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Управление персоналом

Восемь способов стать любимым начальником

Рассказываем, как выстроить отношения с подчиненными, чтобы ваша компания работала без сбоев и конфликтов, какие кадровые и управленческие стратегии приносят эффект.
Восемь способов стать любимым начальником
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Не считайте себя самым умным

Принцип «Я начальник, ты дурак» нужно исключить как самый вредный для эволюции. Ни один руководитель не может знать и уметь все, его задача организовать работу команды, где каждый процесс контролирует ответственное лицо.

Рядом с боссом должны находиться люди, имеющие компетенции и необходимые знания, которых нет у него. Просто невозможно быть мастером спорта во всех видах. 

Я, например, совсем не участвую во многих операционных процессах, потому что есть люди, которые умеют это лучше меня. Я не самый умный только потому, что главный. Сотрудники усвоили: никто не будет диктовать им, что они должны делать, им платят за то, чтобы они сами знали, как работать. Иначе их бы не наняли. 

Будьте доступным для подчиненных

У любого рабочего процесса должен быть лидер, к которому исполнители пойдут за советом, согласованием, помощью. И обязательно нужен внутренний чат с доступом для каждого сотрудника, через который можно обратиться к коллегам, включая гендиректора и его замов.

Это убирает сложную бюрократию, экономит время и нервы. Там же можно проводить рабочие встречи и совещания из любой точки.

У нас такой чат есть, в нем я максимально открыт для контактов с подчиненными. Это не нарушение субординации, а производственная необходимость, когда каждый участник вносит свой личный вклад в общее дело. 

Выключите субординацию

 Многие руководители перегибают палку, когда ставят в основу отношений принцип: «Боятся, значит, уважают».

Жить в парадигме «дистанция-субординация», общаться исключительно по имени-отчеству, на «Вы» и пребывать в уверенности, что это имеет огромное значение и ведет к результату — устаревший постулат.  Свой авторитет любой руководитель зарабатывает двумя путями: гуманным отношением к людям и своими достижениями.

Если у главы компании нет одной из этих составляющих, то как угодно его не называй, хоть на «ты», хоть на «вы», все равно для подчиненных он будет тем, с чем его  ассоциируют, возможно, не с самым лучшим. Когда лидер ведет за собой команду, ценит и бережет людей, то даже если ему начнут «тыкать», всегда будут соблюдать субординацию и относиться максимально уважительно

Станьте для команды примером

Очень конструктивно иметь с членами коллектива общие интересы и увлечения. И делиться достижениями, например, в корпоративном чате.

Сотрудники должны понимать, что их босс — не небожитель в галстуке и белой рубашке. А точно такой же, как они: потный, мокрый, уставший, «убитый» пробежкой или тренировкой человек, работающий над собой и стремящийся к совершенству. 

Я, к слову, сторонник ЗОЖ и для меня важно, чтобы сотрудники разделяли мои взгляды. Эффективный человек, в первую очередь, здоровый, а значит, счастливый, позитивно заряженный.

В нашем чате принято рассказывать о хобби и показывать результаты. Кто-то дает рекомендации по здоровому питанию, другой демонстрирует, сколько раз подтянулся. Нет никаких обязательных норм, только желание поделиться опытом, который может пригодиться остальным. 

Откажитесь от наказаний

Систему наказаний лучше упразднить. Штрафы могут только пресечь какую-то ситуацию в конкретный момент. Но они не помогут развивать культуру компании.

Вероятность, что человек не сделает что-то запрещенное из-за страха потерять деньги, есть. Но как только у него будет возможность, и он поймет, что об этом никто не узнает, нет никаких гарантий, что этого не случится.

Чисто там, где не мусорят. Человек не кидает бумажку не потому, что его оштрафуют, а потому, что понимает, здесь не принято сорить. В нашем случае 5 тысяч рублей за опоздание или за другой проступок остались в прошлом.  Я ведь своих детей  не штрафую, если они, допустим, кровать не застелили. Я на собственном примере показываю, как можно жить, а как не стоит. 

Подключайте денежную мотивацию 

Пожалуй, это главный двигатель успешного развития компании. Есть очень мощная мотивационная система, заточенная на коллективный стимул.

Все ключевые фигуры, непосредственно влияющие на результат, должны работать от чистой прибыли, тогда они по-настоящему заинтересованы в общем доходе команды — чем он выше, тем больший бонус получат участники.

По факту они зарабатывают деньги вместе с учредителями. Это бесконечные возможности и для них, и для процветания бизнеса.

Как это происходит у нас: люди получают бонус на всю команду, в равных пропорциях вне зависимости от должности. В процессе ребята сами определяют, кто какой вклад внес, могут либо сокращать, либо увеличивать количество участников в доле. Если компетенции недостаточно, привлекают дополнительные силы коллектива, если считают, что в команде есть слабое звено, то имеют право отстранить лишнего человека. 

Создавайте условия и применяйте индивидуальный подход

Каждый сотрудник, включая босса — звено в единой ДНК компании. Люди должны быть заинтересованы в том, чем занимаются, получать удовольствие от работы.

Обязанность руководителя — создавать условия, комфортное пространство. Если начальство желает, чтобы сотрудники сидели в офисе, то нужно сделать удобный офис. Нет такой возможности, значит, надо позволить им работать там, где они есть, например, дома. 

Индивидуальный подход и отсутствие жестких рамок могут дать прекрасный результат.

По моему убеждению, на сегодняшний момент я эффективен, потому что не ограничен. Могу общаться, контролировать процессы, реализовывать что-то из любой точки мира, в любое время. Почему же люди из моей команды не могут делать так же? Если им удобно, если удаленка и гибкий график не влияет на эффективность работы, пусть все будут довольны.  

Поддерживайте любую инициативу

Нельзя жить в страхе перед переменами. Применять новые подходы, внедрять новые методы — это необходимость. Очень хорошо, если в команде преобладают инициативные сотрудники, которые не боятся ответственности, находятся в состоянии «идейного голода», готовы экспериментировать и изобретать. Как только их посетит очередной инсайт, пусть и не кажущийся чем-то реалистичным, постарайтесь помочь им воплотить идею в жизнь.  

Я люблю лозунг «Ошибайтесь быстрее». Звучит как продолжение хорошо известного выражения: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». По опыту знаю, хотя бы одна из десяти идей, которые непрестанно посещают меня и моих сотрудников, оказывается годной.

Даже если мы сегодня где-то ошиблись, у нас всегда больше времени, чем у того, кто  сидел сложа руки. Ведь есть время перезагрузиться, пересобрать неудачную конструкцию заново. 

Для формирования продуктивной команды лидеру требуется:

  1. Эмпатия.

  2. Ассертивность.

  3. Способность оказывать поддержку.

  4. Искренний интерес к мнению и потребностям коллектива.

  5. Умение вдохновлять и мотивировать на достижение общих целей.

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