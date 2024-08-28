Рейтинг сервисов КЭДО: обзор программ, как внедрить

Что такое КЭДО и как он работает
КЭДО — кадровый электронный документооборот. Это система, которая консолидирует все документы компании в одном месте. В КЭДО можно подписывать локальные документы организации: должностные инструкции, договоры, приказы, уведомления. Простыми словами кадровый электронный документооборот – это способ автоматизации всех кадровых процессов.
Внутри системы хранятся документы, которые легко можно отправить на подпись одному или нескольким сотрудникам. При этом КЭДО снижает временные затраты — сервисы предлагают подписывать документы с помощью УКЭП и УНЭП, а значит, документы имеют юридическую силу. КЭДО выступает подвидом ЭДО — позволяет хранить кадровые документы.
С изданием ФЗ от 22.11.2021 № 377-ФЗ, в ТК были внесены изменения, которые позволили работодателям в полной мере использовать системы КЭДО.
КЭДО работает так: работодатель загружает в систему документы, потом выбирает получателя или нескольких получателей, и документы автоматически направляются выбранным людям. Затем они подписывают документы, которые позже возвращаются к руководителю. В КЭДО можно настроить перемещение документов по цепочке в случае, если согласование и доработка необходимы на каждом этапе.
Как выбрать систему КЭДО
Чтобы выбрать систему КЭДО, нужно проанализировать все варианты. Мы предлагаем при выборе ориентироваться на эти характеристики:
Цепочка согласования. В некоторых организациях приняты определенные маршруты для документа — например, бухгалтер перенаправляет документы руководителю отдела, а руководитель уже отправляет их генеральному директору на утверждение. В некоторых КЭДО можно автоматизировать эту цепочку.
Возможность массового подписания. Если нужно ознакомить всех сотрудников отдела с одним документом, то можно настроить пересылку документов по сотрудникам или выбрать конкретных людей. А для руководителя есть возможность подписать все документы одним кликом.
Наличие шаблонов. В некоторых системах кадрового электронного документооборота уже есть типовые шаблоны — например, договоры или согласие на обработку персональных данных. Хорошо, если в системе есть простой конструктор для создания собственных шаблонов — это существенно упростит работу отделу кадров. Чем проще конструкция, тем быстрее пройдёт адаптация сотрудников, работающих с документами.
Сканер бумажных документов. Для компаний, переходящих с бумажного документооборота, будет явным плюсов наличие сканера, который распознает бумажные документы и переносит их в электронный вид. Также это может пригодиться для документов, которые по закону должны храниться в бумажном формате — можно сделать сканы и сохранить копии в электронном формате.
Мониторинг статуса документов. В некоторые системы КЭДО встроена система отслеживания статуса. Например, если документ не был подписан в определенный срок, система отправляет уведомление с напоминанием. Это особенно удобно, когда необходимо срочно передать документ и ознакомить сотрудника с изменениями.
Использование различных форматов. У многих сотрудников бывают ситуативные задачи, которые необходимо решить здесь и сейчас. В таких случаях помогает мобильное приложение и удобный интерфейс, позволяющий подписать документ в любой ситуации прямо с телефона.
Автоматическая проверка данных. Некоторые платформы КЭДО обладают функцией проверки правильности и полноты данных. Это помогает сэкономить время на проверке документов. Если сотрудник не заполонит какое-то поле или введет ошибочные данные, то система сообщит ему об этом. Это снижает человеческий фактор — человек по невнимательности мог бы пропустить документ с недостоверными данными, и ущерб бы понес не только он, но еще и компания.
Элемент корпоративной культуры. В некоторых системах кадрового электронного документооборота можно настроить фирменную кастомизацию. Так можно сделать программу КЭДО частью корпоративного стиля компании и дополнительно замотивировать сотрудников.
Возможность выбора подписей. Для некоторых систем можно использовать все виды подписей, а для других только УКЭП (усиленную квалифицированную подпись) и УНЭП (усиленную неквалифицированную электронную подпись). Ориентируйтесь на то, какую подпись собираетесь использовать.
Наличие удостоверяющих центров. У некоторых сервисов КЭДО есть удостоверяющие центры, позволяющие ускорить выпуск электронных подписей. Если у КЭДО нет таких центров, то придется самостоятельно делать подписи, а это — дополнительные затраты.
Хранение данных. Имейте в виду, что данные могут храниться в двух форматах — в облачном хранилище или на локальном сервере компании. Если вы хотите хранить данные на отдельном сервере, то подготовьтесь к дополнительным тратам.
Интеграция с бизнес-системой. Сервис КЭДО может интегрироваться с 1С – это упрощает работу кадровика и бухгалтера, так как все данные будут находиться в одном и том же месте.
