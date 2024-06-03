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Обзоры для бухгалтера

НДФЛ в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

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НДФЛ в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Январь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 18.12.2023 № ЗГ-3-11/16603@

Оплата командировки патентных иностранцев облагается НДФЛ по ставке 13%.

Письмо Минфина от 26.12.2023 № 03-04-05/126047

Родителям положен стандартный вычет по НДФЛ на время службы сына-студента в армии.

Письмо Минфина от 19.12.2023 № 03-04-05/122983

При продаже квартиры с отсрочкой платежа 3-НДФЛ сдавать не надо.

Письмо ФНС от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@

Квитанция из гостиницы поможет подтвердить статус налогового резидента для НДФЛ.

Письмо Минфина от 08.12.2023 № 03-04-05/119005

Если взамен одной квартиры по ДДУ получена другая, срок владения считают от даты регистрации.

Письмо УФНС по г. Москве от 11.12.2023 № 20-21/145517@

В декларации 3-НДФЛ на получение вычета можно не указывать доходы по второй работе.

Письмо Минфина от 11.12.2023 № 03-04-06/119528

Выплаты людям, которые тестируют на себе лекарства, не облагаются НДФЛ.

Письмо Минфина от 26.12.2023 № 03-04-09/126108

Единственное жилье можно продать без НДФЛ через 3 года.

Письмо Минфина от 26.12.2023 № 03-04-05/125867

Вычет по НДФЛ на ипотечные проценты по новой квартире дадут, даже если вычет по старой квартире был до 2014 года.

Письмо Минфина от 28.12.2023 № 03-04-05/127119

Через три года подаренную квартиру можно продать без НДФЛ.

Письмо Минфина от 25.12.2023 № 03-04-05/125820

Минфин разъяснил, как определить источник дохода для НДФЛ.

Письмо ФНС от 16.01.2024 № БС-4-11/308@

ФНС дала разъяснения по 6-НДФЛ за 2023 год.

Письмо ФНС от 15.01.2024 № БС-17-11/78@

Продажа земли после межевания приведет к НДФЛ.

Письмо Минфина от 27.12.2023 № 03-04-05/126354

При наследстве срок владения квартирой идет от дня открытия наследства, которым является день смерти гражданина.

Письмо ФНС от 28.12.2023 № ЗГ-3-11/17478

Наследник не должен платить НДФЛ за долю в ООО умершего родственника.

Письмо ФНС от 25.10.2023 № БС-4-11/13566@

Нотариусам нельзя брать в расходы аквариумных рыбок, зеркало и кофемашину.

Письмо УФНС по г. Москве от 26.12.2023 № 20-21/154953@

Для социального вычета на лечение за 2023 год нужна справка старой формы.

Письмо ФНС от 13.12.2023 № БС-4-11/15554@

Медклиники должны подключиться к обмену с ФНС, чтобы их клиенты могли оформить упрощенный соцвычет за 2024 год.

Письмо ФНС от 11.01.2024 № ЗГ-2-11/184

Для соцвычета по расходам на лечение за 2021, 2022, 2023 годы нужна старая справка.

Письмо ФНС от 21.11.2023 № ПА-4-11/14656@

Продажа старой квартиры и покупка новой в один день не лишат права на льготу по НДФЛ для единственного жилья.

Письмо ФНС от 19.01.2024 № БС-4-11/476@

Для социального вычета по НДФЛ через работодателя нужно новое заявление, которое пока не утвердили.

Письмо ФНС от 18.01.2024 № БС-17-11/119@

Выплата военнослужащим за госнаграду облагается НДФЛ.

Февраль 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 17.01.2024 № 03-04-05/2963

Право на остаток имущественного вычета нельзя передать другому человеку.

Письмо Минфина от 16.01.2024 № 03-04-05/2616

При покупке квартиры у жены или сестры имущественный вычет не дадут.

Письмо Минфина от 16.01.2024 № 03-04-05/2576

Имущественный вычет на покупку квартиры можно получить только за три последних года.

Письмо ФНС от 29.01.2024 № ЗГ-2-11/1162

Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек, а справка не нужна.

Письмо Минфина от 15.01.2024 № 03-04-06/2060

Брокеры возмущаются, что НДФЛ за 30 и 31 декабря невозможно уплатить до 29 декабря.

Письмо ФНС от 11.01.2024 № ЗГ-2-11/213

Стандартный вычет по НДФЛ дают даже за бездоходные месяцы.

Письмо ФНС от 17.01.2024 № ЗГ-2-11/544@

ФНС, может быть, утвердит справку для инвестиционного вычета по НДФЛ.

Письмо Минфина от 09.02.2024 № 03-04-09/11198

Физлица должны отчитаться по 3-НДФЛ за проданное имущество, а ИП на ОСНО – за предпринимательские доходы.

Письмо Минфина от 09.02.2024 № 03-04-05/11406

Обучение за границей до 6 месяцев учитывают для статуса налогового резидента по НДФЛ.

Письмо Минфина от 07.02.2024 № 03-04-05/10217

Имущественный вычет по НДФЛ можно получить за две квартиры.

Письмо ФНС от 21.02.2024 № БС-4-11/1945@

ФНС объяснила, как отразить в 6-НДФЛ новогодние подарки сотрудникам.

