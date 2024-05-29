Цифра дня. Про наставничество

Четверть россиян хотели бы стать наставниками для новых сотрудников на работе.

38% опрошенных россиян сообщили, что в их компании действует система внутреннего наставничества для новичков. 17% респондентов отметили возможность каждого сотрудника обратиться за помощью ментора.

25% участников исследования хотели бы сами стать наставником, а 19% уже являются таковыми. 56% не готовы взять на себя такую ответственность (результаты опроса сервисов Работа.ру и СберПодбор есть в распоржении Клерка»).

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