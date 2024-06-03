Цифра дня. Про повышение зарплаты

77% компаний с начала 2024 года увеличили расходы на оплату труда персонала. На это повлияло сразу несколько факторов:
увеличение окладов старых сотрудников — 76%;
увеличение окладов для новых сотрудников — 63%;
увеличение штата — 42%;
увеличение премий — 32%.
В основном, доходы выросли у специалистов из следующий областей:
производство — 48%;
продажи / торговля — 38%;
административный персонал — 30%;
ИТ — 25%;
маркетинг, реклама, PR — 25%;
финансы, бухгалтерия — 25%;
логистика / снабжение — 18%;
кадры, HR — 10%.
Результаты исследования Русской Школы Управления (РШУ) и сервиса учета финансов ПланФакт, есть в распоряжении «Клерка».
А у вас выросла зарплата в текущем году? Поделитесь в комментариях.
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