Как правильно оформить выплаты учредителю ООО

Учредитель и генеральный директор ООО может снимать прибыль с расчетного счета компании. Но если при этом не уплатить НДФЛ и не подтвердить обоснованность платежа, то возникнут проблемы с налоговой.

Вот основные способы, с помощью которых учредитель ООО может получить выплаты:

Дивиденды

В ООО они выплачиваются каждому участнику пропорционально их доле в уставном капитале организации. Дивиденды можно начислять не чаще одного раза в квартал — обычно это прописывается в уставе ООО.

Когда нельзя выплачивать дивиденды

учредители оплатили уставный капитал не в полной мере;

у компании нет чистой прибыли, только убытки;

выбывающему учредителю еще не оплатили стоимость его доли;

у ООО есть признаки банкротства, или выплата дивидендов может привести к такому положению компании.

Как правильно выплачивать дивиденды

Чтобы провести оплату, необходимо решение общего собрания участников ООО. В качестве подтверждающего документа выступит протокол собрания, а также приказ, в котором принимается решение о выплате.

Дивиденды можно выплатить двумя способами: перечислить на банковский счет или выдать наличными. Это нужно сделать в течение 60 дней с момента издания приказа.

Предприятие, которое выплачивает дивиденды, признается налоговым агентом. Поэтому организация должна удержать и перечислить в налоговую НДФЛ.