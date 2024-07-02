Как начислить НДФЛ с зарплаты и дивидендов учредителя

НДФЛ из зарплаты учредителя
С зарплаты сотрудников организации удерживается НДФЛ. Если учредитель также выступает работником, то и с его дохода будет удерживаться налог. В соответствии с п.1 ст. 224 НК ставки НДФЛ определяются так:
для резидентов РФ и тех, чей доход не превысил или был равен 5 млн рублей в год — 13%;
для нерезидентов РФ и тех, чей доход превысил 5 млн рублей в год — 15%.
При подсчете ставки учитываются все годовые премии, поощрительные выплаты за эффективность и другие надбавки.
Как быть с дивидендами
В соответствии с подпунктом 1, п. 2.1 ст. 210 НК налоговая база по дивидендам рассчитывается отдельно. Получается, что если учредитель получает и зарплату, и дивиденды, то НДФЛ с каждой базы будет свой.
При этом, ставки НДФЛ на дивиденды и правила их разграничения такие же, как у зарплаты: 13% для доходов меньше 5 млн рублей в год, и 15% для доходов больше 5 млн рублей в год.
Для расчета НДФЛ и по зарплате, и по дивидендам, важно учитывать одно правило. Ставка 15% применяется только к части дохода, которая превысила лимит, а не ко всему объему выплаты.
Когда не получится выплатить дивиденды
Выплаты можно оформить не всегда: закон устанавливает ряд случаев, при которых начислить и выплатить их не получится.
Дивиденды можно выплатить только при наличии прибыли. Если компания работает в убыток, то и дивидендов не будет.
Если не все учредители внесли свои доли в уставной капитал.
Если стоимость чистых активов на момент выплаты дивидендов или после этого будет меньше уставного капитала.
Если участнику, выходящему из общества, еще не выплатили стоимость его доли.
Начать дискуссию