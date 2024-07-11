Руководитель хочет передать ООО грузовой автомобиль и погрузчик: какие налоги платить

У директора ООО в собственности есть грузовой автомобиль и погрузчик, которые он хочет передать организации. Как лучше поступить, сдать имущество в аренду? Что с НДФЛ и транспортным налогом?

Продажа или аренда

Директор может продать транспортные средства обществу, но проще будет оформить аренду на них. В этом случае нужно удержать с директора НДФЛ с суммы арендной платы (подп. 4. п.1 ст. 208 НК).

В соответствии с новой прогрессивной шкалой НДФЛ будет составлять 13% от дохода, не превышающего 5 млн рублей в год, и 15% от дохода свыше 5 млн рублей в год.

Если компания купит транспортные средства у директора, то НДФЛ руководитель будет уплачивать сам (если не вышел установленный законом срок владения). Организация не будет выступать налоговым агентом по НДФЛ своего руководителя по договору купли-продажи транспортных средств. По приобретенным транспортным средствам организация будет платить транспортный налог.

Будет ли транспортный налог, если ООО покупает у директора погрузчик

В соответствии с п. 1 ст. 358 НК платить транспортный налог нужно, если одновременно выполняются эти условия:

ТС сконструировано на гусеничном, пневматическом ходу или установлено на шасси автомобиля. Оно является самоходной машиной, то есть у него есть внутренний источник движения. Он подлежит регистрации в органах Гостехнадзора. Регистрировать в госорганах и платить транспортный налог с погрузчиков нужно, даже если они не выезжают за территорию склада.

Когда платить налог не нужно

Закон предусматривает ряд случаев, по которым ТС не облагается налогом: