Цифра дня. Про повышение зарплаты

Большинство компаний малого и среднего бизнеса с начала 2024 года увеличило расходы на оплату труда сотрудников.

77% компаний с начала 2024 года увеличили расходы на оплату труда персонала. На это повлияло сразу несколько факторов:

увеличение окладов старых сотрудников — 76%;

увеличение окладов для новых сотрудников — 63%;

увеличение штата — 42%;

увеличение премий — 32%.

В основном, доходы выросли у специалистов из следующий областей:

производство — 48%;

продажи / торговля — 38%;

административный персонал — 30%;

ИТ — 25%;

маркетинг, реклама, PR — 25%;

финансы, бухгалтерия — 25%;

логистика / снабжение — 18%;

кадры, HR — 10%.

Результаты исследования Русской Школы Управления (РШУ) и сервиса учета финансов ПланФакт, есть в распоряжении «Клерка».

А у вас выросла зарплата в текущем году? Поделитесь в комментариях.

Подписывайтесь на телеграм-канал для HR! Сможете задавать вопросы коллегам, делиться опытом, оставлять свое экспертное мнение и просто присылать забавные профессиональные мемы. О самых интересных постах и вопросах мы расскажем на «Клерке», чем не отличный пиар для специалиста? Подписаться.