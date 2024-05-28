₽ Заказать рекламу
Управление финансами

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов

В последние годы многие компании сталкиваются с трудностями в бизнесе, связанными с потерей покупательской способности клиентов и увеличением цен от поставщиков. Экономическая нестабильность, включая эти факторы, может серьезно угрожать прибыльности предприятия.
Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

В таких условиях повышение маржинальности бизнеса становится не просто желательной стратегией, а необходимостью для выживания и роста. Какие действия предпринять для ее реализации, рассказывает профессиональный финансист, финансовый директор ПАО «ЯТЭК» Евгений Спиридонов. 

Маржинальность отражает, какую часть дохода компания сохраняет после вычета всех переменных затрат, и этот показатель напрямую влияет на прибыльность бизнеса. Чтобы ее повысить, необходимо провести глубокий анализ бизнес-процессов.

Для этого понадобится идентифицировать зоны с наименьшей эффективностью, где присутствуют излишние затраты, и разработать план для их оптимизации.

Сюда можно включить автоматизацию определенных задач, сокращение ненужных расходов или пересмотр цепочки поставок, чтобы снизить затраты на производство. Ниже приведем несколько практических советов и рекомендаций, которые помогут повысить маржинальность в условиях нестабильности. 

Совет 1. Дифференциация продуктов и услуг

Чтобы выделиться на фоне конкурентов и оправдать более высокие цены, создайте уникальные предложения. Это может быть инновация в продукте, дополнительный сервис или улучшенное качество.

Успешную дифференциацию часто можно видеть у российских производителей, которые внедряют новинки и постоянно улучшают свои продукты. Например, в линейке шампуней могут быть бессульфатные средства с натуральным составом, с кератином и протеинами для восстановления волос, с экстрактами и маслами экзотических растений и т.д. В рамках дифференциации необходимо:   

  • Исследование рынка и анализ конкурентов. Чтобы выявить потребности и предпочтения клиентов — изучите рынок и конкурентные предложения. В смежных областях рассмотрите примеры внедрения уникальных функций, улучшения дизайна или качества. Это поможет найти точки дифференциации.

  • Разработка уникальных предложений. Определите эксклюзивные преимущества ваших продуктов или услуг. Сфокусируйтесь на улучшении тех характеристик, которые наиболее важны для клиентов.

  • Внедрение инноваций. Постоянно следите за новыми технологиями и инновациями в вашей отрасли и по возможности внедряйте те решения, которые улучшат ваш продукт или услугу. Например, используйте новые материалы, автоматизируйте процессы в рамках оказания услуги и т.д. 

Совет 2. Оптимизация закупок

Пересмотрите свою стратегию закупок. Ведите переговоры с поставщиками о более выгодных условиях, ищите альтернативные источники и материалы.

Объединение в группы закупок с другими компаниями может также помочь снизить затраты за счет оптовых скидок.

Здесь важно обратить внимание на:

  • Переговоры с текущими поставщиками. Проводите их регулярно и без стеснений обсуждайте снижение цен или улучшение условий. Предлагайте долгосрочные контракты или, например, увеличение объемов закупок в обмен на скидки. 

  • Поиск альтернатив. Периодически ищите новых поставщиков, которые могут предложить более выгодные условия. Проводите тендеры, и сравнивайте предложения различных поставщиков. При возможности меняйте дорогих поставщиков на более доступных, если это не скажется на качестве продукции. 

  • Групповые закупки и кооперативы. Объединяйтесь с другими компаниями для совместных закупок — это позволит получать оптовые скидки и снижать затраты на доставку. Одним из примеров реализации этой идеи является создание закупочных консорциумов.

Совет 3: Эффективное управление затратами

Для сокращения издержек используйте методы бережливого производства, а для уменьшения операционных затрат — автоматизацию процессов.

Так, многие российские компании, например, X5 Retail Group, успешно сократили свои затраты, внедрив автоматизированные системы управления. Также можно рассмотреть возможности использования аутсорсинга. 

  • Внедрение методов бережливого производства. Для выявления потерь и неэффективности анализируем производственные процессы и  используем методы Lean и Six Sigma, чтобы улучшить производительность. Результатом может стать, например, сокращение времени на выполнение операций, уменьшение отходов и т.д. 

  • Автоматизация процессов. Инвестируем в автоматизацию рутинных и трудоемких задач. Используем программное обеспечение для автоматизации бухгалтерии, складского учета и других функций. Как вариант, можно задуматься о внедрении ERP-системы. 

  • Аутсорсинг. Чтобы снизить затраты и сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса, передаем непрофильные функции, такие как бухгалтерия, IT-поддержка и т.д., в руки специализированных фирм. 

