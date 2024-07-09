Как подавать уведомления об исчисленных суммах налогов в 2024 году

В 2024 году все организации и ИП должны подавать в ИФНС уведомления с суммами налогов и страховых взносов. Все платежи поступают на единый налоговый счет, а по данным из уведомлений налоговая распределяет их на конкретные КБК. Когда уведомление нужно, а когда нет, как его заполнять и сдавать — в нашей подробной инструкции.

По каким платежам подавать уведомления

Уведомления нужны ИФНС, чтобы знать, сколько денег списать с ЕНС налогоплательщика.

Их сдают:

1. По налогам и взносам, где сначала платят авансы, а потом сдают декларацию или расчет:

НДФЛ за физлиц;

авансовые платежи по УСН, ЕСХН, НДФЛ для ИП на ОСНО;

страховые взносы за сотрудников за первый и второй месяц каждого квартала.

2. По налогам, для которых нет никакой отчетности: земельному, транспортному, на имущество организаций, облагаемое по кадастровой стоимости.

Когда уведомления не нужны

Если по итогам отчетного периода сумма налога или страхового взноса к уплате равна нулю, уведомление подавать не нужно.

Также уведомления не нужны по тем платежам, срок уплаты которых наступает после сдачи отчета. Тогда налоговая инспекция узнает сумму из отчета. Например:

Страховые взносы за сотрудников платят каждый месяц, а отчет сдают раз в квартал. Уведомления за первый и второй месяц квартала нужны, а сумму за третий месяц налоговая узнает из РСВ, который поступит раньше, чем платеж. Налог на прибыль и НДС, где декларация так же поступает раньше, чем настает срок платежа. Годовые суммы УСН, НДФЛ для ИП на ОСНО известны из декларации.

Не нужны уведомления и по платежам, по которым ИФНС сама может сделать начисления, потому что суммы известны заранее:

страховые взносы ИП за себя, в том числе 1% от его годовых доходов свыше 300 тыс. руб.;

торговый сбор;

сумма за патент для ИП на ПСН;

налог при АУСН;

налог на профессиональный доход.

По страховым взносам от несчастных случаев уведомлять ИФНС не придется, потому что они уплачиваются в СФР.

Уведомление нужно, если вы сами рассчитали платеж, а налоговой инспекции пока неоткуда узнать сумму.

Уведомление не нужно, если сумма есть в декларации или расчете, который поступил раньше платежа, или она известна заранее и налогоплательщик ее не рассчитывает.

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Сроки подачи уведомлений в 2024 году

По п. 9 ст. 58 НК уведомление в ИФНС нужно подавать до 25 числа месяца, в котором наступает срок уплаты налога, взноса или сбора. Если крайний срок сдачи совпал с выходным или праздником, отправить уведомление можно на следующий рабочий день.

Например, страховые взносы с зарплаты работникам надо перечислять в бюджет каждый месяц до 28 числа. Уведомления по ним нужно сдавать до 25 февраля, марта, мая, июня, августа, сентября, ноября и декабря. В январе, апреле, июле и октябре уведомлений не будет, потому что сроки их сдачи совпадают с ежеквартальным РСВ.

Авансовые платежи по УСН уплачиваются по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. По ним будет три уведомления: до 25 апреля, июля и октября.

Для НДФЛ с выплат работникам и другим физлицам установлены отдельные сроки уведомлений:

По налогу, удержанному с 1 по 22 число текущего месяца — до 25 числа этого же месяца. По налогу, удержанному с 23 числа по последний день этого же месяца — до 3 числа следующего месяца. Но если НДФЛ удержан с 23 по 31 декабря, уведомление надо сдать не позднее последнего рабочего дня этого года.

Пример. 20 февраля 2024 года ООО «Якорь» выплатило зарплату за первую половину месяца. НДФЛ, удержанный в этот день, попадает в промежуток с 1 по 22 число. Значит, эта сумма войдет в уведомление, которое нужно подать до 26 февраля с учетом переноса из-за выходного дня.

29 февраля работнику выплатили отпускные. Сумму удержанного с них НДФЛ нужно включить в уведомление, которое с учетом выходных подается до 4 марта включительно.

Способы подачи

Организации и ИП, у которых есть право сдавать налоговые декларации и расчеты на бумаге, могут подавать уведомления в бумажном или электронном виде:

через личный кабинет ИП или юрлица на сайте ФНС;

через сервисы и программы операторов ЭДО;

в отделение налоговой инспекции;

почтой с описью вложения.

Для отправки в электронном виде организациям нужна УКЭП, а ИП она нужна только если они отправляют уведомление через операторов ЭДО. В личном кабинете налогоплательщика предприниматели могут пользоваться бесплатной УНЭП, которая генерируется там же в сервисе.

У организаций и ИП, которые должны отправлять декларации и расчеты в ИФНС электронно, выбора нет: уведомления тоже нужно сдавать в электронном виде.

Как заполнять уведомление об исчисленных суммах

Форма по КНД 1110355, электронный формат и правила заполнения утверждены приказом ФНС № ЕД-7-8/1047 от 2 ноября 2022 года. В бланке всего два листа: титульник и раздел «Данные».

Титульный лист. Укажите ИНН и КПП организации или ИНН предпринимателя, код налоговой инспекции, в которую подаете уведомление.