Плюсы и минусы кадрового электронного документооборота
Однако не все так легко, как может показаться на первый взгляд. У систем КЭДО есть как преимущества, так и недостатки. Мы сделали таблицу, которая поможет проанализировать КЭДО:
Плюсы
Минусы
Экономия времени из-за отсутствия бумажной волокиты
На внедрение КЭДО нужно время
Подписание документов в любое время и в любом месте
Дополнительные расходы для компании
Соблюдение требований ТК
Иногда возникают баги, и документы могут потеряться
Единый ЭДО со всем персоналом: как со штатным, так и внештатным
Отрицательная обратная связь от работников
Экономия средств из-за отсутствия пересылки документов
Необходимость создания программы по внедрению
Быстрый поиск документов
Сложность переноса текущих документов
Обязательно ли переходить на КЭДО
Пока что законом не установлена обязанность перехода на КЭДО. Однако нормативно-правовая база по вопросам электронного документооборота продолжает пополняться.
Переходить на КЭДО или нет — личное дело каждой организации. И в случае если организация совершит переход на КЭДО, а ее контрагенты нет, возникнут сложности.
Топ-6 систем кадрового электронного документооборота
Мы составили небольшой рейтинг систем КЭДО, который поможет вам определиться с выбором сервиса.
Астрал iКЭДО
Астрал iКЭДО — облачный сервис системы КЭДО. Система обеспечивает полный процесс делопроизводства от выпуска электронной подписи сотрудникам до хранения документов.
Функционал
модуль онлайн-трудоустройства с автополучением данных по физическим лицам в 1С;
подписание ЛНА до приема;
дистанционный выпуск подписи для сотрудников с любого устройства в рамках лицензии;
гибкие маршруты согласования документов и возможность коррекции перед подписанием;
автоматическое создание документов в 1С на основе заявлений;
журнал контроля в 1С по документообороту на этапе согласования;
формирование УНЭП, использование УКЭП, УНЭП и ПЭП;
возможность запроса дополнительных данных на маршруте без отклонения документа;
нативный модуль в 1С — работа из привычной программы без переключения на веб-версию;
цифровизация любых процессов (не только кадровых) - авансовые, расчетные листки, выдача СИЗ и т.д
самостоятельное администрирование процессов (без обращения в разработку или техническую поддержку);
уведомления обо всех изменениях в Telegram, смс и на почте.
Интеграция
Сервис предлагает расширенную интеграцию с версиями 1С:
1С: Зарплата и управление персоналом, с версии 3.1.23.68;
1C: ERP Управление предприятием, с версии 2.5.9.106;
1С: Комплексная автоматизация, с версии 2.4.14.164;
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, с версии 3.1.27.90;
1С:Фреш (программа 1С:Зарплата и управление персоналом);
1С: КАМИН, с версии 5.0.
Кому подходит
бухгалтерам на аутсорсе, которые ведут несколько компаний в 1С:ЗУП;
организациям с дистанционными сотрудниками или с работой разъездного характера;
организациям с большим штатом и текучкой;
организациям, которые планируют оптимизировать затраты на кадровое делопроизводство и автоматизировать процессы.
Стоимость
Есть бесплатный тренажер, а для крупных компаний возможно договориться в индивидуальном порядке на тестовый период.
850 руб. за 1 лицензию сотрудника, а за первичную настройку сервиса и расширения 1С — 15 000 руб.
По промокоду klerk_iKEDO20 предоставляется скидка 20% на лицензии Астрал iКЭДО.
Контур
КЭДО от Контура — сервис, который внедряет документы более 12 лет для компаний разного масштаба.
Функционал
настройка маршрутов согласования документов;
возможность подписания кадровых документов с сотрудниками по ТД и ГПХ;
настройка прав доступа к документу;
выпуск УНЭП, работа со всеми видами ЭП: от ПЭП до УКЭП;
наличие модуля с задачами, необходимыми для выполнения пользователем;
ознакомление с кадровыми документами в интерфейсе системы;
формирование и отправка кадровых документов сотрудником;
подписание и согласование документов в интерфейсе системы;
наличие резервного копирования;
доступность технической поддержки 24/7;
возможность обмениваться внутренними (не кадровыми) документами;
автоматический перевыпуск сертификатов НЭП при окончании срока действия;
возможность самостоятельной кастомизации интеграционного модуля 1С;
возможность автоматически разбивать списочные приказы 1С на индивидуальные для рассылки в КЭДО;
защита от изменения документов после подписания;
наличие инструмента для самостоятельного управления типовыми бизнес-процессами;
наличие возможности установить уникальный бизнес-процесс для каждого подразделения по одному типу документа.
