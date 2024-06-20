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Зарплата

Цифра дня. Про зарплатные ожидания

Больше половины россиян недовольны своей заработной платой и хотят получать больше.
Цифра дня. Про зарплатные ожидания

Только 16% россиян сегодня полностью довольны своей заработной платой. Еще треть (30%) признались, что в целом зарплата их устраивает, но хотелось бы получать больше, а 54% абсолютно не удовлетворены уровнем своих доходов.

При этом каждый второй респондент уже говорил с руководством о повышении оплаты труда, но успеха достигли лишь 9%.

Свыше половины опрошенных россиян (64%) признались, что хотели бы зарабатывать в полтора раза больше, чем сейчас. Именно такой уровень дохода будет для них идеальным. Еще 14% мечтают о росте заработной платы на 40% от текущей, 12% — на треть. 10-20% до идеальной заработной платы не хватает лишь каждому десятому. Результаты опроса, проведенного кадровой компанией UTEAM, есть в распоряжении «Клерка».

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Цифра дня. Про зарплатные ожидания

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Цифра дня. Про зарплатные ожидания
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