Раздел с данными об исчисленных суммах. В верхней части заполните ИНН и КПП, как на титульнике.

В одном уведомлении можно отчитаться по нескольким платежам. Для этого в разделе несколько одинаковых блоков из шести строк. Если блоков не хватает, можно заполнять сколько угодно дополнительных листов с разделом «Данные».

Платежи обособленных подразделений можно указывать в одном уведомлении с головной организацией.

В каждом блоке нужно заполнить информацию по конкретному налогу или взносу, которую вы укажете в декларации или расчете:

КПП организации или обособленного подразделения. ОКТМО по месту нахождения юрлица или месту жительства ИП. В коде из восьми знаков прочерки ставятся в последних трех ячейках. КБК конкретного налога, страхового взноса или сбора из приказа Минфина № 80н от 1 июня 2023 года. Сумму платежа, рассчитанную за конкретный период, а не нарастающим итогом. Код отчетного или налогового периода и номер месяца или квартала. Год, за который начислен платеж.

В строке 5 для заполнения периода в первых двух ячейках нужны коды отчетного или налогового периода из приложения № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-8/1047 от 2 ноября 2022 года:

«21» первый квартал;

«31» полугодие;

«33» девять месяцев;

«34» год.

Цифры в двух ячейках через дробь зависят от того, какие были платежи:

поквартальные — указывайте порядковый номер квартала «01», «02», «03» или «04»;

помесячные — порядковый номер квартального месяца, например, в платеже за март, июнь, сентябрь и декабрь будет «03».

Например, код по авансовому платежу по УСН за полугодие «34/02», а по страховым взносам за февраль «21/02».

Для НДФЛ с выплат физлицам ФНС разработала отдельные коды. Официально проект пока не принят, но на сайте ФНС они уже приведены. С 2024 года в уведомлениях по НДФЛ через дробь нужно указать:

«01», «02», «03» для налога, удержанного с 1 по 22 число месяца;

«11», «12», «13» для налога, удержанного с 23 по последнее число месяца.

Например, по НДФЛ за период с 1 по 22 апреля, в строке 5 нужно указать «31/01», а за период с 23 по 30 апреля — «31/11».

Можно ли указывать в уведомлении отрицательные суммы

В строке 4 бывают отрицательные суммы, когда рассчитанный авансовый платеж оказался меньше аванса за предыдущий отчетный период того же года — абз. 5 п. 9 ст. 58 НК.

Пример. ООО «Зяблик» применяет УСН «Доходы минус расходы». По итогам первого квартала авансовый платеж составил 70 000 руб., эту же сумму отразили в уведомлении.

Аванс за полугодие — 55 000 руб. Но в уведомлениях нужно указывать сумму за квартал, а не нарастающий итог, то есть 55000 - 70 000 = - 15 000 руб. Поэтому в строке 4 уведомления за полугодие будет отрицательное значение «- 15 000».

Контрольные соотношения для уведомлений

Показатели из уведомлений налоговые инспекторы должны сверять с контрольными соотношениями — абз. 6 п. 9 ст. 58 НК. Если будут расхождения, уведомление не примут полностью или частично.

О том, что в уведомлении ошибки, ИФНС должна сообщить:

Не позднее следующего дня после получения уведомления. Налоговая пришлет протокол в электронном виде через оператора ЭДО или в личный кабинет налогоплательщика. Не позднее 10 дней после получения уведомления, если оно было на бумаге, а в личном кабинете на сайте ФНС вы не зарегистрированы. Налоговая пришлет письмо обычной почтой.

Пока что контрольные соотношения есть только в письме ФНС № ЕА-4-15/14981 от 29 ноября 2023 года. Например, потребуется исправить ошибку, если неправильно указали:

налоговый или отчетный период;

КБК;

КПП;

ОКТМО, которое не соответствует КБК;

сумму платежа;

срок уплаты.

Официально контрольные соотношения не утверждены, потому что проект еще не принят.

Как исправлять ошибки в уведомлениях

Чтобы исправить сумму в строке 4 уведомления, нужно подать новое, но только по платежу, в котором ошиблись. Такое корректировочное уведомление полностью заменяет первоначальное.

Укажите в нем те же КПП, КБК, ОКТМО, налоговый или отчетный период, а сумму — исправленную. Она должна быть указана полностью, а не остаток.

Если нужно исправить ошибки не в сумме, а в других реквизитах, тоже сделайте новое уведомление. В нем нужно заполнить два блока по одному платежу:

в первом продублируйте некорректные реквизиты, а вместо суммы поставьте «0»;

во втором укажите правильную информацию.

Если после сдачи ошибочного уведомления вы уже успели подать по этим платежам декларацию или расчет, корректировочное уведомление уже не нужно.

Будет ли штраф, если не сдать уведомление

По п. 1 ст. 126 НК несдача уведомления или опоздание грозит штрафом в размере 200 руб. для организаций и ИП. Но пока что налоговая инспекция за это не штрафует и разъяснений от налоговой службы до сих пор нет — письмо ФНС № БС-3-11/6890@ от 23 мая 2023 года.

Если пропустить сроки сдачи уведомлений, пеней за это не будет до 31 декабря 2024 года — Постановление Правительства № 500 от 29 марта 2023 года. Главное, чтобы на момент, когда из-за этого опоздания образуется недоимка, сальдо на ЕНС было положительным.