НДФЛ в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Январь 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 18.12.2023 № ЗГ-3-11/16603@
Оплата командировки патентных иностранцев облагается НДФЛ по ставке 13%.
Письмо Минфина от 26.12.2023 № 03-04-05/126047
Родителям положен стандартный вычет по НДФЛ на время службы сына-студента в армии.
Письмо Минфина от 19.12.2023 № 03-04-05/122983
При продаже квартиры с отсрочкой платежа 3-НДФЛ сдавать не надо.
Письмо ФНС от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@
Квитанция из гостиницы поможет подтвердить статус налогового резидента для НДФЛ.
Письмо Минфина от 08.12.2023 № 03-04-05/119005
Если взамен одной квартиры по ДДУ получена другая, срок владения считают от даты регистрации.
Письмо УФНС по г. Москве от 11.12.2023 № 20-21/145517@
В декларации 3-НДФЛ на получение вычета можно не указывать доходы по второй работе.
Письмо Минфина от 11.12.2023 № 03-04-06/119528
Выплаты людям, которые тестируют на себе лекарства, не облагаются НДФЛ.
Письмо Минфина от 26.12.2023 № 03-04-09/126108
Единственное жилье можно продать без НДФЛ через 3 года.
Письмо Минфина от 26.12.2023 № 03-04-05/125867
Вычет по НДФЛ на ипотечные проценты по новой квартире дадут, даже если вычет по старой квартире был до 2014 года.
Письмо Минфина от 28.12.2023 № 03-04-05/127119
Через три года подаренную квартиру можно продать без НДФЛ.
Письмо Минфина от 25.12.2023 № 03-04-05/125820
Минфин разъяснил, как определить источник дохода для НДФЛ.
Письмо ФНС от 16.01.2024 № БС-4-11/308@
ФНС дала разъяснения по 6-НДФЛ за 2023 год.
Письмо ФНС от 15.01.2024 № БС-17-11/78@
Продажа земли после межевания приведет к НДФЛ.
Письмо Минфина от 27.12.2023 № 03-04-05/126354
При наследстве срок владения квартирой идет от дня открытия наследства, которым является день смерти гражданина.
Письмо ФНС от 28.12.2023 № ЗГ-3-11/17478
Наследник не должен платить НДФЛ за долю в ООО умершего родственника.
Письмо ФНС от 25.10.2023 № БС-4-11/13566@
Нотариусам нельзя брать в расходы аквариумных рыбок, зеркало и кофемашину.
Письмо УФНС по г. Москве от 26.12.2023 № 20-21/154953@
Для социального вычета на лечение за 2023 год нужна справка старой формы.
Письмо ФНС от 13.12.2023 № БС-4-11/15554@
Медклиники должны подключиться к обмену с ФНС, чтобы их клиенты могли оформить упрощенный соцвычет за 2024 год.
Письмо ФНС от 11.01.2024 № ЗГ-2-11/184
Для соцвычета по расходам на лечение за 2021, 2022, 2023 годы нужна старая справка.
Письмо ФНС от 21.11.2023 № ПА-4-11/14656@
Продажа старой квартиры и покупка новой в один день не лишат права на льготу по НДФЛ для единственного жилья.
Письмо ФНС от 19.01.2024 № БС-4-11/476@
Для социального вычета по НДФЛ через работодателя нужно новое заявление, которое пока не утвердили.
Письмо ФНС от 18.01.2024 № БС-17-11/119@
Выплата военнослужащим за госнаграду облагается НДФЛ.
Февраль 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 17.01.2024 № 03-04-05/2963
Право на остаток имущественного вычета нельзя передать другому человеку.
Письмо Минфина от 16.01.2024 № 03-04-05/2616
При покупке квартиры у жены или сестры имущественный вычет не дадут.
Письмо Минфина от 16.01.2024 № 03-04-05/2576
Имущественный вычет на покупку квартиры можно получить только за три последних года.
Письмо ФНС от 29.01.2024 № ЗГ-2-11/1162
Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек, а справка не нужна.
Письмо Минфина от 15.01.2024 № 03-04-06/2060
Брокеры возмущаются, что НДФЛ за 30 и 31 декабря невозможно уплатить до 29 декабря.
Письмо ФНС от 11.01.2024 № ЗГ-2-11/213
Стандартный вычет по НДФЛ дают даже за бездоходные месяцы.
Письмо ФНС от 17.01.2024 № ЗГ-2-11/544@
ФНС, может быть, утвердит справку для инвестиционного вычета по НДФЛ.
Письмо Минфина от 09.02.2024 № 03-04-09/11198
Физлица должны отчитаться по 3-НДФЛ за проданное имущество, а ИП на ОСНО – за предпринимательские доходы.
Письмо Минфина от 09.02.2024 № 03-04-05/11406
Обучение за границей до 6 месяцев учитывают для статуса налогового резидента по НДФЛ.
Письмо Минфина от 07.02.2024 № 03-04-05/10217
Имущественный вычет по НДФЛ можно получить за две квартиры.
Письмо ФНС от 21.02.2024 № БС-4-11/1945@
ФНС объяснила, как отразить в 6-НДФЛ новогодние подарки сотрудникам.
