Отпуск при неполном рабочем дне

Сотрудники компании в ряде случаев могут работать на условиях неполного рабочего времени. Такой график работы влияет на величину зарплаты работника, а отражается ли он на времени отдыха? В нашем материале рассмотрим, положен ли такому сотруднику отпуск и как определяется его продолжительность. Разберем, как произвести расчет отпускных при неполном рабочем дне.

Отпуск работающим неполный рабочий день

Продолжительность отпуска у сотрудника с неполным рабочим днем точно такая же, как и у работника, который трудится полный день. Так, обычно ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, но в определенных случаях бывает и больше. Это нужно учитывать при определении числа дней неиспользованного отпуска для расчета компенсации при увольнении (ч. 1 ст. 127 ТК, п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169).

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск полной продолжительности полагается работнику за каждый его рабочий год. Также за сотрудником сохраняются все дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска, не отгулянные им за прошлые рабочие годы.

А это значит, что общая продолжительность предоставляемого работнику отпуска за несколько лет увеличится (письмо Роструда от 08.06.2007 № 1921-6).

В свою очередь, количество календарных дней используемого за один раз отпуска может быть меньше установленной продолжительности при разделении его на части. Так, работник может отгулять два раза в год, беря отпуск продолжительностью по 2 недели. При этом важно, чтобы одна из частей отпуска была не меньше 14 дней.

Остаток отпуска можно делить на любое количество частей разной продолжительности, даже по одному дню, если на это согласны стороны трудовых отношений (письма Минтруда от 08.07.2021 № 14-2/ООГ-6477, Роструда от 17.07.2009 № 2143-6-1).

Научим вести кадровый учет на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы узнаете, как увольнять и принимать сотрудников, заполнять трудовые книжки, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Сейчас записаться на курс можно со скидкой за 7 500 рублей вместо 32 890 рублей. Записаться Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом» и стандартам Министерства образования РФ.

Продолжительность отпуска при неполном рабочем дне

Продолжительность отпуска у сотрудника с неполным рабочим днем точно такая же, как и у работника, который трудится полный день. Так, обычно ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, но в определенных случаях бывает и больше. Это нужно учитывать при определении числа дней неиспользованного отпуска для расчета компенсации при увольнении (ч. 1 ст. 127 ТК, п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169).

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск полной продолжительности полагается работнику за каждый его рабочий год. Также за сотрудником сохраняются все дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска, не отгулянные им за прошлые рабочие годы.

А это значит, что общая продолжительность предоставляемого работнику отпуска за несколько лет увеличится (письмо Роструда от 08.06.2007 № 1921-6).

В свою очередь, количество календарных дней используемого за один раз отпуска может быть меньше установленной продолжительности при разделении его на части. Так, работник может отгулять два раза в год, беря отпуск продолжительностью по 2 недели. При этом важно, чтобы одна из частей отпуска была не меньше 14 дней.

Остаток отпуска можно делить на любое количество частей разной продолжительности, даже по одному дню, если на это согласны стороны трудовых отношений (письма Минтруда от 08.07.2021 № 14-2/ООГ-6477, Роструда от 17.07.2009 № 2143-6-1).

Дни отпуска при неполном рабочем дне

Сколько дней может отгулять работник при работе в режиме неполного рабочего времени?

Законодатель не предусматривает каких-либо особенностей для таких сотрудников. Ежегодный основной отпуск большинству работников предоставляется в количестве 28 календарных дней за рабочий год.

Некоторые сотрудники могут претендовать на удлиненный основной отпуск. В обычных коммерческих компаниях удлиненный отдых положен инвалидам и несовершеннолетним сотрудникам (ст. 115 ТК, письмо Минтруда от 25.10.2018 № 14-2/ООГ-8519).

Отпускные при неполном рабочем дне

Отпускные, в том числе и компенсацию за неиспользованный отпуск, работнику с неполным рабочим днем рассчитывают как обычно. Особенностей в данном случае законодателем не предусмотрено.

За каждый день отпуска работнику оплачивают средний дневной заработок. Он равен заработку за расчетный период, деленному на количество отработанных в нем дней (п. 9 Положения о среднем заработке, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).

Расчетный период принимают равным 12 календарным месяцам, предшествующим месяцу начала отпуска. Так, если отпуск начинается в июле, расчетный период — с 1 июля прошлого года по 30 июня текущего (п. 4 Положения от 24.12.2007 № 922).

Отработанными днями считают все дни, включая выходные и праздники, когда человек числился в данной компании.

Не учитывают дни, когда он был в командировке, отпуске, болел или по другим причинам освобождался от работы. Это следует из п. 5 Положения от 24.12.2007 № 922, письма Минтруда от 15.04.2016 № 14-1/В-351.

За каждый полностью отработанный месяц учитывают 29,3 дня. Это среднемесячное количество дней ((365 дней — 14 праздничных дней в году) / 12 месяцев).

За частично отработанный месяц количество отработанных дней делят на число календарных дней в этом месяце и умножают на 29,3 (п. 10 Положения от 24.12.2007 № 922).

В средний заработок для расчета отпускных включают зарплату за отработанные дни, а премии учитывают в специальном порядке (п. 2 Положения от 24.12.2007 № 922).

Не включают в расчет среднего заработка отпускные, оплату дней командировки, больничный, материальную помощь и другие выплаты за неотработанные дни (п. п. 3, 5 Положения от 24.12.2007 № 922).

Работодателю нужно успеть рассчитать отпускные так, чтобы выплатить их работнику не позже чем за три календарных дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК, письмо Роструда от 14.05.2020 № ПГ/20884-6-1).