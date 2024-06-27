Чем маркировка отличается от прослеживаемости

Маркировка товаров служит для борьбы с контрафактом. Прослеживаемость призвана препятствовать схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. О других отличиях этих систем расскажем в нашей статье.

На какие товары распространяются

Обязательная маркировка товаров введена государством, чтобы бороться с контрафактной продукцией. Код, нанесенный на товар, позволяет отследить его перемещение от производителя или импортера до конечного покупателя.

Маркировать следует товары, включенные в перечень, утвержденный распоряжением Правительства от 28.04.2018 № 792-р. В частности, надо обязательно наносить код:

на фототовары (фотокамеры за исключением кинокамер), фотовспышки, лампы-вспышки, наборы таких фототоваров и так далее;

табачную продукцию;

пиво;

обувные товары;

шины;

духи и туалетную воду;

постельное и кухонное белье;

предметы одежды.

Обязательная маркировка не касается товаров, которые в связи со своим ограниченным функциональным использованием не предполагают их введения в гражданский оборот.

Например, она не требуется для (п. 3 правил маркировки товаров, утвержденных постановлением Правительства от 26.04.2019 № 515):

проб и образцов товаров в количестве, необходимом при хранении и транспортировке для проведения испытаний;

товаров, которые ввозятся для участия в выставках;

продукции, которая представляет собой безвозмездную (гуманитарную) помощь.

На основании специальных норм также нужно маркировать:

Кроме того, код нужно наносить на товары, в отношении которых правительство утвердило правила маркировки (п. 12 ст. 2 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ).

Для целей маркировки страна происхождения товара роли не играет. Под нее могут подпадать как товары из-за рубежа, так и продукция отечественного производства.

Национальная система прослеживаемости товаров введена для исполнения соглашения между странами ЕАЭС, заключенного в городе Нур-Султане 29.05.2019. Цель соглашения — препятствовать схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей.

Прослеживаемости подлежат импортные товары, находящиеся в собственности организаций и ИП (в том числе приобретенные для производственных целей), если их коды в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС включены в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1110.

Это, в частности:

холодильники и морозильники;

автопогрузчики;

бульдозеры;

стиральные машины;

детские коляски;

детские автокресла.

Товар перестает быть прослеживаемым с момента выбытия из оборота на территории РФ, например, экспорта, передачи в производство или на переработку, утилизации (пп. 2, 3, 4 положения о национальной системе прослеживаемости товаров, утвержденного постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1108).

Основанием для прекращения прослеживаемости товара также является его реализация (передача в составе выполненных работ) физлицу для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, а также плательщику налога на профессиональный доход.

Если, например, подотчетное лицо покупает товар в интересах организации, то прослеживаемость не прекращается. В последнем случае покупатель должен получить электронный счет-фактуру по ТКС (письма Минфина от 23.08.2021 № 27-01-22/67650, ФНС от 19.10.2021 № ЕА-4-15/14817@).

Узнать, что купленный товар является импортным, можно из технических документов, полученных от продавца. В них указывается страна происхождения товара (письма ФНС от 19.08.2021 № ЕА-4-15/11700@, от 12.05.2021 № ЕА-4-15/6469@).

Сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости, ввезенных в РФ и вывезенных из нее, поступают в ФНС в рамках межведомственного обмена информацией с ФТС (п. 5 изменений и дополнений № 6 к соглашению о сотрудничестве ФТС и ФНС от 21.01.2010 № 01-69/1/ММ-27-2/1, утвержденных ФТС № 01-69/0010, ФНС № ЕД-23-15/29@ 14.07.2021).

Установлены случаи, когда товары, входящие в перечень, не подлежат прослеживаемости. Они приведены в пункте 6 положения № 1108. Например, не подлежат прослеживаемости товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (письма ФНС от 10.07.2023 № 08-05/0690@, от 21.01.2022 № ЕА-4-15/620@).

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Способ идентификации

Маркировке подлежит каждая единица товара. Чтобы получить код товара, нужно зарегистрироваться в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации «Честный знак» (https://честныйзнак.рф/).

После этого нужно подать оператору данной системы заявку на получение кодов маркировки (пп. 5–8 правил № 515).

Коды представляют собой машиночитаемые двумерные штриховые коды Data Matrix, внешне напоминающие QR-коды. Затем их следует нанести на товары, их упаковку или на иной предназначенный для этого материальный носитель (п. 4 правил № 515).

Прослеживаемости подлежит партия ввезенных товаров. Каждой партии импортных товаров присваивается регистрационный номер (РНПТ) (п. 2 положения № 1108). Его указывают в документах по операциям с прослеживаемыми товарами, а также в отчетности (п. 2.3 ст. 23, пп. 16 п. 5, пп. 16 п. 5.2 ст. 169 НК, пп. 2, 13 положения № 1108). На товар наносить этот регистрационный номер не нужно.

