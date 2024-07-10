Когда агенту на ОСНО нужно выставлять счет-фактуры

Документооборот между агентом на ОСНО и принципалом на УСН
Ситуация: Организация на ОСНО выступает агентом у принципала ИП на УСН. Нужно ли агенту, который реализует товары от своего имени, предъявлять покупателям НДС и выставлять счета-фактуры?
Ответ: В соответствии с п. 3 ст. 346.11 НК, ИП на упрощенке в общем случае не признаются плательщиками НДС. То есть при реализации агентом товаров от своего имени, которые находятся в собственности принципала на УСН, НДС агент не предъявляет и не выставляет счета-фактуры.
А когда нужно выставлять счета-фактуры
Агент-плательщик НДС должен выставлять счет-фактуру на сумму своего вознаграждения. При этом такие счета-фактуры при исполнении агентских договоров не регистрируются в журнале учета полученных и выставленных счетов фактур (абзац 4 п. 3.1 ст. 169 НК РФ).
Данный счет-фактуру агент на ОСНО обязан зарегистрировать в Книге продаж.
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