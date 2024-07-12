Разбираемся, как заполнить ЕФС-1, проходить проверки, оформлять и оплачивать сверхурочную работу бухгалтера и получать налоговые уведомления через Госуслуги

Сегодня разберем:
как оформить и оплатить сверхурочную работу бухгалтера;
как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете;
как получать налоговые уведомления через Госуслуги.
Также из нового конспекта вебинара узнаете, какие тенденции в проверках ФНС по дроблению сейчас есть, на какие признаки налоговики обращают внимание и каких последствий ожидать.
Внимание! Мы открыли для общего доступа конспект по заполнению отчета ЕФС-1, смотрите и читайте его здесь.
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Как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете
После того, как основное средство приняли на учет, его можно учитывать двумя способами: по первоначальной или по переоцененной стоимости. Расскажем, как провести переоценку основных средств и отразить ее в бухучете в зависимости от вида объекта и выбранных организацией методов.
Учет приобретения активов с отсрочкой и рассрочкой платежа
Если компания приобретает активы с длительной отсрочкой или рассрочкой платежа, то учитывать их стоимость нужно по специальным правилам. Расскажем о том, как такой порядок оплаты повлияет на списание затрат в бухгалтерском и налоговом учете.
Как принять на работу дистанционного работника
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие документы нужны, чтобы принять на работу дистанционного работника.
Как получать налоговые уведомления через Госуслуги
В мини-курсе рассказываем, как получать налоговые уведомления через Госуслуги.
Как зарезервировать взносы ИП на ЕНС и зачем это нужно
Заявление о зачете на фиксированные взносы — это добровольный документ. Потребность в нем может возникнуть, если ИП хочет досрочно учесть свои взносы в составе расходов.
Как оформить и оплатить сверхурочную работу бухгалтера
Задержаться допоздна после окончания рабочего дня — обычное дело для бухгалтера. Если это происходит по инициативе работодателя, такая работа считается сверхурочной и ее нужно оплачивать в повышенном размере или предоставлять отгул. Рассказываем, как это оформить, рассчитать и отразить в учете.
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