Способ отслеживания

При маркировке товаров как таковой отчетности нет. Информация об операциях с товаром отслеживается в системе «Честный знак», куда участники оборота должны постоянно передавать сведения (ч. 5 ст. 20.1 закона № 381-ФЗ, пп. 9, 11, 24, 26 правил № 515);

Отчетность по товарам, подлежащим прослеживаемости, включает (п. 2.3 ст. 23, п. 5.1 ст. 174 НК, п. 2, пп. «а», «б» п. 13 положения № 1108):

уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, из РФ в государство — член ЕАЭС;

уведомления о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, из государства — члена ЕАЭС в РФ;

уведомления об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости;

отчеты об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости; декларации по НДС.

Какую отчетность подать в том или ином случае, зависит от вида операции и категории участника оборота. В частности, является ли он плательщиком НДС.

Формы уведомлений и отчета утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@.

Особенности работы с системами

Участникам оборота маркированных товаров нужно зарегистрироваться в информационной системе мониторинга и получить доступ к личному кабинету (п. 12 правил № 515). Также может понадобиться специальное оборудование для нанесения (печати) и считывания маркировочных кодов, специальная настройка ККТ.

При работе с прослеживаемыми товарами участникам нужно организовать электронный документооборот через оператора. Счета-фактуры, УПД, отчетность по операциям с прослеживаемыми товарами нужно передавать в электронной форме через него (пп. 1.1, 1.2 ст. 169 НК, пп. «г» п. 10, пп. 13, 23, 25, 28, 33 положения № 1108).

В счете-фактуре или УПД на прослеживаемые товары нужно указывать реквизиты прослеживаемости (п. 2, пп. «з» п. 13 положения № 1108, пп. 16–19 п. 5 ст. 169 НК, п. 2 правил заполнения счета-фактуры, утвержденных постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137):

регистрационный номер партии товара;

единицу измерения, применяемую для прослеживаемости;

количество товара;

стоимость товара, подлежащего прослеживаемости (без НДС, в руб.). Для отражения этого показателя в форму счета-фактуры будет добавлена соответствующая графа (письмо ФНС от 26.09.2023 № ЕА-4-15/12314@).

Ответственность за нарушение правил

Ответственность за производство, ввод в оборот и продажу товаров и продукции, подлежащих маркировке, если она не сделана или нарушен порядок ее нанесения, установлена ст. 15.12 КоАП.

Штрафы за производство, ввод в оборот таких товаров и продукции составят (ч. 1 ст. 15.12 КоАП):

для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей;

юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

За продажу, а также хранение, перевозку либо приобретение товаров и продукции в целях сбыта без обязательной маркировки оштрафуют (ч. 2 ст. 15.12 КоАП):

должностных лиц — на 5 — 10 тыс. рублей;

юрлиц — на 50 — 300 тыс. рублей.

Штрафы за производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения составляют (ч. 3 ст. 15.12 КоАП):

для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей;

юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

Штрафы за оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки (ч. 4 ст. 15.12 КоАП):

для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей;

юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

За производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без обязательной маркировки либо с нарушением порядка ее нанесения предусмотрены следующие штрафы (ч. 1 ст. 6.34 КоАП):

для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей;

юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Во всех перечисленных случаях не только наложат штраф, но и конфискуют предметы правонарушения. Исключение составляют товары легкой промышленности из специального перечня. Такую продукцию изымут из незаконного оборота и уничтожат (п. 2.1 ч. 3 ст. 29.10 КоАП, постановление Верховного Суда от 01.10.2021 № 29-АД21-4-К1).

За непредставление сведений, предусмотренных правилами маркировки товаров, представление неполных и (или) недостоверных сведений и (или) нарушение порядка и сроков их представления оператору (если представление обязательно), предусмотрены следующие штрафы (ст. 15.12.1 КоАП):

для должностных лиц — от 1 до 10 тыс. рублей;

юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Штрафов за необеспечение прослеживаемости пока нет (письмо ФНС от 04.10.2021 № ЕА-4-15/14005@). Минфином был разработан законопроект (ID проекта 02/04/07-23/00140083), предусматривающий штрафы:

за непредставление или несвоевременное представление в налоговый орган отчета об операциях с прослеживаемыми товарами;

неполное отражение или искажение реквизитов прослеживаемости в поданных в инспекцию счетах-фактурах или в УПД;

искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об операциях с товарами;

несоблюдение способа выставления счетов-фактур и передачи УПД, содержащих реквизиты прослеживаемости.

Размер штрафов: для ИП — от 20 до 30 тыс. рублей, для компаний — от 200 до 100 тыс. рублей.

Однако до настоящего времени проект не внесен в Госдуму.