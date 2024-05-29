Издаем приказ на учебный отпуск: содержание, бланк и образец

Работающие сотрудники, которые проходят обучение или планируют начать его, имеют право взять ученический отпуск. Он предоставляется внепланово, что накладывает определенные особенности на его оформление. Работодатель должен подготовить приказ на учебный отпуск, а также соблюсти ряд иных требований.

Когда необходимо оформлять приказ

Учебный отпуск крайне важен как для самого работника, так и для работодателя. Во время него сотрудник может:

получить дополнительное образование;

повысить квалификацию;

освоить новые навыки.

Продолжительность учебного отпуска регламентирует ст. 173 ТК. Срок зависит от типа учебного заведения, курса, нюансов обучения.

Так, на подготовку и защиту диплома дают 4 месяца. На сессию в ВУЗе предоставляют 40–50 дней, в средне-специальном учебном заведении — 30–50 дней.

Представление ученического отпуска позволяет сотруднику сохранить заработную плату. Работодатель обязан выплачивать ее в соответствии с установленными нормами.

Расчет размера выплаты осуществляется по той же формуле, что и для стандартного отпуска. Денежные средства обязаны выплачивать в течение всего периода отсутствия сотрудника на рабочем месте в связи с обучением.

Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска, если у сотрудника присутствуют законные основания для его получения. Чтобы запрос одобрили, необходимо подготовить письменное заявление. Обращение оформляют, учитывая общие правила делопроизводства. Обычно сотрудники отдела кадров подсказывают, как правильно оформить документ.

Образец заявления от работника на учебный отпуск:

Процесс оформления также регламентирован. В частности, должен быть подготовлен приказ о предоставлении учебного отпуска. Это официальный документ, в котором отражают сведения об организации, в которой сотрудник будет получать образование, фиксируют дату начала и завершения внеочередного отпуска.

Его получение возможно только по месту основной работы. Дополнительно сотрудник должен впервые получать профильное профессиональное образование.

Если вышеуказанные требования не соблюдаются, приказ на учебный отпуск с сохранением заработной платы оформлен не будет. Однако гражданин сможет пройти обучение, взяв отпуск за свой счет. Такое право закрепляют ст. 177 и 287 ТК.

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Подготовка документа

Образец приказа на учебный отпуск понадобится, если присутствуют основания для удовлетворения запроса. Для этого сотрудник должен написать заявление или предоставить справку-вызов. Чтобы приказ признали действительным, он должен содержать обязательную информацию. В документе необходимо отразить:

полное наименование работодателя;

номер документа;

дату подготовки;

сведения о сотруднике, который отправляется на учебу;

основание, дающее право на получение внеочередного отпуска;

сведения о сохранении заработной платы;

срок отсутствия сотрудника на работе;

подпись работодателя и сотрудника.

Чтобы упростить подготовку документа, лучше использовать образец приказа на учебный отпуск в 2024 году. Это снизит риск возникновения ошибок.

Документ готовят в одном экземпляре. Необходимо учитывать срок хранения приказов на учебный отпуск. Они должны оставаться у работодателя не менее 5 лет. Соответствующее правило вытекает из положений п. 434 приказа Росархива № 236.

Дополнительные требования

Для подготовки приказа можно использовать унифицированную форму Т-6. Однако это не является обязательным требованием.

Работодатель имеет право отдать предпочтение внутреннему бланку компании, утвержденному локальным нормативным актом. Форма документа в этом случае может быть произвольной. Главное, чтобы была отражена вся обязательная информация.

Скачать образец приказа о предоставлении учебного отпуска далее:

На практике документ может потребоваться самому работнику. В этом случае он имеет право попросить предоставить его. Для этого необходимо обратиться к сотрудникам отдела кадров. Они изучат запрос, а затем предъявят документ.

Если в компании осуществлена комплексная цифровизация, можно получить приказ в режиме онлайн. Для этого необходимо воспользоваться интернет-ресурсами работодателя.

Заключение

Таким образом, ученический отпуск может быть предоставлен на основании заявления работника или справки-вызова. Они выступают основанием для подготовки приказа, который оформляют по форме Т-6 или с использованием внутреннего бланка организации, если он утвержден локальными нормативно-правовыми актами.

Документ фиксирует дату начала и завершения отпуска, отражает сведения о сотруднике и работодателе, учебном заведении.

Приказ составляют только в 1 экземпляре. Он должен храниться у работодателя не менее 5 лет и может быть предоставлен по запросу сотрудников или представителей уполномоченных органов.

Источник: https://buhguru.com/dokumenty/izdaem-prikaz-na-uchebnyj-otpusk-soderzhanie-blank-i-obrazecz.html.