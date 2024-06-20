Цифра дня. Про зарплатные ожидания

Только 16% россиян сегодня полностью довольны своей заработной платой. Еще треть (30%) признались, что в целом зарплата их устраивает, но хотелось бы получать больше, а 54% абсолютно не удовлетворены уровнем своих доходов.

При этом каждый второй респондент уже говорил с руководством о повышении оплаты труда, но успеха достигли лишь 9%.

Свыше половины опрошенных россиян (64%) признались, что хотели бы зарабатывать в полтора раза больше, чем сейчас. Именно такой уровень дохода будет для них идеальным. Еще 14% мечтают о росте заработной платы на 40% от текущей, 12% — на треть. 10-20% до идеальной заработной платы не хватает лишь каждому десятому. Результаты опроса, проведенного кадровой компанией UTEAM, есть в распоряжении «Клерка».

Подписывайтесь на телеграм-канал для HR! Сможете задавать вопросы коллегам, делиться опытом, оставлять свое экспертное мнение и просто присылать забавные профессиональные мемы. О самых интересных постах и вопросах мы расскажем на «Клерке», чем не отличный пиар для специалиста? Подписаться.