследования происшествий внутри фирмы. Обязан ли работодатель давать характеристику? И если да, то что в ней должно быть?

Одно уведомление в мае бухгалтеры уже сдали по сроку 03.05.2024. Не позднее 27 мая нужно сдать еще одно.

Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.

При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.

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