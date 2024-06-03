НДС при онлайн-продажах товаров из ЕАЭС: правила меняются

Источник: Бухгалтерия.ру.
Сейчас продажа налогоплательщиками из ЕАЭС товаров через электронные торговые площадки российским гражданам НДС не облагается на территории России. С 1 июля ситуация изменится.
Законопроект № 564179-8 «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ» о порядке взимания НДС при реализации товаров через электронные торговые площадки был внесен в парламент в конце февраля. До принятия закона осталось несколько недель.
Электронной площадкой может быть любой интернет-магазин, где реализован функционал по оформлению заказа и размещена информация об оплате и доставке для покупателя.
В соответствии с новой редакцией статьи 147 НК изделия, происходящие из стран ЕАЭС и продаваемые в российском интернет–магазине считаются находящимся на территории России при передаче покупателю.
Компании, занимающиеся продажами на основании договоров комиссии, поручений, агентских договоров или других соглашений с иностранными продавцами, а также зарубежные и российские посредники признаются налоговыми агентами и должны платить НДС (п. 4 ст. 151 НК, закон от 27 ноября 2023 г. № 539-ФЗ).
Если договора нет, продавец из страны ЕАЭС сам уплачивает налог через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Применительно к договорам, предусматривающим реализацию товаров, пункт 4 статьи 151 вступит в силу с 2025 года по импортным товарам, принятым посредниками на учет после 1 января 2025 года.
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Налоговая база и ставка
Налоговая база определяется по фактической цене товара, в рублях, по курсу на последний день налогового периода, в котором поступила оплата.
Ставка НДС составит 16,67% или 9,09% от доли налоговой базы, то есть сохраняется основная ставка остается на уровне 20%, и льготные ставки — на уровне 10%.
Срок уплаты налога приведен к общей дате внесения налоговых платежей в бюджет РФ — 28 число месяца. НДС нужно будет платить не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Российские продавцы смогут принять к вычету налог, уплаченный в бюджеты стран ЕАЭС в течение 2023 года и I полугодия 2024 года, если налог не был возвращен покупателям и уплачен из средств продавца.
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