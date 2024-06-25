Должностная инструкция кадровика в 2024 году

Трудовое законодательство не содержит норм, требующих от работодателя обязательного составления должностных инструкций (ДИ). Однако этот документ необходим для определения трудовых функций работника, его прав и обязанностей, ответственности, квалификационных требований, предъявляемых к занимаемой должности. В нашей статье речь пойдет о ДИ кадровика и особенностях ее составления в 2024 году.

Роль кадровой службы в компании

Роль кадровой службы в деятельности компании определяется ее функциями. В обязанности кадровой службы входит:

Прием персонала на работу. Оформление кадровых документов. Подготовка локальных нормативных актов и других обязательных документов. Ведение воинского учета. Остальные участки работы, в зависимости от специфики деятельности компании.

Если организация большая, все указанные функции целесообразно распределить между специалистами кадровой службы. Работники в одинаковой должности могут выполнять разные обязанности, закрепить которые необходимо именно в ДИ.

Актуальные требования к должностной инструкции

При составлении должностной инструкции специалиста по кадрам в 2024 году необходимо учесть следующие изменения в трудовом законодательстве:

1. Утверждение на 2024 год постановлением Правительства от 16.09.2023 № 1511 о допустимой доли работников-иностранцев.К примеру, в большинстве регионов страны в строительстве на 2024 год допустимо использовать не более 80% иностранных работников от общей численности работников. Нужно будет проверить, подпадает ли компания под включенные в указанный документ организации и не превышает ли установленные лимиты, а при необходимости — привести число иностранных специалистов в соответствие с установленными нормами.

2. Новые правила организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов. В частности, конкретизировали порядок работы с их электронными версиями и поместили его в отдельную главу. Это новшество введено с 17.09.2023 приказами Росархива от 31.07.2023 № 77 и Минкультуры от 08.08.2023 № 2367.

3. С 04.11.2023 приказом Роструда от 21.08.2023 № 180 актуализированы чек-листы для проверок работодателей. Кроме того, приказом Минтруда от 28.11.2023 № 836н с 08.01.2024 расширили перечень индикаторов риска для проверок работодателей. В перечень индикаторов, которые используют при решении вопроса о внеплановой проверке, добавили два показателя:

средняя оплата труда работника ниже МРОТ при сопоставлении размера фонда оплаты труда и количества сотрудников за квартал. Не учитываются случаи отпуска за свой счет, отстранения от обязанностей без оплаты, сокращения времени труда, ставки или оклада;

нет кадровых изменений за квартал при сокращении обязательных отчислений в СФР на 50%. Поэтому нужно будет проверить, не попала ли компания в единый реестр проверок на 2024 год. В реестре (proverki.gov.ru/portal) публикуются плановые контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия (в том числе и профвизиты, которые заменили в условиях моратория внеплановые проверки) всех госорганов, включая и гострудинспекции.

4. С 01.01.2024 уточнили обязанности работодателей по информированию службы занятости. Согласно положениям закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ, о сокращении штата, банкротстве, ликвидации организации, а также других действиях и событиях нужно отчитываться исключительно через инфоресурсы, в частности, платформу «Работа в России». Сообщать теперь требуют не только о принятых решениях, но и об их изменениях и отменах.

Закрепили, что оповещать, в том числе о появлении вакансий следует в течение 5 рабочих дней.

5. С 01.03.2024 увеличат минимальный заработок ряда высококвалифицированных иностранцев. По закону от 10.07.2023 № 316-ФЗ большинству высококвалифицированных иностранных специалистов нужно будет платить не менее 750 тыс. рублей из расчета за один квартал.

6. С 01.09.2024 нужно применять новую методику проведения СОУТ. Согласно приказу Минтруда от 21.11.2023 № 817н, вступят в силу новые методики спецоценки условий труда, классификатор вредных и опасных факторов, а также форма отчета СОУТ с инструкцией по ее заполнению.