Интеграция
Доступны коробочные интеграционные модули для работы с 1С УПП, 1С ЗУП 2.5, 1С ЗУП 3.1, 1С ERP, 1С БП, 1С КА, SAP.
Полноценные интеграционные модули позволяют пользователю учетной системы работать в одном окне, не переключаясь между интерфейсами интеграции и Веб-интерфейсом. Есть возможность индивидуальных доработок интеграционного модуля для бизнеса.
Для самостоятельной интеграции в свои информационные системы предоставляем API интерфейс с подробной технической документацией. При необходимости специалисты оказывают консультационную поддержку разработчиков заказчика.
Кому подходит
компаниям с разной численностью персонала;
компаниям с внештатными и штатными исполнителями.
Стоимость
Компания предоставляет полноценный тест-драйв сервис на срок до 1 месяца, с неограниченным количеством сотрудников и документов.
Лицензия на сотрудника — от 500 руб. (зависит от количества сотрудников). Внедрение, формирование НЭП, доступа к системе, кабинета кадровика и техподдержка предоставляется без доплат.
Модуль 1С подключается за 1 руб. при покупке от 100 лицензий по запросу клиентов. API-лицензия предоставляется за 1 руб. при покупке от 100 лицензий по требованию клиентов.
LDM.КЭДО
LDM.КЭДО — полнофункциональная система кадрового электронного документооборота с возможностью масштабирования и самостоятельной доработки на базе платформы по управлению корпоративным контентом LDM. Продукты LDM вошли в ИТ-холдинг LANSOFT в 2024 году.
Функционал
использование любой ЭП: ПЭП, УКЭП, УНЭП;
настройка любых маршрутов согласования документов;
гибкая настройка бизнес-процессов;
обмен кадровыми документами с работниками в разветвленной сети отделений;
брендирование в цветовую схему заказчика и возможность настройки различных интерфейсов;
запрос справок в личном кабинете сотрудника;
электронное личное дело;
ознакомление с ЛНА;
выгрузка документов в форматах, соответствующих требованиям Минтруда;
типовые и настраиваемые печатные формы;
оформление и составление графика отпусков, управление отпусками (интерактивный календарь);
отправка уведомлений на электронную почту и в Telegram-боте;
учет сверхурочной работы;
оформление командировок;
работа с любых устройств, есть мобильное приложение;
брендирование в цветовую схему заказчика и возможность настройки различных интерфейсов;
Интеграция
Открытый API позволяет интегрировать сервис с ИС клиента, а коробочные решения синхронизируются с 1С и Госключом. Бесшовная интеграция с экосистемой ИТ-холдинга LANSOFT: возможность внедрить СЭД, КЭДО, систему по управлению линейным персоналом.
Кому подходит
компаниям, которые хотят обеспечить безопасность персональных данных сотрудников с помощью размещения данных на собственных серверах;
компаниям, которые хотят ускорить кадровые процессы и соблюдать ТК РФ при оформлении кадровых документов с работниками.
Стоимость
Компании могут воспользоваться бесплатным тестовым доступом к платформе на 3 месяца.
Стоимость ежегодной подписки для кадрового работника составляет 7 000 руб., для сотрудника — 900 руб.
Битрикс24 КЭДО+Госключ
Битрикс24 КЭДО+Госключ предоставляет систему КЭДО, которая интегрируется с корпоративным порталом Битрикс24 и CRM-системой.
Функционал
подписание и хранение документов;
формирование УНЭП с Госключом для сотрудников
формирование доступа к документам;
автоматические переходы документов по цепочке согласования;
быстрый поиск документов в одном хранилище;
создание маршрута согласования документов;
настройка прав доступа к документу.
Интеграция
Сервис интегрируется с CRM-системой Битрикс24, корпоративным порталом, что позволяет сэкономить на обучении сотрудников, ведь весь функционал КЭДО встраивается в привычный интерфейс.
Кому подходит
руководителям;
компаниям;
сотрудникам.
Стоимость
Битрикс24 КЭДО доступен бесплатно при подключении тарифов Профессиональный и Энтерпрайз, а значит за его подключение не нужно доплачивать. Также не нужно оплачивать подпись для каждого сотрудника — УНЭП с Госключом входит в тарифы.
А2Б
А2Б Система управления бизнесом на рынке с 2012 года. Компания занимается автоматизацией бизнес-процессов: создает корпоративные порталы, CRM-систему и внедряет сервис КЭДО.
