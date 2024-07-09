Как работает мировое соглашение с налоговой

Текущая статистика с 2012–2023 годы показывает, что с налоговой стали договариваться чаще. Если в 2012 году о мировых соглашениях заговорили впервые, поскольку судебная практика таких соглашений была единична. То уже за 2023 год по данным ФНС налоговые органы заключили около 600 мировых соглашений на сумму больше 24 млрд рублей, что превышает статистику за предыдущие два года.

Но по-прежнему, это очень кропотливый процесс поиска компромиссов, уступок, сопряженный множеством согласительных процедур с налоговой. Давайте разберемся в основных нюансах этого вопроса вместе.

О чем можно договориться с налоговой в суде, могут ли в мировом соглашении быть уменьшены суммы недоимки, пеней и штрафов, избавит ли мировое соглашение с налоговой от банкротства и уголовной ответственности? Возможна ли рассрочка по оплате налога при банкротстве? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в настоящей статье.

О чем говорится в законах

Если в девяностых годах действующий АПК запрещал заключать мировые соглашения по делам, возникающим из административно-правовых отношений, то сейчас ст. 190 АПК это позволяет.

Результатами примирения сторон по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, могут быть, в частности:

признание обстоятельств дела, соглашение сторон по обстоятельствам дела;

соглашение сторон, содержащее квалификацию сделки, совершенной лицом, участвующим в деле, или статуса и характера деятельности этого лица;

частичный или полный отказ от требований, частичное или полное признание требований, в том числе вследствие достижения сторонами соглашения об оценке обстоятельств в целом или их отдельных частей;

мировое соглашение, если к полномочиям соответствующего административного органа, участвующего в деле, федеральным законом отнесено заключение мировых соглашений.

В пункте 10.1 регламента ФНС, утвержденного приказом ФНС от 17.02.2014 № ММВ-7-7/53@, закреплена возможность заключения мировых соглашений руководителем службы без каких-либо ограничений, а также соответствующая передача этих полномочий на основании доверенности сотрудникам территориальных налоговых органов.

Одним из обязательных условий мирового соглашения с налоговыми органами является обеспечение исполнения его условий.

Налоговый кодекс предусматривает 7 оснований для реструктуризации налоговой задолженности (ст. 64 НК). Должник может предоставить залог, поручительство, банковскую гарантию (гл. 9 НК).

Когда внесудебная реструктуризация налоговой задолженности невозможна остается единственный возможный вариант — мировое соглашение в рамках процедуры банкротства или в рамках судебного оспаривания решения о доначислениях.

Важно: основанием для отказа в получении рассрочки/отсрочки по оплате налога в досудебном порядке является банкротство налогоплательщика. При этом, согласно банкротному законодательству в судебных процедурах банкротства мировое соглашение с налоговой возможно, так же как и получение рассрочки/отсрочки по оплате налога, условия которой прописываются в таком соглашении.

К слову, не забудьте учесть новый досудебный порядок получения рассрочки/отсрочки по оплате налога с 30.06.2024 решения принимаются УФНС по регионам по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика если сумма долга до 50 млн. руб. (внесены изменения в приказ ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@).

Мировое соглашение с налоговой в ряде случаев, это альтернатива банкротству и «таблетка» от последующей распродажи имущества должника.

О чем говорит судебная практика

Несоответствие условий мирового соглашения налоговому законодательству это безусловное основание для его отмены (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 27.05.2019 № 305-ЭС18-25601 по делу № А40-150430/2014).

В пункте 27 постановления Пленума ВАС от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» говорится, что предметом соглашения не могут выступать вопросы:

о снижении применимой налоговой ставки;

изменение правил исчисления пеней;

об освобождении от уплаты налогов за налоговые периоды или по отдельным операциям.

Допустимо заключение соглашений, в которых сторонами могут быть признаны обстоятельства, от которых зависит возникновение соответствующих налоговых последствий:

признание сумм расходов и налоговых вычетов;

признание наличия смягчающих обстоятельств для снижения штрафа;

правовая квалификация деятельности налогоплательщика, влекущая изменение размера его налоговой обязанности (например, признание экономически обоснованного и (или) документально подтвержденного размера произведенных расходов, нормальной величины потерь товаров, приемлемости используемых налогоплательщиком способов налоговой оптимизации его деятельности и др.).

Таким образом, в соглашении могут содержаться условия о скорректированном размере налоговой обязанности.

В соглашении могут быть найдены компромиссы для сторон, например, касающиеся признания налогоплательщика и ее контрагентов невзаимозависимыми лицами, а налогоплательщик согласится с отказом в применении налоговых вычетов (постановление АС Московского округа от 11.07.2016 г. № А40-103953/2015).

О чем говорит ФНС

Письмо ФНС от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590.

Практика побуждения налогоплательщика обратиться к согласительной процедуре в ходе судебного процесса показала целесообразность ее применения.

Предоставление рассрочки/отсрочки по уплате налогов в рамках судебного процесса не влияет на привлечение налогоплательщика к уголовной ответственности, при этом с учетом урегулирования спора отсутствуют основания для направления заявления в правоохранительные органы, но только при наличии неотрицательного сальдо по ЕНС налогоплательщика.

Учитывая, что цель соглашения — исполнение налоговых обязательств в полном объеме (полное погашение ущерба), а само обязательство по уплате налогов в рамках соглашения не является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, наличие возбужденного уголовного дела не будет являться обстоятельством, исключающим предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога при заключении мирового соглашения.

Таким образом, мировым соглашением может быть предусмотрена рассрочка/отсрочка по уплате налогов при наличии возбужденного уголовного дела, что в досудебном порядке прямо запрещено налоговым законодательством, что может использоваться налогоплательщиком для разрешения ряда задач в его пользу.

Выводы

Преимущества мировых соглашений с налоговой:

мирное урегулирование спора с налоговой;

признание обстоятельств, от которых зависит возникновение налоговых обязательств;

избавление предпринимателя от доказывания обстоятельств в будущем;

уменьшение размера штрафных санкций;

возможность погасить задолженность частями на протяжении определенного срока;

возможность изменить способ погашения;

возможность произвести зачет или возврат сумм излишне уплаченных налогов по вопросам, не входящим в предмет спора или проверки;

снятие ограничений, в том числе, по расчетному счету с даты утверждения мирового соглашения, прекращение производства по делу о банкротстве;

возможность вести свою дальнейшую деятельность, исключая риск банкротства;

распределение судебных расходов между сторонами.

Очевидно, что для налоговой преимущество соглашения — это снятие претензий налогоплательщика и быстрое пополнение бюджета без долгих судебных разбирательств.

Несмотря на очевидные преимущества мирового соглашения, заключить его не так уж просто и быстро. Переговоры с налоговыми органами по условиям соглашения — это кропотливая работа, требующая от налоговых юристов учета множества нюансов, с точки зрения, значения правовых последствий для налогоплательщика, в том числе, для исключения отмены мирового соглашения в будущем.