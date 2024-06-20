Организация трудового процесса иногда требует проведения тщательного анализа выполнения сотрудником определенного действия. Установить периоды, необходимые для осуществления трудовых операций, поможет хронометраж рабочего времени. В данном материале рассмотрим, что представляет собой и как проводится данная процедура. Поговорим, чем отличается такой хронометраж от фотографирования трудового дня.

Что такое хронометраж рабочего времени

Чтобы понять, как работник использует свое трудовое время, работодатель может ввести на предприятии специальный отчет — фотографирование рабочего дня.

Его составление поможет понять, сколько времени работник затрачивает на выполнение каждого трудового действия, а сколько на другие занятия, не связанные с должностными обязанностями.

Заполнение этого отчета позволит установить, как долго сотрудник занят личными разговорами по телефону и насколько расторопно он выполняет свои рабочие функции.

Наряду с фото трудового дня можно поручить ответственным работникам осуществлять хронометраж, если потребуются более точные сведения о расходовании времени на отдельные трудовые действия.

В этом случае будет проводиться ряд замеров длительности одного или нескольких последовательных элементов конкретной операции при помощи секундомера. С какой точностью будут производиться эти измерения, может установить работодатель в своих внутренних документах.

Полученные результаты измерений обычно суммируются. Затем определяется средняя продолжительность выполнения отдельного трудового действия, приема, операции или всего трудового процесса.

Основная задача, которую может решить руководство компании при проведении таких измерений, заключается в максимальной оптимизации трудового процесса. Кроме обозначенной преследуются и другие цели:

выяснить, сколько времени тратится на каждую операцию, прием или действие;

оценить, соответствуют ли реальности действующие на предприятии нормативы;

соотнести длительность выполнения операции с качеством проделанной работы.

установить причины невыполнения плана, заданного руководством. Разработать методы для исправления этой ситуации;

внедрить новые методы производства.

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Метод хронометража рабочего времени

На практике используют разные виды и способы проведения хронометража рабочего времени. По методу наблюдения эта процедура может быть:

сплошной или непрерывной, когда измеряют все элементы операции;

выборочной, если измеряют один или несколько отдельных приемов в составе операции;

цикловой, когда исследуют короткие по длительности приемы и операции.

Проведение хронометража рабочего времени

Порядок проведения рассматриваемой процедуры в отечественных законах не определен. Работодатель вправе разработать его самостоятельно, закрепив в соответствующем внутреннем нормативном акте (ч. 1, 4 ст. 8, ч. 1 ст. 22 ТК).

Для этого нужно определить цели, срок проведения процедуры, способ фиксации измерений, а также кто проводит данное мероприятие — работник или другое ответственное лицо.

Обычно для записи результатов замеров используется таблица — это упрощает их последующее изучение и анализ данных. Такую таблицу нередко называют картой наблюдений. Также важно, чтобы в обязанности сотрудника, осуществляющего хронометраж, входило выполнение соответствующих поручений. Достаточно, чтобы такому сотруднику вменили в обязанность составление отчетов (абз. 2 ч. 2 ст. 21, ч. 2 ст. 57, ст. 60 ТК).

Работодателю нужно установить, разработаны ли документы о нормировании труда специалистов в его сфере деятельности. Ими может быть урегулирован рассматриваемый порядок. Тогда этими документами нужно руководствоваться для разработки собственного порядка хронометража в компании.

Так, научно-техническим советом Минсельхоза представлены методические рекомендации по нормированию труда ветеринарных специалистов (протокол от 26.12.2014 № 61).

Если подобных документов нет, можно воспользоваться приведенным ниже порядком. Однако порядок осуществления хронометража должен определять точнее затраты времени на отдельное действие. Ведь задача этой процедуры — замерить с секундомером точную продолжительность выполнения конкретного действия или приема.

Обычно такой порядок включает следующие этапы:

Подготовительный. Руководству компании потребуется определить, какое конкретно трудовое действие будет изучаться и где будут отражены результаты таких измерений. Непосредственное наблюдение. При этом заполняют таблицу (карту) наблюдений, где указывают Ф.И.О. сотрудника, наименование трудовой операции или ее элемента, продолжительность в минутах и секундах. Все действия должны быть измерены несколько раз. Так можно получить усредненные результаты, поскольку каждый раз время выполнения действия может быть разным. Этап обработки результатов наблюдений. На этом этапе определяют среднеарифметическую величину продолжительности определенного действия. Для этого делят сумму значений израсходованного времени по конкретному действию на кратность наблюдений. Полученная величина является нормативом для этого действия. Кроме того, обычно вычисляют коэффициент устойчивости хроноряда: отношение максимальной длительности к минимальному показателю.

По итогам проведения процедуры работодатель может утвердить нормы времени на выполнение конкретного трудового действия. Если они были утверждены прежде, руководство компании может пересмотреть их. Это актуально, если по результатам мероприятия выявляют основания для такого пересмотра (абз. 3 ст. 159, ст. 162 ТК).

Хронометраж рабочего времени: образец

В данном разделе приведем пример заполнения таблицы, в которую обычно заносят результаты проведенного хронометража:

Карта хронометража рабочего времени Ф.И.О.: Иванов Василий Петрович. Должность: станочник. Стаж: 12 лет. Дата: 06.06.2024. Наименование элемента Продолжительность выполнения в секундах Среднее время выполнения Коэффициент устойчивости хроноряда 1 2 3 4 5 6 7 8 Протянуть руку к контейнеру для заготовок 10 9 7 9 8 10 7 7 8,4 1,4 Взять заготовку 5 3 3 4 5 3 4 5 4 1,7 Переместить заготовку на станок 9 9 10 8 10 10 9 10 9,4 1,25 Закрепить заготовку 15 15 14 13 16 13 15 14 14,4 1,2 Нажать на кнопку 5 6 5 6 5 5 6 6 5,5 1,2 Взять готовую заготовку 9 8 7 8 7 7 9 8 7,9 1,3 Перенести заготовку к готовым изделиям 10 10 9 9 8 7 9 9 8,9 1,4 ИТОГО: 63 60 55 57 59 55 59 59 58,5 9,45 Наблюдатель Работник

Хронометраж и фотография рабочего времени: отличия

В отличие от фотографирования рабочего времени хронометраж позволяет получить более точные сведения о времени, потраченном на отдельные трудовые операции или их элементы. Поэтому если нужно определить длительность действий работника, которые постоянно повторяются, используют именно хронометраж.

А чтобы установить, когда работник нерационально использует свое рабочее время, как часто покидает рабочее место для личных целей и насколько расторопно выполняет распоряжения руководства, применяют фотографию рабочего дня.