Функционал
настройка маршрутов и карточек документа;
делегирование этапов работы с документом;
простой и удобный интерфейс;
полный контроль 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
все документы, задачи и проекты в одном месте;
готовые отчеты;
разграничение прав доступа;
предоставление доступа к истории согласования документов;
персонализированная настройка системы под специфику бизнеса;
настройка доступа к папкам и документам;
поддержка КЭП и НЭП, формирование ПЭП;
отслеживание версионности документов;
комментирование согласования всеми участниками маршрута в любой момент;
работа с любого устройства: есть мобильное приложение;
Интеграция
Сервис интегрируется с корпоративным порталом, CRM-системой. Также бизнес может заказать индивидуальную интеграцию сервиса КЭДО с программами бизнеса.
Кому подходит
малому бизнесу;
среднему бизнесу;
крупному бизнесу;
государственному сектору.
Стоимость
Компания предоставляет бесплатный 7-дневный доступ к сервису КЭДО, чтобы вы смогли протестировать все возможности платформы.
Стоимость подключения на месяц для одного человека — от 550 руб.
Чем больше срок аванса на облачную версию системы, тем меньше стоимость одного пользователя. Аванс может быть на 6, 12, 24 месяца.
На коробочную версию системы распространяется скидка в зависимости от количества пользователей: чем пользователей больше, тем больше скидка за одного пользователя.
Скидка начинается от 50 пользователей и при таком количестве составляет 20%. За 150 пользователей размер скидки за пользователя составляет 40%, 500 пользователей и выше — 60%.
Сравнительная таблица сервисов КЭДО
Астрал iКЭДО
Контур
LDM
Битрикс24
А2Б
Подписание документов
Да
Да
Да
Да
Да
Хранение документов
Да
Да
Да
Да
Да
Формирование подписи
Да
Да
Да
Да
Да
Мобильное приложение
Нет
Нет
Да
Да
Да
Интеграция с CRM системой
Да
Да
Да
Да
Да
Интеграция с 1С
Да
Да
Да
Нет
Нет
Интеграция с Госключом
Да
Да
Да
Да
Нет
Пробный доступ
Да
Да, до 1 месяца
Да, 3 месяца
Нет
Да, 7 дней
Как внедрить КЭДО
Чтобы сделать переход на КЭДО, нужно пройти несколько этапов, которые позволят сделать все законно и предотвратить стресс работников. Внедрение должно быть постепенным — в таком случае оно пройдет плавнее
1 этап: выбор системы КЭДО
Для внедрения КЭДО вначале нужно выбрать платформу, которая будет использоваться для хранения и подписания документов. При выборе нужно учитывать специфику компании и возможности платформы.
2 этап: определение ответственного человека
Внедрение КЭДО — серьезный процесс, к которому следует привлечь ответственного человека. В организации необходимо назначить куратора, который будет отвечать за контроль введения платформы, помогать обучать сотрудников и решать системные ошибки.
Здесь есть еще один нюанс. Согласно законодательству, нельзя принудить человека пользоваться системой КЭДО, если он не хочет работать в ней. Поэтому задача ответственного человека состоит не только в организации процесса внедрения КЭДО, но еще и в учете сотрудников, которые перешли на работу в системе.
3 этап: выбор документов
Как бы ни хотелось руководителям перевести все документы в электронный вид, сразу так сделать не получится. В процессе внедрения электронного кадрового делопроизводства нужно определить, какие документы в первую очередь стоит перевести на КЭДО.
Это могут быть документы, которые только планируется издать — приказы с установлением графика отпусков, присвоением годовых премий. Также можно перенести недавние документы.
В любом случае переносить весь документооборот в КЭДО сразу – очень трудоемко. Даже если у сервиса есть функция сканирования документов, на такую работу может уйти несколько месяцев.
4 этап: разработка положения
Для внедрения кадрового электронного документооборота нужно издать положение. В нем указываются сроки перехода, документы, которые будут переведены в электронный вид, а также ответственный сотрудник.
Положение о КЭДО нужно, чтобы регламентировать переход и сам процесс работы в сервисе. Например, в приложении можно прописать какие сотрудники будут отвечать за приглашение работников в систему. Также необходимо создать отдел технической поддержки на случай, если в системе будут возникать технические неполадки.
5 этап: уведомление сотрудников
Чтобы переход на КЭДО не стал неожиданностью для работников, их нужно уведомить. Лучше сделать это заранее — например, за две недели. Уведомить нужно не только кадровый и юридический отдел, а всех сотрудников, так как документы, подписываемые по КЭДО, могут носить всеобщий характер.
6 этап: запуск сервиса
После уведомления сотрудников можно переходить на КЭДО: регистрировать пользователей в системе, делать электронные подписи и переносить документы.
Сервисы КЭДО обычно не требуют длительного обучения: для работы в них достаточно зарегистрировать сотрудников и загрузить необходимые документы.
Изменения в организации зачастую влекут за собой стресс для сотрудников. Чтобы его снизить и сделать внедрение КЭДО более эффективным, можно осуществлять плавный переход.
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