Когда агенту на ОСНО нужно выставлять счет-фактуры

По агентскому договору агент обязуется совершать действия по поручению принципала от своего имени, но за счет принципала или от имени и за счет принципала. Но как оформлять сделки, если у агента и принципала разные системы налогообложения?

Документооборот между агентом на ОСНО и принципалом на УСН

Ситуация: Организация на ОСНО выступает агентом у принципала ИП на УСН. Нужно ли агенту, который реализует товары от своего имени, предъявлять покупателям НДС и выставлять счета-фактуры?

Ответ: В соответствии с п. 3 ст. 346.11 НК, ИП на упрощенке в общем случае не признаются плательщиками НДС. То есть при реализации агентом товаров от своего имени, которые находятся в собственности принципала на УСН, НДС агент не предъявляет и не выставляет счета-фактуры.

А когда нужно выставлять счета-фактуры

Агент-плательщик НДС должен выставлять счет-фактуру на сумму своего вознаграждения. При этом такие счета-фактуры при исполнении агентских договоров не регистрируются в журнале учета полученных и выставленных счетов фактур (абзац 4 п. 3.1 ст. 169 НК РФ).

Данный счет-фактуру агент на ОСНО обязан зарегистрировать в Книге продаж.