Совет 4: Ценовая стратегия и скидки

Чтобы не потерять клиентов из-за высоких цен, важно найти баланс между ценой и ценностью вашего продукта для потребителей. Для этого необходима гибкая ценовая стратегия, которая будет учитывать сегментацию клиентов. А удержать клиентов поможет введение программ лояльности и персонализированных скидок. 

  • Проявляем гибкость. Анализируем поведение различных сегментов клиентов и адаптируем цены под их потребности. Применяйте динамическое ценообразование в зависимости от спроса и предложения. Хорошим примером гибкого ценообразования служат сезонные скидки, гибкие тарифы на услуги и т.д. 

  • Повышаем лояльность. Накопительные бонусные системы, специальные предложения для постоянных клиентов и другие программы лояльности призваны стимулировать ваших клиентов на повторные покупки.

  • Используем индивидуальный подход. Обязательно тщательно заполняйте клиентскую базу. Собранные в ней данные позволяют создавать персонализированные предложения, например, скидки ко дню рождения, эксклюзивные акции для VIP-клиентов и т.д. 

Совет 5: Улучшение клиентского опыта

Для улучшения коммерческих предложений необходимо инвестировать в качественный сервис и регулярно собирать обратную связь от клиентов.

Уникальные предложения на основе анализа данных помогут удержать клиентов и повысить их удовлетворенность товаром или услугой.

Для этого:

  • внедряем стандарты качества обслуживания;

  • обучаем персонал  и следим за соблюдением стандартов обслуживания;

  • проводим опросы, собираем отзывы, анализируем, что пишут о продуктах компании в социальных сетях, и используем эту информацию для улучшения продуктов и услуг.

  • собираем данные о клиентах в CRM-системе и на основе покупательской истории, создаем персонализированные предложения. 

Совет 6: Развитие цифровых каналов продаж

В современных рыночных условиях, чтобы увеличивать продажи, нужно постоянно расширять свое присутствие в интернете и использовать e-commerce платформы, такие как Wildberries и Ozon.

Онлайн-присутствие — это актуальный и удобный для пользователя веб-сайт, интернет-магазин, блог с полезными статьями и т.д. А применение цифровых маркетинговых инструментов, таких как контекстная реклама SEO, SMM, позволит привлечь больше клиентов. 

Совет 7: Оптимизация ассортимента

Регулярно анализируйте ассортимент, для того чтобы определить наиболее и наименее прибыльные продукты. Для этих целей можно использовать ABC-/XYZ-анализ и анализ жизненного цикла продукта.

Избавляйтесь от низкомаржинальных позиций и активно продвигайте высокомаржинальные. Введение в ассортимент новых и сезонных продуктов, соответствующих текущим трендам и спросу, также может повысить маржинальность. 

Совет 8: Диверсификация бизнеса

Исследуйте новые рынки и ниши для расширения бизнеса. При помощи введения дополнительных услуг и продуктов можно увеличить количество источников дохода и снизить риски. Крупные российские компании, такие как Яндекс и Сбер, активно развивают новые направления бизнеса, что помогает им постоянно увеличивать прибыльность бизнеса.

В рамках диверсификации компании выходят на региональные рынки, исследуют новые демографические группы, создают коллаборации и совместные проекты для расширения ассортимента и рынков сбыта. 

Совет 9: Финансовое планирование и контроль

Для эффективного управления денежными потоками внедрите систему финансового контроля и анализа.  Прогнозирование и планирование помогут избежать финансовых затруднений и обеспечить устойчивое развитие, а привлечение инвестиций может быть полезным для расширения бизнеса. Для этого:

  • разработайте систему мониторинга и контроля за расходами и доходами и проводите регулярный финансовый анализ;

  • планируйте и прогнозируйте денежные потоки под различные сценарии развития событий

  • изучите условия и возможности привлечения заемного капитала для расширения бизнеса, например, за счет венчурных инвестиций или банковских кредитов.

Совет 10: Обучение и развитие персонала

Вкладывайте деньги, время и силы в обучение и повышение квалификации сотрудников. Создание команды, способной адаптироваться к изменениям рынка, поможет бизнесу оставаться конкурентоспособным.

Проводите регулярные курсы повышения квалификации, внутренние семинары, тренинги и образовательные программы для сотрудников. Развивайте их навыки, необходимые для работы на быстроменяющемся рынке.

Повышение доходности бизнеса в условиях экономической нестабильности требует интеллектуального и стратегического подхода. Анализируйте текущую ситуацию внимательно, внедряйте эффективные изменения и укрепляйте отношения с клиентами и поставщиками. Такой интегрированный подход поможет вашему предприятию успешно справиться с вызовами и выйти на новый уровень.

