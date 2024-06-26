Как правильно оформить выплаты учредителю ООО

Учредитель и генеральный директор ООО может снимать прибыль с расчетного счета компании. Но если при этом не уплатить НДФЛ и не подтвердить обоснованность платежа, то возникнут проблемы с налоговой.
Вот основные способы, с помощью которых учредитель ООО может получить выплаты:
Дивиденды
В ООО они выплачиваются каждому участнику пропорционально их доле в уставном капитале организации. Дивиденды можно начислять не чаще одного раза в квартал — обычно это прописывается в уставе ООО.
Когда нельзя выплачивать дивиденды
учредители оплатили уставный капитал не в полной мере;
у компании нет чистой прибыли, только убытки;
выбывающему учредителю еще не оплатили стоимость его доли;
у ООО есть признаки банкротства, или выплата дивидендов может привести к такому положению компании.
Как правильно выплачивать дивиденды
Чтобы провести оплату, необходимо решение общего собрания участников ООО. В качестве подтверждающего документа выступит протокол собрания, а также приказ, в котором принимается решение о выплате.
Дивиденды можно выплатить двумя способами: перечислить на банковский счет или выдать наличными. Это нужно сделать в течение 60 дней с момента издания приказа.
Предприятие, которое выплачивает дивиденды, признается налоговым агентом. Поэтому организация должна удержать и перечислить в налоговую НДФЛ.
Ставка налога варьируется так:
Если сумма дохода не превышает 5 млн рублей — 13%;
Если сумма доходов превышает 5 млн рублей — 15%.
Важно сделать оговорку: ставка 15% применяется не ко всей сумме выплат, а только к той части, которая превышает установленный лимит.
Договор займа
ООО может занять деньги учредителю — для этого составляется договор, в котором прописываются сумма, сроки, порядок возврата средств, а также проценты. Процентная ставка не может быть меньше 2/3 от ставки рефинансирования.
Если не возвращать средства, то ФНС может заподозрить учредителя в выводе дивидендов. В соответствии со ст. 122 НК налоговая начислит налог и штраф в размере 40% от суммы неоплаченных налогов.
Если заем будет беспроцентный, тогда налоговая может решить, что учредитель получил необоснованную материальную выгоду в виде процентов. В соответствии со ст. 224 НК придется уплатить штраф в размере 35%. Все выданные раннее займы могут быть переквалифицированы в процентные: на сумму процентов начислится НДФЛ, а еще придется уплатить штрафы и пени.
Выдача средств подотчет
Существуют предельные сроки в рамках кассовой дисциплины, но их можно прописать в положении или приказе. При этом способе не нужно составлять дополнительных документов — только издать приказ о выдаче средств, в котором указываются сумма и срок выдачи средств.
После этого учредитель должен принести авансовый отчет, а к нему подкрепить чеки и квитанции — то есть документы, подтверждающие расходы.
Этот способ выглядит простым, однако если регулярно его использовать и выдавать крупные суммы, то налоговая может заинтересоваться и назначить проверку. А если неизрасходованные подотчетные средства не возвращаются, то ФНС доначислит НДФЛ и штрафы.
Командировочные расходы
Все командировки должны быть документально подтверждены для бухгалтерии — учредитель должен предоставить чеки, квитанции, посадочный талон и другие документы. Это поможет в дальнейшем избежать проблем с налоговой.
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