7. С 01.09.2024 года обновят положения о квотах для инвалидов — закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ. Регионы установят квоты для работодателей, у которых трудятся более 35 человек, — от 2 до 4% от среднесписочной численности персонала. Их смогут дифференцировать в зависимости от отрасли экономики, муниципального образования и других факторов. При этом субъекты должны будут учитывать рекомендации Минтруда.

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Должностные обязанности кадровика

В разделе «Должностные обязанности» необходимо указать перечень функций, которые будет исполнять конкретный кадровый специалист. Для разработки содержания этого раздела можно воспользоваться:

Например, кадровик обязан:

осуществлять поиск и подбор работников;

оформлять прием нового персонала;

проводить адаптационные встречи с новыми сотрудниками;

в рамках исполнения функции ведения кадрового учета и кадрового делопроизводства: вести учет личного состава компании; оформлять прием, перевод, увольнение работников, направление в командировки, предоставление отпусков, привлечение к дисциплинарной ответственности; заполнять, учитывать и хранить трудовые книжки; вести учет предоставления отпусков работникам, составлять график очередных отпусков; выдавать справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников; вести учет и проверку правильности оформления больничных. Заполнять соответствующие графы о страховом стаже для определения размера пособия по временной нетрудоспособности; представлять в СФР сведения для регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, если лицо принято на работу впервые. Составлять сведения о трудовой (иной) деятельности подраздела 1.1 формы ЕФС-1 и осуществлять ее передачу в СФР; контролировать своевременное составление табелей учета рабочего времени; обеспечивать хранение в отделе кадров кадровой документации (трудовые договоры, приказы по личному составу и их основания, журналы учета); готовить документы к сдаче их на хранение в архив; составлять документы в страховые компании для оформления полисов по добровольному медицинскому страхованию работников; организовывать и документально оформлять аттестацию и обучение персонала; осуществлять воинский учет.



Права сотрудника кадровой службы

В раздел «Права» необходимо внести список тех прав, которыми в пределах своей компетенции работодатель наделяет специалиста для исполнения им своих обязанностей.

Специалист по кадрам вправе:

вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности кадровой службы; запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений компании и работников сведения и документы для выполнения его должностных обязанностей; контролировать соблюдение в структурных подразделениях организации трудового законодательства в отношении работников, а также ПВТР, трудовой дисциплины работниками. Докладывать руководству о выявленных нарушениях; запрашивать у руководителей структурных подразделений компании помощь в выполнении должностных обязанностей; консультировать по вопросам, входящим в его компетенцию; взаимодействовать с подразделениями сторонних организаций для решения вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию специалиста по кадрам.

Ответственность специалиста по кадрам

В разделе «Ответственность» необходимо отразить все возложенные на специалиста по кадрам виды ответственности.

При этом нужно принять во внимание его должностные обязанности. Таким образом, ДИ даст понять, за что именно и как могут наказать кадровика.

Сотрудник ОК может нести ответственность в следующих случаях:

Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных ТК. Совершение правонарушений, связанных с выполнением своих функций — в пределах, установленных действующим КоАП, УК и ГК. Причинение материального ущерба работодателю в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством. Непринятие оперативных мер, включая своевременное информирование начальника отдела кадров и вышестоящих руководителей, по пресечению обнаруженных в организации нарушений трудового законодательства, создающих угрозу деятельности организации и ее работников. Несвоевременное и ненадлежащее исполнение приказов, распоряжений и поручений начальника отдела кадров и вышестоящих руководителей, НПА по своей деятельности. Разглашение персональных данных работников. Несоблюдение ПВТР, противопожарной безопасности и техники безопасности.

К ответственности за нарушения кадрового учета привлекают как организацию, так и ее должностных лиц — руководителя и кадровика по ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП.

Например, отсутствие трудового договора, а также оформление с нарушением законодательных норм, либо заключение гражданско-правового договора вместо трудового грозит административными санкциями. Согласно части 4 ст. 5.27 КоАП данные нарушения могут повлечь штрафы:

на должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей;

на ИП — от 5 до 10 тыс. рублей;

на юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Образец должностной инструкции специалиста по кадрам

Образец должностной инструкции специалиста по кадрам.