Письмо Минфина от 14.02.2024 № 03-04-05/12838

НДФЛ по дивидендам надо считать без учета зарплаты.

Письмо Минфина от 07.02.2024 № 03-04-05/10263

В каждом регионе может быть свой минимальный срок владения недвижимостью для продажи ее без НДФЛ.

Март 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 06.02.2024 № 03-04-05/9635

С 2024 года зарплату заграничных дистанционщиков облагают НДФЛ в России

Письмо Минфина от 25.01.2024 № 03-04-05/5699

НДФЛ облагаются проценты по вкладу, а не сам вклад.

Письмо Минфина от 07.02.2024 № 03-04-06/10296

Дату для НДФЛ по суточным водителям и командированным определяют по-разному.

Письмо ФНС от 28.02.2024 № БС-4-11/2234@

Вышли контрольные соотношения для новой формы 6-НДФЛ.

Письмо Минфина от 16.02.2024 № 03-04-05/13925

При продаже совместной недвижимости доход для НДФЛ делят поровну.

Письмо Минфина от 08.02.2024 № 03-04-09/10458

Письмо Минфина от 07.02.2024 № 03-04-06/10324

Письмо Минфина от 05.02.2024 № 03-04-09/8980

За беспроцентный заем от работодателя в 2024 году надо платить НДФЛ.

Письмо Минфина от 23.01.2024 № 03-04-06/4910

С выплаты по решению суда истец сам платит НДФЛ. Тем более, если он ИП.

Письмо Минфина от 01.02.2024 № 03-04-06/8066

НДФЛ с дивидендов иностранных компаний можно уменьшить на налог, уплаченный в другой стране. Но не всегда.

Письмо Минфина от 21.02.2024 № 03-04-05/15319

Право на двойной стандартный вычет по НДФЛ надо подтвердить документами.

Письмо Минфина от 16.02.2024 № 03-04-05/13535

Минфин объяснил, когда вторая квартира не помешает семье с двумя детьми продать первую без НДФЛ.

Письмо Минфина от 02.02.2024 № 03-00-07/8315

Проезд в командировку не облагают НДФЛ.

Письмо Минфина от 07.12.2023 № 03-15-06/118057

С командированного работника надо удержать НДФЛ за посещение ВИП-зала в аэропорту.

Письмо ФНС от 06.03.2024 № БС-16-11/69@

Для НДФЛ с продажи квартиры в новых регионах учитывают весь срок владения.

Письмо ФНС от 15.12.2023 № БС-19-11/387@

Если налоговый агент не удержал НДФЛ, придется платить его по уведомлению из ИФНС.

Письмо ФНС от 27.12.2023 № БС-4-11/16416@

Чтобы не платить НДФЛ за подаренную прабабушкой квартиру, надо идти в суд.

Письмо ФНС от 05.12.2023 № БС-19-11/368@

Если квартиру продать сразу после приватизации, будет НДФЛ.

Письмо ФНС от 04.03.2024 № БС-4-11/2480@

Матпомощь любым студентам не облагается НДФЛ.

Письмо ФНС от 04.03.2024 № БС-17-11/626@

Старый земельный участок после перераспределения превращается в новый и его нельзя продать без НДФЛ.

Письмо ФНС от 28.02.2024 № БС-4-11/2235

Можно вернуть сотруднику НДФЛ, не дожидаясь возврата из ИФНС.

Письмо ФНС от 01.02.2024 № БС-4-11/1018@

Каждый регион может устанавливать свои правила продажи квартиры без НДФЛ.

Письмо Минфина от 09.02.2024 № 03-03-06/1/11209

Невыплаченные дивиденды не облагаются НДФЛ.

Письмо ФНС  от 29.01.2024 № БС-4-11/831@

За подаренную двоюродным братом квартиру придется платить НДФЛ.

Апрель 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 28.02.2024 № 03-04-05/17518

Расходы на отделку квартиры входят в имущественный вычет, если это незавершенка.

Письмо Минфина от 11.01.2024 № 03-04-04/908

При продаже квартиры раньше минимального срока надо платить НДФЛ.

Письмо Минфина от 15.03.2024 № 03-04-05/23161

Базу по НДФЛ при продаже унаследованной квартиры можно уменьшить на расходы наследодателя.

Письмо ФНС от 05.04.2024 № БС-4-11/4009@

Уточнили контрольные соотношения для 6-НДФЛ: строка 160 не может быть больше строки 140.

Письмо ФНС от 15.04.2024 № БС-4-11/4421@

Налоговики по-прежнему в своей программе сравнивают 6-НДФЛ и РСВ, но претензии предъявляют редко.

Письмо ФНС от 13.03.2024 № ЗГ-2-11/3699@

К компенсации заграничному дистанционщику свыше 35 рублей тоже применяют ставку НДФЛ 13%.

Письмо Минфина от 29.01.2024 № 03-04-09/6841

Если сотрудник несколько раз в год отдыхает в санатории за счет работодателя, придется платить НДФЛ.

Письмо Минфина от 15.04.2024 № 03-04-05/35001

Налоговики сложат зарплату и доход от брокеров и доначислят НДФЛ 15%.

Письмо Минфина от 09.04.2024 № 03-04-05/32648

При продаже квартиры вдова может учесть расходы умершего мужа на ее покупку.

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