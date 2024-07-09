Видео для развития бренда: когда внедрять в бизнес

Молодые фирмы спешат снимать ролики о себе, не разработав собственной торговой марки, стиля, единого позиционирования. Почему это важно и что необходимо сделать перед съемками роликов, рассказываем в статье.

Психология бренда

Вряд ли существует человек, который не знает, что такое Coca Cola, Adidas или Apple. Почему так? Потому что у этих компаний единые стилистика, позиционирование и преимущества. А также цвета, шрифты, логотипы и tone of voice (стиль коммуникации бизнеса с клиентами).

Поэтому у людей складывается целостное впечатление о компании, не говоря об узнаваемости. Каждый легко определит эти бренды, даже если увидит только половину логотипа.

А из великого множества товаров человек выберет тот, который знает, потому что он уже его покупал и фирме доверяет. Экспериментировать с другими торговыми марками редко кто захочет. Особенно это касается пищевых продуктов. Есть уже проверенные — их и покупаем. Это особенности психологии человека.

Дело в том, что выбор одного и того же бренда — привычка, а привычки менять тяжело. Выбор чего-то нового всегда связан с риском наткнуться на некачественное. Выбор сам по себе подразумевает лишние затраты умственных усилий.

Поэтому люди обычно кладут в продуктовую корзину молоко одной и той же марки, а одежду и обувь покупают в привычном фирменном магазине. Человеческий организм в целом стремится к экономии энергии, а психика — к простоте. Поэтому никто не хочет тратить время на принятие решений (например, выбор нового бренда), всегда легче принять решение в пользу уже известной и проверенной торговой марки.

Бренд экономит время и силы

Все это подтверждает пример Стива Джобса. На всех презентациях и встречах он неизменно появлялся в простых джинсах и черной водолазке.

Все началось с восьмидесятых годов прошлого века, когда глава компании Apple, посетив Японию, вдохновился единым стилем одежды сотрудников Sony. И решил внедрить униформу, начав с себя. Так в шкафу Стива Джобса появился десяток одинаковых черных водолазок (их сделал тот же дизайнер, который придумал униформу для Sony).

И это простое решение позволило Джобсу каждый раз экономить умственные усилия при выборе одежды, то есть, совсем об этом не думать, оставляя ресурсы на более важные задачи.

Механизм работы бренда

Воздействует брендинг на человека при помощи символов. Например, логотип фирмы Apple — надкушенное яблоко — ассоциируется и с гениальным открытием Ньютона, и с запретным плодом познания.

Символы есть везде: как в графической рекламе, так и в видео используются знакомые образы, герои, ситуации.

Основная задача состоит в том, чтобы в сознании потребителя появились положительные ассоциации. А это значит, что выбирает человек тот или иной бренд на основе эмоций. Дело за малым — дать людям эти впечатления.

Кроме этого, известный бренд способен снизить страхи и риски покупателей. Выбирая товары привычной торговой марки, люди подсознательно чувствуют себя в безопасности. Немарочные товары не всегда могут дать такой же эффект.

Как будет развиваться компания без бренда

Многие владельцы бизнеса рассуждают так: «Сначала раскрутимся, а потом сделаем бренд». И это роковая ошибка. В итоге у компании нет своего торгового знака, а значит и узнаваемости. У фирмы нет единого стиля, единой подачи и позиционирования, и бизнес из-за этого теряет огромное количество клиентов, а значит и прибыли.

А если некоторые руководители решаются работать над брендингом, то зачастую получается хаос: логотип заказан у одного подрядчика, сайт у другого, реклама у третьего.

А бывает и так: у компании несколько филиалов и в каждом свой tone of voice, свой стиль. В итоге такая разрозненность приводит к большим потерям времени и средств. Компания вынуждена много лет вкладываться в таргетированную рекламу, а отдел маркетинга принимает решения не на основе единого фирменного стиля, а на основе сиюминутной реакции и уверенности, что «так будет лучше». В результате путаница и долгие согласования с подрядчиками. В таких условиях развиваться компании сложно.

4 шага к запоминающемуся бренду и экономии на рекламе

Если руководитель хочет, чтобы компания развивалась и стабильно шла в рост, то без своего бренда не обойтись. Что для этого нужно?

Проанализировать конкурентное поле. Необходимо найти отличие от соперников, ключевое преимущество компании. Людям должно быть понятно, почему лучше выбирать именно эту фирму. Если не развивать собственный бренд, то придется постоянно конкурировать только на уровне цены. Проанализировать потенциальных клиентов и их желания. На основе их потребностей сформировать ключевые преимущества. Полагаясь на первые два пункта, сформулировать и прописать tone of voice и уникальное торговое предложение, продумать позиционирование. Сделать эту концепцию единой для всех отделов, сотрудников, копирайтинга, сайта, соцсетей и т. д. Создать брендбук. Продумать, как фирма будет представлена на выставках, а также визитки, оформление сайта, обложки для соцсетей — важна любая деталь. Все это должно быть в едином стиле и подробно расписано в брендбуке.

После того как брендбук создан, пора создавать маркетинговые инструменты в едином стиле: сайты, шапки соцсетей, визитки, выставочные материалы и конечно видео. Давайте посмотрим — какие категории роликов помогут укрепить бренд на рынке и завоевать доверие аудитории.

Какие категории видео обязательны для развития бренда

Все знают, что упаковка бизнеса — это и шапка для социальных сетей, и сайт, и визитки, и различные бланки. Но есть еще элементы в формате видео, которые также важны каждому бизнесу для управления репутацией бренда:

Базовый ролик — презентационный фильм о компании в целом и ее продукции Короткий рекламный ролик-знакомство. Это может быть краткой минутной версией презентационного фильма. Лучше всего его закрепить на главной странице соцсетей. Ролик-кейс. Видео-отзыв о том, как продукт приобрели клиенты и успешно им пользуются Ролики про продукты. Если их три, то лучше снять про каждый в отдельности. Если товарных позиций много, то необходимо разбить их на группы, и сделать 5–6 видеороликов о каждой группе. Либо снять обзорное видео обо всех продуктах сразу.

Когда же внедрять видео

Итак, последовательность действий такова.

Сначала нужно создать все элементы фирменного стиля. Потом — базовые инструменты для привлечения трафика, причем для кого-то видео будет на первом месте, для кого-то на втором. Но в любом случае нужно разрабатывать общую рекламную стратегию.

Когда вы сделаете все буквально по шагам: позиционирование, tone of voice, брендбук, потом инструменты, и начнете их делать регулярно и в едином стиле, тогда будете идти в ногу со временем и рядом с мировыми корпорациями. Только тогда начнете получать нужный эффект.

Когда у бизнеса абсолютно все в единой стилистике, психика потребителей привыкает к этому, нейроны перестают сопротивляться. Человек на бессознательном уровне понимает: с ним говорят на одном языке и говорят правду. Все это позволит вам управлять репутацией, отделом маркетинга, всей командой, позволит исключить разрозненность.

Когда все базовые инструменты отработаны в единой стилистике, тогда нужно заниматься массовым распространением и разрабатывать стратегию, выводить свои ролики в соцсети, на ТВ, на выставки. Но стратегия для каждого случая будет индивидуальная. Для какого бизнеса какая — с этим может помочь профессионал. Лучше всего за советом в деле продвижения бренда и бизнеса обращаться к видеомаркетологу или креативному директору с соответствующим опытом.