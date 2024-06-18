Новый НДФЛ вычет за нормы ГТО: размер, условия предоставления

Источник: Бухгалтерия.ру.
В большом пакете изменений, которые вносятся в НК с 2025 года, есть поправки для статьи 218 НК (законопроект № 639663-8). В ней появится новый налоговый вычет, который смогут получить россияне, которые:
Выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующие их возрастной группе, и были награждены знаком отличия.
Подтвердили полученный ранее знак отличия.
Максимальная сумма для вычета за ГТО составляет 500 рублей в месяц.
Важно понимать, что это не сумма, которую сотрудник может получить на руки за свои достижения в спорте. 500 рублей — это сумма, освобождаемая от начисления НДФЛ.
Например, если доход сотрудника в месяц составляет 100 000 рублей, то после применения вычета за ГТО налогом будет облагаться 99 500 рублей.
Таким образом, сотрудник получает выгоду в размере 13% от 500 рублей, то есть 65 рублей в месяц, или 780 рублей в год.
Претендовать на вычет может работник, который:
Он официально трудоустроен.
Дополнительно прошел диспансеризацию, которую проводят периодически (ежегодно или один раз в два года) в поликлиниках по полису ОМС.
Вычет предоставляется только за календарный год, в котором работник получил значок ГТО или подтвердил знак отличия.
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Как работодателю предоставить вычет за нормы ГТО
Работодатель вправе предоставить вычет единовременно — сразу за весь календарный год, но не ранее месяца, когда работник подтвердит права на такой вычет.
Для получения данного вычета также необходимы следующие документы:
Документ, подтверждающий получение знака отличия ГТО (сертификат, удостоверение).
Документ, подтверждающий прохождение диспансеризации (справка из медицинского учреждения).
Данные нововведения необходимы для стимулирования граждан к ведению здорового образа жизни, появлению финансовой выгоды.
Вводя новый налоговый вычет за ГТО, государство подчеркивает важность спорта и здорового образа жизни, делая их доступными для всех.
Для получения и использования положенного вычета за достижения в ГТО, а также в момент возникновения вопросов необходимо обратиться в налоговую инспекцию или к работодателю.
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