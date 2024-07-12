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Обзоры для бухгалтера

Разбираемся, как заполнить ЕФС-1, проходить проверки, оформлять и оплачивать сверхурочную работу бухгалтера и получать налоговые уведомления через Госуслуги

Новый дайджест подписки Клерк.Плюс! 
Разбираемся, как заполнить ЕФС-1, проходить проверки, оформлять и оплачивать сверхурочную работу бухгалтера и получать налоговые уведомления через Госуслуги
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня разберем:

  • как оформить и оплатить сверхурочную работу бухгалтера;

  • как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете;

  • как получать налоговые уведомления через Госуслуги.

Также из нового конспекта вебинара узнаете, какие тенденции в проверках ФНС по дроблению сейчас есть, на какие признаки налоговики обращают внимание и каких последствий ожидать.

Внимание! Мы открыли для общего доступа конспект по заполнению отчета ЕФС-1, смотрите и читайте его здесь.

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Как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете

После того, как основное средство приняли на учет, его можно учитывать двумя способами: по первоначальной или по переоцененной стоимости. Расскажем, как провести переоценку основных средств и отразить ее в бухучете в зависимости от вида объекта и выбранных организацией методов.

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В мини-курсе рассказываем, как получать налоговые уведомления через Госуслуги.

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Обзоры для бухгалтера

Разбираемся, как заполнить ЕФС-1, проходить проверки, оформлять и оплачивать сверхурочную работу бухгалтера и получать налоговые уведомления через Госуслуги

Новый дайджест подписки Клерк.Плюс! 

Разбираемся, как заполнить ЕФС-1, проходить проверки, оформлять и оплачивать сверхурочную работу бухгалтера и получать налоговые уведомления через Госуслуги

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Как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете

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«Клерк» приготовил для вас подарок — мы открыли для вас полный бесплатный доступ к конспекту вебинара. Поможем вам разобраться, что нового в заполнении ЕФС-1 и дадим 16 примеров заполнения электронной трудовой книжки.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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