Как учитывать расходы на обучение сотрудников для налога на прибыль

ООО на ОСНО решило отправить своих сотрудников на обучение. Допустим, что программа обучения предполагает получение навыков в области продаж и логистики, которые необходимы сотрудникам в работе.
В соответствии с пп. 23. п.1 ст. 264 НК расходы на профессиональное обучение можно учесть в прочих расходах в полной сумме при соблюдении определенных условий.
Знания, полученные на профпереподготовке или другом обучении, должны хотя бы потенциально использоваться в работе общества.
Чтобы учесть расходы при расчете налога на прибыль, нужно соблюсти несколько условий, перечисленных в п. 3 ст. 264 НК:
обучение проходит по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам;
обучение работников осуществляется в интересах организации — то есть оно экономически обосновано;
между организацией и российской или иностранной образовательной (научной) организацией заключен договор об обучении;
если работник проходит оценку квалификации, то между организацией и образовательной организацией заключен договор оказания услуг;
образовательная организация имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности;
обучение проходят сотрудники, работающие по трудовому договору, либо физлица, заключившие договор, в соответствии с которым они обязались в срок не позднее трех месяцев после окончания обучения, заключить с организацией трудовой договор и отработать у налогоплательщика не менее одного года.
При этом, если трудовой договор был прекращен до истечения года с начала его действия (за исключением прекращения по независящим от сторон обстоятельствам), организация должна включить сумму платы за обучение во внереализационные доходы того налогового периода, в котором трудовой договор перестал действовать в соответствии с абзацем 2, пп. 3, п. 2, ст. 264 НК.
Аналогичная норма действует и в случае, если трудовой договор не был заключен в срок спустя три месяца после окончания обучения. При этом ранее учтенные расходы на обучение, включаются во внереализационные доходы отчетного периода, в котором истек срок заключения трудового договора.
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