Аванс новому работнику: когда платить

Устроился человек на работу 5 числа, 10 уже зарплата. Понятно, платить ему еще не за что, а следующая выплата только 25. Как быть в такой ситуации?

Введение

ТК (ст. 136) обязывает платить зарплату не реже, чем раз в полмесяца — без исключений, в том числе для только что принятых на работу. То есть и новенький должен получить выплату не позднее, чем истекут 15 календарных дней с выхода на работу.

Например, мы приняли на работу условного Иванова 04.09.2023. По правилам внутреннего трудового распорядка, ежемесячно, 25 числа выплачивается первый, 10 — второй транш заработка. Многие делают так:

8 сентября (потому что 10.09 — воскресенье) все трудящиеся получают второй транш;

новенький не получает ничего, ибо он в прошлом месяце еще не работал;

25 сентября он получит первую выплату, за часть отработанного месяца.

Справедливо?

Проблема пятнадцатого дня

Да, но прошел-то 21 день, то есть более 15 дней и налицо нарушение трудового законодательства — установленной периодичности зарплаты.

Однако если вчитаться в формулировку п. 6 ст. 136 ТК, легко увидеть, что зарплата выплачивается «не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена».

Так что вполне правомерна ситуация, когда человек, поступивший на работу, например, 4 сентября, получает зарплату лишь 25, при этом в трудовом договоре не указаны порядок и сроки выплат зарплат новому работнику (исключая общие даты — 10 и 25 число). На это, к слову, указал электронный трудинспектор, см. вопрос № 176041 от 08.02.2023.

Выплачивать первую зарплату трижды, как советуют некоторые, тоже нет оснований. Во-первых, все равны перед законом и судом, о чем сказано в Конституции (ст. 19), и нет оснований одним сотрудникам платить трижды, другим — дважды. Во-вторых, и ТК не обязывает «частить» с оплатой новичкам.

Так что нет никакого криминала в том, что новый сотрудник не получит зарплату за месяц, в котором еще не работал.

Например, тот же условный Иванов приступил к работе 04.09. Согласно правилам внутреннего трудового распорядка, выплаты производятся 14.09 и 29.09. Стало быть, 14.09 сотрудник порадуется за новых коллег, получивших честно заработанное за период с 16 по 31.08.

Зато 29.09 получит свой честно заработанный транш за отработанный период с 04.09 по 15.09. Кстати, по мнению Роструда это справедливо, даже если в трудовом договоре указано, что зарплата выплачивается 14 и 29.

Важное замечание

Не требуйте от новичка письменное согласие получить первую зарплату один раз! Адепты этого метода безосновательно полагают: достаточно попросить новичка написать собственноручно заявление о том, что он не возражает получить первую зарплату раз в месяц — и все в порядке.

Нет, не в порядке.

Периодичность выплат — императив, установленный ТК, и изменить его «по соглашению сторон» нельзя.

Даже если все сотрудники разом напишут заявления о согласии на разовую зарплату — все равно это незаконно. На что уже давным-давно указал Минтруд (письма от 28.11.2013 № 14-2-242, от 01.03.2007 № 472-6-0).