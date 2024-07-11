Руководитель хочет передать ООО грузовой автомобиль и погрузчик: какие налоги платить

Продажа или аренда
Директор может продать транспортные средства обществу, но проще будет оформить аренду на них. В этом случае нужно удержать с директора НДФЛ с суммы арендной платы (подп. 4. п.1 ст. 208 НК).
В соответствии с новой прогрессивной шкалой НДФЛ будет составлять 13% от дохода, не превышающего 5 млн рублей в год, и 15% от дохода свыше 5 млн рублей в год.
Если компания купит транспортные средства у директора, то НДФЛ руководитель будет уплачивать сам (если не вышел установленный законом срок владения). Организация не будет выступать налоговым агентом по НДФЛ своего руководителя по договору купли-продажи транспортных средств. По приобретенным транспортным средствам организация будет платить транспортный налог.
Будет ли транспортный налог, если ООО покупает у директора погрузчик
В соответствии с п. 1 ст. 358 НК платить транспортный налог нужно, если одновременно выполняются эти условия:
ТС сконструировано на гусеничном, пневматическом ходу или установлено на шасси автомобиля.
Оно является самоходной машиной, то есть у него есть внутренний источник движения.
Он подлежит регистрации в органах Гостехнадзора.
Регистрировать в госорганах и платить транспортный налог с погрузчиков нужно, даже если они не выезжают за территорию склада.
Когда платить налог не нужно
Закон предусматривает ряд случаев, по которым ТС не облагается налогом:
спецтехника входит в перечень объектов, не подлежащих налогообложению из п. 2 ст. 358 НК;
у ООО есть льгота, освобождающая от уплаты налога (ст. 356 НК РФ);
у ТС нет независимого источника движения — у машины нет аккумулятора;
ТС не подлежит регистрации в ГАИ или органах Гостехнадзора;
у техники не пневматический и не гусеничный тип хода.
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