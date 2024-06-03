НДФЛ в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Реквизиты письма Суть разъяснений

Письмо Минфина от 06.02.2024 № 03-04-05/9635 С 2024 года зарплату заграничных дистанционщиков облагают НДФЛ в России

Письмо Минфина от 25.01.2024 № 03-04-05/5699 НДФЛ облагаются проценты по вкладу, а не сам вклад.

Письмо Минфина от 07.02.2024 № 03-04-06/10296 Дату для НДФЛ по суточным водителям и командированным определяют по-разному.

Письмо ФНС от 28.02.2024 № БС-4-11/2234@ Вышли контрольные соотношения для новой формы 6-НДФЛ.

Письмо Минфина от 16.02.2024 № 03-04-05/13925 При продаже совместной недвижимости доход для НДФЛ делят поровну.

Письмо Минфина от 23.01.2024 № 03-04-06/4910 С выплаты по решению суда истец сам платит НДФЛ. Тем более, если он ИП.

Письмо Минфина от 01.02.2024 № 03-04-06/8066 НДФЛ с дивидендов иностранных компаний можно уменьшить на налог, уплаченный в другой стране. Но не всегда.

Письмо Минфина от 21.02.2024 № 03-04-05/15319 Право на двойной стандартный вычет по НДФЛ надо подтвердить документами.

Письмо Минфина от 16.02.2024 № 03-04-05/13535 Минфин объяснил, когда вторая квартира не помешает семье с двумя детьми продать первую без НДФЛ.

Письмо Минфина от 02.02.2024 № 03-00-07/8315 Проезд в командировку не облагают НДФЛ.

Письмо Минфина от 07.12.2023 № 03-15-06/118057 С командированного работника надо удержать НДФЛ за посещение ВИП-зала в аэропорту.

Письмо ФНС от 06.03.2024 № БС-16-11/69@ Для НДФЛ с продажи квартиры в новых регионах учитывают весь срок владения.

Письмо ФНС от 15.12.2023 № БС-19-11/387@ Если налоговый агент не удержал НДФЛ, придется платить его по уведомлению из ИФНС.

Письмо ФНС от 27.12.2023 № БС-4-11/16416@ Чтобы не платить НДФЛ за подаренную прабабушкой квартиру, надо идти в суд.

Письмо ФНС от 05.12.2023 № БС-19-11/368@ Если квартиру продать сразу после приватизации, будет НДФЛ.

Письмо ФНС от 04.03.2024 № БС-4-11/2480@ Матпомощь любым студентам не облагается НДФЛ.

Письмо ФНС от 04.03.2024 № БС-17-11/626@ Старый земельный участок после перераспределения превращается в новый и его нельзя продать без НДФЛ.

Письмо ФНС от 28.02.2024 № БС-4-11/2235 Можно вернуть сотруднику НДФЛ, не дожидаясь возврата из ИФНС.

Письмо ФНС от 01.02.2024 № БС-4-11/1018@ Каждый регион может устанавливать свои правила продажи квартиры без НДФЛ.

Письмо Минфина от 09.02.2024 № 03-03-06/1/11209 Невыплаченные дивиденды не облагаются НДФЛ.