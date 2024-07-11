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Трудовые отношения

Как ИП трудоустроить гражданина Украины с ВНЖ

ИП собирается трудоустроить гражданина Украины с видом на жительство. Разбираем, какие нюансы учесть при приеме на работу.
Как ИП трудоустроить гражданина Украины с ВНЖ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие документы нужны

Перечень документов для трудоустройства гражданина Украины:

  • паспорт;

  • трудовая книжка или выписка из электронной трудовой книжки;

  • СНИЛС — его можно сделать в МФЦ или СФР;

  • диплом (если он нужен для работы);

  • доп. справки (об отсутствии судимости, из ПНД, о прохождении медосмотра), если они требуются.

Помимо этих документов, иностранный гражданин предоставляет вид на жительство: реквизиты этого документа указываются в трудовом договоре.

Военный билет иностранному гражданину не нужен — по законодательству РФ иностранец не считается военнообязанным.

Как уведомить МВД

Работодатель обязан уведомить территориальный орган МВД России в субъекте РФ о заключении трудового договора с гражданином Украины. Срок подачи уведомления составляет не более трех дней со дня заключения трудового договора.

Уведомление подается в территориальный орган МВД непосредственно, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию, либо с помощью направления заказного письма с уведомлением о вручении. Также работодатель вправе подать электронный документ через Госуслуги.

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