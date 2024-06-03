НДС при онлайн-продажах товаров из ЕАЭС: правила меняются

Источник: Бухгалтерия.ру.

Сейчас продажа налогоплательщиками из ЕАЭС товаров через электронные торговые площадки российским гражданам НДС не облагается на территории России. С 1 июля ситуация изменится.

Законопроект № 564179-8 «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ» о порядке взимания НДС при реализации товаров через электронные торговые площадки был внесен в парламент в конце февраля. До принятия закона осталось несколько недель.

Электронной площадкой может быть любой интернет-магазин, где реализован функционал по оформлению заказа и размещена информация об оплате и доставке для покупателя.

В соответствии с новой редакцией статьи 147 НК изделия, происходящие из стран ЕАЭС и продаваемые в российском интернет–магазине считаются находящимся на территории России при передаче покупателю.

Компании, занимающиеся продажами на основании договоров комиссии, поручений, агентских договоров или других соглашений с иностранными продавцами, а также зарубежные и российские посредники признаются налоговыми агентами и должны платить НДС (п. 4 ст. 151 НК, закон от 27 ноября 2023 г. № 539-ФЗ).