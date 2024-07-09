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Подотчет, командировки

Как отчитываться по покупкам с корпоративных карт

Для оплаты представительских, командировочных и других расходов удобнее выдать работникам корпоративные карты, чем каждый раз оформлять наличные деньги под отчет. У таких расчетов есть особенности. Рассказываем, как оформить расходы, оплаченные корпоративной картой и отразить их в бухгалтерском и налоговом учетах.
Как отчитываться по покупкам с корпоративных карт
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Особенности расчетов по корпоративным картам

Корпоративную карту можно использовать двумя способами: снимать наличные или расплачиваться картой. При этом не нужно оформлять заявления на выдачу денег и другие документы, проводить эти деньги через кассу, применять ККТ.

Выдача карты сотруднику не означает, что он получил деньги под отчет. Деньги считаются выданными, когда сотрудник снял с карты наличку или оплатил картой товары, работы или услуги. О том, какая сумма подотчетных денег числится за работником, можно узнать из банковской выписки.

По банковской выписке снятие наличных и оплата картой может отражаться на несколько дней позже.

При оплате корпоративной картой не нужно соблюдать ограничение по расчетам наличными в 100 тыс. руб. Но банк-эмитент обязан установить максимальную сумму наличных, которую можно снимать с корпоративной карты в течение дня. Центробанк рекомендует лимит в 100 тыс. руб. в день — п. 2.5 Положения ЦБ № 266-П от 24 декабря 2004 года

Чтобы подотчетные работники не потратили больше, чем запланировано, для каждой карты можно настраивать свои лимиты на снятие наличных.

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Как составить авансовый отчет 

Сдавать авансовые отчеты на каждую покупку по корпоративной карте не нужно. Закон не запрещает выдавать подотчетные деньги работнику, который еще не отчитался по предыдущим суммам.

Периодичность и порядок сдачи авансового отчета работодатель устанавливает самостоятельно в локальных актах. Например, можно указать, что подотчетный работник, который занимается закупкой канцтоваров для офиса, обязан отчитываться раз в две недели.

Исключениекомандировочные расходы. За них работник должен в любом случае отчитаться в течение трех рабочих дней со дня выхода на работу после возвращения из командировки — п. 26 Положения, утвержденного постановлением Правительства № 749 от 13 октября 2008 года.

Авансовый отчет по расходам с корпоративной карты составляется в общем порядке по форме № АО-1 или по самостоятельно разработанной. К нему работник должен приложить документы, подтверждающие покупку товаров, работ, услуг и их оплату. Тут есть несколько особенностей.

  • Работник снял наличные с корпоративной карты. Чек банкомата он сдает в бухгалтерию, но реквизиты чека и его сумму не указывает в авансовом отчете в качестве расхода. В качестве документов, которые подтверждают оплату, работник прикладывает чеки ККТ, бланк строгой отчетности (БСО). 

  • Работник платил картой через банкомат. Подтверждающими документам будут квитанции электронных терминалов — слипы.

  • Работник оплатил покупку на сайте. Кассового чека может не быть, так как покупатель и продавец — юрлицо или ИП, а оплата происходит с использованием корпоративной платежной карты без ее предъявления. В этом случае продавец может не применять ККТ согласно п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ от 22 мая 2003 года.  Тогда подтверждением оплаты и самих расходов будет товарный чек или другой платежный документ со всеми реквизитами. Если же подотчетный работник только оформил на сайте заказ, а при получении расплатился корпоративной картой через терминал, у продавца возникает обязанность пробить чек — письмо Минфина № 30-01-15/64228 от 10 июля 2023 года.

  • Работник оплачивал покупки в магазине на кассе через POS-терминал. В качестве подтверждающих документов будут слипы, чеки электронных терминалов.

Чтобы подтвердить покупку товаров, работ, услуг, работник прикладывает к авансовому отчету товарные чеки, расходные накладные, акт выполненных работ, акт об оказании услуг.

Если же подотчетный сотрудник предъявил продавцу доверенность от имени работодателя, покупка оформляется на организацию или ИП. Тогда к авансовому отчету нужно приложить товарную накладную и счет-фактуру или УПД.

Бухгалтерский учет покупок по корпоративной карте 

Корпоративная карта учитывается на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение», так как она принадлежит банку, который ее выпустил. 

Выдача карты работнику, как и возврат от него, не отражаются на счетах бухучета. Это можно регистрировать в журнале учета приема и выдачи корпоративных карт. Формы такого журнала нет, нужно разработать ее самостоятельно.

Учет расчетов по корпоративной карте зависит от того, к какому банковскому счету она привязана:

  • к основному расчетному счету — счет 51 «Расчетные счета»;

  • к отдельному карточному счету — счет 55 «Специальные счета в банках».

Второй вариант удобнее для учета расчетов. К счету 55 обычно открывают субсчет 55.4 «Корпоративные карты». Если карт несколько, для каждой можно открыть по отдельному субсчету.

Пополнять спецсчет можно с расчетного счета. Зачисление денег отражается проводкой:

  • Дт 55.4 Кт 51 — с расчетного счета перечислены денежные средства на специальный карточный счет.

Когда работник снимает деньги с корпоративной карты или оплачивает с нее товары, работы или услуги:

  • Дт 71 Кт 55.4 — выдан аванс подотчетному лицу.

  • Дт 91.2 Кт 55.4 — списана на прочие расходы комиссия банка.

Если по банковской выписке снятие наличных или оплата отражаются не в этот же день, используйте счет 57 «Переводы в пути». К нему можно открыть субсчет «Операции по корпоративной карте». На основании чека из банкомата сделайте проводку:

  • Дт 71 Кт 57 — подотчетный работник снял наличные деньги. 

Вторая проводка будет на дату списания денег с банковского счета:

  • Дт 57 Кт 55 — снятие наличных прошло по банковской выписке.

На основании авансового отчета можно делать проводки:

  • Дт 10 (20, 26, 41, 60, 76 ...) Кт 71 — отражены расходы, оплаченные подотчетным работником. Счет по дебету зависит от вида деятельности компании — производственная или торговая, а также какие конкретно затраты понесены.

Если работник использовал не всю наличку и должен ее вернуть в кассу, деньги можно внести через банкомат:

  • Дт 55.4 Кт 71 — неизрасходованный остаток наличных денег внесен на корпоративную карту.

Налоговый учет расходов по корпоративной карте

Расходы для целей расчета налога на прибыль и УСН отражаются по общим правилам:

  • затраты должны быть экономически обоснованны и подтверждены документами;

  • дата признания таких затрат зависит от их вида и метода учета доходов.

Пример. Офис-менеджер Ирина 28 декабря 2023 года расплатилась за канцтовары корпоративной картой. На следующий день она сдала в бухгалтерию чеки ККМ и товарные накладные, но по банковской выписке оплата за канцтовары еще не прошла. Деньги списались со счета только 9 января 2024 года.

Организация, в которой работает Ирина, применяет УСН «Доходы минус расходы». По кассовому методу канцтовары можно отнести к налоговым расходам только после фактической оплаты. При оплате банковской картой канцтовары будут считаться оплаченными, когда списание денег отразится в выписке банка. Поэтому стоимость канцтоваров нужно учесть в расходах января 2024 года.

На ОСНО комиссию за открытие и обслуживание корпоративных карт можно учесть:

На УСН «Доходы минус расходы» комиссию банка можно включить в состав затрат по пп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК.

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