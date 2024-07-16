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Расходы по налогу на прибыль

Как учитывать расходы на обучение сотрудников для налога на прибыль

Если организация отправляет сотрудников на обучение, то, при соблюдении определенных условий, эти расходы можно учитывать при расчете налога на прибыль. Рассказываем, как это сделать.
Как учитывать расходы на обучение сотрудников для налога на прибыль
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

ООО на ОСНО решило отправить своих сотрудников на обучение. Допустим, что программа обучения предполагает получение навыков в области продаж и логистики, которые необходимы сотрудникам в работе.

В соответствии с пп. 23. п.1 ст. 264 НК расходы на профессиональное обучение можно учесть в прочих расходах в полной сумме при соблюдении определенных условий.

Знания, полученные на профпереподготовке или другом обучении, должны хотя бы потенциально использоваться в работе общества.

Чтобы учесть расходы при расчете налога на прибыль, нужно соблюсти несколько условий, перечисленных в п. 3 ст. 264 НК:

  • обучение проходит по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам;

  • обучение работников осуществляется в интересах организации — то есть оно экономически обосновано;

  • между организацией и российской или иностранной образовательной (научной) организацией заключен договор об обучении;

  • если работник проходит оценку квалификации, то между организацией и образовательной организацией заключен договор оказания услуг;

  • образовательная организация имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности;

  • обучение проходят сотрудники, работающие по трудовому договору, либо физлица, заключившие договор, в соответствии с которым они обязались в срок не позднее трех месяцев после окончания обучения, заключить с организацией трудовой договор и отработать у налогоплательщика не менее одного года.

При этом, если трудовой договор был прекращен до истечения года с начала его действия (за исключением прекращения по независящим от сторон обстоятельствам), организация должна включить сумму платы за обучение во внереализационные доходы того налогового периода, в котором трудовой договор перестал действовать в соответствии с абзацем 2, пп. 3, п. 2, ст. 264 НК.

Аналогичная норма действует и в случае, если трудовой договор не был заключен в срок спустя три месяца после окончания обучения. При этом ранее учтенные расходы на обучение, включаются во внереализационные доходы отчетного периода, в котором истек срок заключения трудового договора.

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