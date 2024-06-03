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Управление персоналом

Цифра дня. Про возрастных работников

Чтобы справиться с нехваткой кадров, компании адаптируются под текущие реалии и нанимают работников в возрасте.
Цифра дня. Про возрастных работников

На фоне сложной социально-демографической обстановки и обострения ситуации на рынке труда российский бизнес изменил практику найма.

52% небольших (со штатом до 100 человек) и 44% крупных компаний (со штатом свыше 1 000 человек) сегодня чаще, чем три года назад, трудоустраивают кандидатов старшей возрастной группы.

В целом отношение к соискателям 40+ в лучшую сторону изменили 41% российских работодателей. Реже нанимать людей старшего возраста в последние три года стали лишь 7% компаний.

Кроме того, почти четверть (23%) опрошенных отметили, что среди трудоустроенных за последний год кандидатов преобладают соискатели в возрасте 41-55 лет (результаты исследования CRM-системы Talantix есть в распоряжении «Клерка»).

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