Как начислить НДФЛ с зарплаты и дивидендов учредителя

При выплате учредителю, который при этом является ещё и сотрудником организации, нужно правильно рассчитать и удержать НДФЛ. Есть нюансы как со ставками, так и с самими выплатами.

НДФЛ из зарплаты учредителя

С зарплаты сотрудников организации удерживается НДФЛ. Если учредитель также выступает работником, то и с его дохода будет удерживаться налог. В соответствии с п.1 ст. 224 НК ставки НДФЛ определяются так:

для резидентов РФ и тех, чей доход не превысил или был равен 5 млн рублей в год — 13%;

для нерезидентов РФ и тех, чей доход превысил 5 млн рублей в год — 15%.

При подсчете ставки учитываются все годовые премии, поощрительные выплаты за эффективность и другие надбавки.

Как быть с дивидендами

В соответствии с подпунктом 1, п. 2.1 ст. 210 НК налоговая база по дивидендам рассчитывается отдельно. Получается, что если учредитель получает и зарплату, и дивиденды, то НДФЛ с каждой базы будет свой.

При этом, ставки НДФЛ на дивиденды и правила их разграничения такие же, как у зарплаты: 13% для доходов меньше 5 млн рублей в год, и 15% для доходов больше 5 млн рублей в год.

Для расчета НДФЛ и по зарплате, и по дивидендам, важно учитывать одно правило. Ставка 15% применяется только к части дохода, которая превысила лимит, а не ко всему объему выплаты.

Когда не получится выплатить дивиденды

Выплаты можно оформить не всегда: закон устанавливает ряд случаев, при которых начислить и выплатить их не получится.