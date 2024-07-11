Как ИП трудоустроить гражданина Украины с ВНЖ

Какие документы нужны
Перечень документов для трудоустройства гражданина Украины:
паспорт;
трудовая книжка или выписка из электронной трудовой книжки;
СНИЛС — его можно сделать в МФЦ или СФР;
диплом (если он нужен для работы);
доп. справки (об отсутствии судимости, из ПНД, о прохождении медосмотра), если они требуются.
Помимо этих документов, иностранный гражданин предоставляет вид на жительство: реквизиты этого документа указываются в трудовом договоре.
Военный билет иностранному гражданину не нужен — по законодательству РФ иностранец не считается военнообязанным.
Как уведомить МВД
Работодатель обязан уведомить территориальный орган МВД России в субъекте РФ о заключении трудового договора с гражданином Украины. Срок подачи уведомления составляет не более трех дней со дня заключения трудового договора.
Уведомление подается в территориальный орган МВД непосредственно, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию, либо с помощью направления заказного письма с уведомлением о вручении. Также работодатель вправе подать электронный документ через Госуслуги.
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