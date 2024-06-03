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Зарплата

Цифра дня. Про повышение зарплаты

Большинство компаний малого и среднего бизнеса с начала 2024 года увеличило расходы на оплату труда сотрудников.
Цифра дня. Про повышение зарплаты

77% компаний с начала 2024 года увеличили расходы на оплату труда персонала. На это повлияло сразу несколько факторов:

  • увеличение окладов старых сотрудников — 76%;

  • увеличение окладов для новых сотрудников — 63%;

  • увеличение штата — 42%;

  • увеличение премий — 32%.

В основном, доходы выросли у специалистов из следующий областей:

  • производство — 48%;

  • продажи / торговля — 38%;

  • административный персонал — 30%;

  • ИТ — 25%;

  • маркетинг, реклама, PR — 25%;

  • финансы, бухгалтерия — 25%;

  • логистика / снабжение — 18%;

  • кадры, HR — 10%.

Результаты исследования Русской Школы Управления (РШУ) и сервиса учета финансов ПланФакт, есть в распоряжении «Клерка».

А у вас выросла зарплата в текущем году? Поделитесь в комментариях.

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