Письмо Минфина от 14.02.2024 № 03-04-05/12838
НДФЛ по дивидендам надо считать без учета зарплаты.
Письмо Минфина от 07.02.2024 № 03-04-05/10263
В каждом регионе может быть свой минимальный срок владения недвижимостью для продажи ее без НДФЛ.
Март 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 06.02.2024 № 03-04-05/9635
С 2024 года зарплату заграничных дистанционщиков облагают НДФЛ в России
Письмо Минфина от 25.01.2024 № 03-04-05/5699
НДФЛ облагаются проценты по вкладу, а не сам вклад.
Письмо Минфина от 07.02.2024 № 03-04-06/10296
Дату для НДФЛ по суточным водителям и командированным определяют по-разному.
Письмо ФНС от 28.02.2024 № БС-4-11/2234@
Вышли контрольные соотношения для новой формы 6-НДФЛ.
Письмо Минфина от 16.02.2024 № 03-04-05/13925
При продаже совместной недвижимости доход для НДФЛ делят поровну.
Письмо Минфина от 08.02.2024 № 03-04-09/10458
Письмо Минфина от 07.02.2024 № 03-04-06/10324
Письмо Минфина от 05.02.2024 № 03-04-09/8980
За беспроцентный заем от работодателя в 2024 году надо платить НДФЛ.
Письмо Минфина от 23.01.2024 № 03-04-06/4910
С выплаты по решению суда истец сам платит НДФЛ. Тем более, если он ИП.
Письмо Минфина от 01.02.2024 № 03-04-06/8066
НДФЛ с дивидендов иностранных компаний можно уменьшить на налог, уплаченный в другой стране. Но не всегда.
Письмо Минфина от 21.02.2024 № 03-04-05/15319
Право на двойной стандартный вычет по НДФЛ надо подтвердить документами.
Письмо Минфина от 16.02.2024 № 03-04-05/13535
Минфин объяснил, когда вторая квартира не помешает семье с двумя детьми продать первую без НДФЛ.
Письмо Минфина от 02.02.2024 № 03-00-07/8315
Проезд в командировку не облагают НДФЛ.
Письмо Минфина от 07.12.2023 № 03-15-06/118057
С командированного работника надо удержать НДФЛ за посещение ВИП-зала в аэропорту.
Письмо ФНС от 06.03.2024 № БС-16-11/69@
Для НДФЛ с продажи квартиры в новых регионах учитывают весь срок владения.
Письмо ФНС от 15.12.2023 № БС-19-11/387@
Если налоговый агент не удержал НДФЛ, придется платить его по уведомлению из ИФНС.
Письмо ФНС от 27.12.2023 № БС-4-11/16416@
Чтобы не платить НДФЛ за подаренную прабабушкой квартиру, надо идти в суд.
Письмо ФНС от 05.12.2023 № БС-19-11/368@
Если квартиру продать сразу после приватизации, будет НДФЛ.
Письмо ФНС от 04.03.2024 № БС-4-11/2480@
Матпомощь любым студентам не облагается НДФЛ.
Письмо ФНС от 04.03.2024 № БС-17-11/626@
Старый земельный участок после перераспределения превращается в новый и его нельзя продать без НДФЛ.
Письмо ФНС от 28.02.2024 № БС-4-11/2235
Можно вернуть сотруднику НДФЛ, не дожидаясь возврата из ИФНС.
Письмо ФНС от 01.02.2024 № БС-4-11/1018@
Каждый регион может устанавливать свои правила продажи квартиры без НДФЛ.
Письмо Минфина от 09.02.2024 № 03-03-06/1/11209
Невыплаченные дивиденды не облагаются НДФЛ.
Письмо ФНС от 29.01.2024 № БС-4-11/831@
За подаренную двоюродным братом квартиру придется платить НДФЛ.
Апрель 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 28.02.2024 № 03-04-05/17518
Расходы на отделку квартиры входят в имущественный вычет, если это незавершенка.
Письмо Минфина от 11.01.2024 № 03-04-04/908
При продаже квартиры раньше минимального срока надо платить НДФЛ.
Письмо Минфина от 15.03.2024 № 03-04-05/23161
Базу по НДФЛ при продаже унаследованной квартиры можно уменьшить на расходы наследодателя.
Письмо ФНС от 05.04.2024 № БС-4-11/4009@
Уточнили контрольные соотношения для 6-НДФЛ: строка 160 не может быть больше строки 140.
Письмо ФНС от 15.04.2024 № БС-4-11/4421@
Налоговики по-прежнему в своей программе сравнивают 6-НДФЛ и РСВ, но претензии предъявляют редко.
Письмо ФНС от 13.03.2024 № ЗГ-2-11/3699@
К компенсации заграничному дистанционщику свыше 35 рублей тоже применяют ставку НДФЛ 13%.
Письмо Минфина от 29.01.2024 № 03-04-09/6841
Если сотрудник несколько раз в год отдыхает в санатории за счет работодателя, придется платить НДФЛ.
Письмо Минфина от 15.04.2024 № 03-04-05/35001
Налоговики сложат зарплату и доход от брокеров и доначислят НДФЛ 15%.
Письмо Минфина от 09.04.2024 № 03-04-05/32648
При продаже квартиры вдова может учесть расходы умершего мужа на ее покупку.
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