Начать дискуссию

Инвестиционный вычет

Предприниматели Новосибирской области получат налоговый вычет до 100%

Компании, которые безвозмездно передают имущество или денежные средства образовательным организациям, смогут получить 100% инвестиционный вычет.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоги, взносы, пошлины

Новые подробности о введении туристического налога

На основании ст. 132 Конституции Госдума предложила в качестве дополнительного источника налоговых доходов муниципалитетов предоставить органам местного самоуправления право введения на своей территории туристического налога.

Бесплатно с НДС

Когда облагаются НДС бесплатные обеды для работников

Если предоставление бесплатного питания предусмотрено ТК или иными законами, содержащими нормы трудового права, то однозначно нет, не облагается. Иное дело, если это мотивирующее условие содержат лишь локальные акты, трудовой или коллективный договор — тут единого мнения нет и у судов.

Когда облагаются НДС бесплатные обеды для работников

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

У Сбера начал работать обменник таиландских батов

В 11 московских офисах Сбербанка туристы смогут обменять рубли на таиландские баты.

Права потребителей

Ради денежных выплат жители Екатеринбурга решили подхватить сальмонеллу

Ради 1 млн рублей покупатели решили специально заразиться сальмонеллезом и забрать компенсацию, о которой объявила торговая сеть.

Управление финансами

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов

В последние годы многие компании сталкиваются с трудностями в бизнесе, связанными с потерей покупательской способности клиентов и увеличением цен от поставщиков. Экономическая нестабильность, включая эти факторы, может серьезно угрожать прибыльности предприятия.

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024: ВЭД, дробление, работа с маркетплейсами, ФСБУ 4/2023. Не пропустите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на июнь 2024 года.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Информационные технологии

Пушков: применение ИИ нуждается в серьезной законодательной корректировке

Сенаторы и эксперты обсудили меры противодействия злоупотреблениям с использованием искусственного интеллекта.

Учет в строительстве

Строительство–2024: организация, требования, меры поддержки, кредитование, земельные отношения

Строительная отрасль предполагает большое количество деталей и сложностей. Более того она весьма динамична поэтому часто подвергается изменениям. Не исключением для таких изменений стал и 2024 год.

Строительство–2024: организация, требования, меры поддержки, кредитование, земельные отношения
Кредитование

Что важнее: кредитная история или кредитный рейтинг

При рассмотрении кредитной заявки банки учитывают многие факторы, среди которых, например, уровень и стабильность дохода, наличие других кредитов, трудовой стаж. В том числе оценивают кредитную историю и кредитный рейтинг. Разберемся, чем отличаются эти понятия и что важнее.

Что важнее: кредитная история или кредитный рейтинг
Банки

ЦБ опубликовал обзор финансовой стабильности за 4-й кв. 2023 и 1-й кв. 2024: важные тезисы

«Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, но важно накапливать буферы капитала на случай стресса и принимать меры, способствующие снижению уязвимости», — ЦБ.

VISAMART
Общество

Как получить загранпаспорт срочно

Как сделать загранпаспорт срочно в Москве: основания для ускорения процедуры, порядок срочного оформления, помощь профессионалов.

Как получить загранпаспорт срочно

Разборы законов

1 298
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Дробление бизнеса

Какие действия совершают налоговики для выявления дробления

Разберитесь с позицией ФНС и судов. Узнайте, кому ждать выездную налоговую проверку и будет ли амнистия по дроблению.

Инвестиционный вычет

Инвестиционный вычет могут продлить до 2030 года

По НК применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций прекращается в 2024 году.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в продажу вышел Citroen российского производства, в Санкт-Петербурге открыли государственный центр киберспорта, Apple создаст ИИ для расшифровки совещаний

Подготовили обзор главных событий дня — 27 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтеры

Бухгалтерия рая слушает

А может быть «Бухгалтерия рая» существует? Давайте сравним с «Бухгалтерией ада».

Бухгалтерия рая слушает
2
Пенсии

Преподаватели средних специальных учебных заведений получат право на досрочную пенсию

Возраст учеников вечерних школ и училищ больше не будет влиять на специальный стаж преподавателей. Они смогут получать страховую пенсию досрочно.

Налог на прибыль

К изменению ставки налога на прибыль подходы крайне противоположные

По вопросу о справедливом распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы, Госдума отметила наличие крайне противоположных подходов к решению.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банки

Расчеты с кредиторами банка Киви начнутся в июле

Агентство по страхованию вкладов занимается ликвидацией банка Киви и 13 июня проведет собрание кредиторов.

Интересные материалы

МойСклад
ЕГАИС

Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам

С 1 июля 2024 года начнут действовать изменения, которые в апреле 2023 года внесли в закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Предприятия общепита, торгующие крепким алкоголем, должны будут вести учет каждой порции реализованных напитков. Разбираемся, как изменится продажа алкоголя с июля 2024 года.

Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам