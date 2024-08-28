Рейтинг сервисов КЭДО: обзор программ, как внедрить

Чтобы выбрать систему КЭДО, нужно проанализировать все варианты. Мы предлагаем при выборе ориентироваться на эти характеристики:

Цепочка согласования. В некоторых организациях приняты определенные маршруты для документа — например, бухгалтер перенаправляет документы руководителю отдела, а руководитель уже отправляет их генеральному директору на утверждение. В некоторых КЭДО можно автоматизировать эту цепочку.

Возможность массового подписания. Если нужно ознакомить всех сотрудников отдела с одним документом, то можно настроить пересылку документов по сотрудникам или выбрать конкретных людей. А для руководителя есть возможность подписать все документы одним кликом.

Наличие шаблонов. В некоторых системах кадрового электронного документооборота уже есть типовые шаблоны — например, договоры или согласие на обработку персональных данных. Хорошо, если в системе есть простой конструктор для создания собственных шаблонов — это существенно упростит работу отделу кадров. Чем проще конструкция, тем быстрее пройдёт адаптация сотрудников, работающих с документами.

Сканер бумажных документов. Для компаний, переходящих с бумажного документооборота, будет явным плюсов наличие сканера, который распознает бумажные документы и переносит их в электронный вид. Также это может пригодиться для документов, которые по закону должны храниться в бумажном формате — можно сделать сканы и сохранить копии в электронном формате.

Мониторинг статуса документов. В некоторые системы КЭДО встроена система отслеживания статуса. Например, если документ не был подписан в определенный срок, система отправляет уведомление с напоминанием. Это особенно удобно, когда необходимо срочно передать документ и ознакомить сотрудника с изменениями.

Использование различных форматов. У многих сотрудников бывают ситуативные задачи, которые необходимо решить здесь и сейчас. В таких случаях помогает мобильное приложение и удобный интерфейс, позволяющий подписать документ в любой ситуации прямо с телефона.

Автоматическая проверка данных. Некоторые платформы КЭДО обладают функцией проверки правильности и полноты данных. Это помогает сэкономить время на проверке документов. Если сотрудник не заполонит какое-то поле или введет ошибочные данные, то система сообщит ему об этом. Это снижает человеческий фактор — человек по невнимательности мог бы пропустить документ с недостоверными данными, и ущерб бы понес не только он, но еще и компания.

Элемент корпоративной культуры. В некоторых системах кадрового электронного документооборота можно настроить фирменную кастомизацию. Так можно сделать программу КЭДО частью корпоративного стиля компании и дополнительно замотивировать сотрудников.

Возможность выбора подписей. Для некоторых систем можно использовать все виды подписей, а для других только УКЭП (усиленную квалифицированную подпись) и УНЭП (усиленную неквалифицированную электронную подпись). Ориентируйтесь на то, какую подпись собираетесь использовать.

Наличие удостоверяющих центров. У некоторых сервисов КЭДО есть удостоверяющие центры, позволяющие ускорить выпуск электронных подписей. Если у КЭДО нет таких центров, то придется самостоятельно делать подписи, а это — дополнительные затраты.

Хранение данных. Имейте в виду, что данные могут храниться в двух форматах — в облачном хранилище или на локальном сервере компании. Если вы хотите хранить данные на отдельном сервере, то подготовьтесь к дополнительным тратам.

Интеграция с бизнес-системой. Сервис КЭДО может интегрироваться с 1С – это упрощает работу кадровика и бухгалтера, так как все данные будут находиться в одном и том же месте.