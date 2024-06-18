Новый НДФЛ вычет за нормы ГТО: размер, условия предоставления

Источник: Бухгалтерия.ру.

В большом пакете изменений, которые вносятся в НК с 2025 года, есть поправки для статьи 218 НК (законопроект № 639663-8). В ней появится новый налоговый вычет, который смогут получить россияне, которые:

Выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующие их возрастной группе, и были награждены знаком отличия. Подтвердили полученный ранее знак отличия.

Максимальная сумма для вычета за ГТО составляет 500 рублей в месяц.

Важно понимать, что это не сумма, которую сотрудник может получить на руки за свои достижения в спорте. 500 рублей — это сумма, освобождаемая от начисления НДФЛ.

Например, если доход сотрудника в месяц составляет 100 000 рублей, то после применения вычета за ГТО налогом будет облагаться 99 500 рублей.

Таким образом, сотрудник получает выгоду в размере 13% от 500 рублей, то есть 65 рублей в месяц, или 780 рублей в год.