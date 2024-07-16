Закупка медоборудования в условиях санкционного давления: пошаговая инструкция 

Начиная с 2022 года Российский бизнес испытывает жесткое санкционное давление, которое не обошло стороной медицину. Несмотря на это, отечественная экономика не впала в рецессию, а наоборот получила мощный стимул для развития, но проблем у бизнесменов добавилось.

В этой статье бизнес-эксперт в сфере медицины Владимир Шипков расскажет об особенностях закупки медоборудования в условиях постоянно усиливающихся санкций.

Масштабы проблемы

Коммерческая медицина во всем мире достаточно жестко сегментирована. Россия в этом отношении не стала исключением: медицинские центры, клиники и частные кабинеты четко ориентированы на определенную целевую аудиторию. Этой ориентацией в большей мере и обусловлен выбор класса оборудования, которое будет использоваться в ходе практики.

Бывают исключения, но в медучреждениях эконом-класса не закупают топовое оборудование, так как это экономически нецелесообразно. И наоборот, в премиум-сегменте, как правило, обходят стороной бюджетные приборы и установки.

В 2022 году многие ведущие международные бренды ушли с российского рынка. От этого в первую очередь пострадали бизнес- и премиальный сегменты коммерческой медицины — основные потребители их продукции. Политика импортозамещения довольно эффективно сработала в отношении расходных материалов и некоторых разновидностей медицинского инструментария.

В отношении высокотехнологичного оборудования, к сожалению, результаты пока оставляют желать лучшего — доля отечественных устройств в медицине не превышает 20–30%.

При этом стоит отметить, что она планомерно увеличивается. Так, на фоне дефицита, вызванного пандемией коронавируса, наши компании существенно нарастили производство аппаратов искусственной вентиляции легких, оборудования сердечно-легочной реанимации, пульсоксиметров. Но многие позиции в России не производятся вовсе.

В планах Минпромторга есть намерение увеличить долю отечественного медицинского оборудования на рынке до 80% к 2030 году. Пока это не произошло, бизнес вынужден использовать схемы параллельного импорта или искать аналоги на Востоке — китайские и корейские производители очень быстро предложили вполне достойную по качеству и ценам альтернативу.

На что обратить внимание при закупке оборудования

Каждый случай индивидуален, но есть общие рекомендации, которых стоит придерживаться. Вот аспекты, на которые стоит ориентироваться в первую очередь:

Надежность поставщика . Особенно важна для тех, кто закупает оборудование через схемы параллельного импорта.

Цена . Один из определяющих факторов для большинства медучреждений в контексте окупаемости инвестиций и общей рентабельности бизнеса.

Гарантии и возможность сервисного обслуживания . Срок полезного использования медицинского оборудования измеряется годами, поэтому важно иметь возможность его должным образом обслуживать и ремонтировать.

Способы оплаты . Доступность лизинга, факторинга, других форм кредитования и рассрочки — веский аргумент в пользу того или иного продавца, бренда, поставщика.

Возможность использования субсидий, грантов и программ господдержки. С их помощью медучреждение имеет возможность получить ощутимую дотацию на покупку оборудования или купить оное в кредит на льготных условиях.

Последний пункт стоит рассмотреть подробней.

Льготные кредиты, субсидии, гранты

Государственная Корпорация МСП предлагает ряд программ поддержки субъектов МСП в медицинской и социальной сферах. А именно:

«Гарантийная поддержка» . Государственные гарантии заемщикам-субъектам МСП для обеспечения долговых обязательств.

«Стимулирование кредитования субъектов МСП» . По программе можно взять в кредит от 3 млн. руб. до 1 млрд. под 8,5 % годовых.

Специальные продукты в рамках базовых. Оборотное, инвестиционное, контрактное кредитование, также рефинансирование и микрозаймы.

На региональном уровне успешно функционирует ряд инициатив, в рамках которых можно получить гранты и субсидии на приобретение медоборудования, благодаря которым можно сэкономить до 50% его стоимости (актуально для отечественной техники).

Порядок действий, состав и объем документов, необходимых для получения материальной поддержки, варьируются в зависимости от вида программы и юридических особенностей соискателя, но в большинстве случаев имеет место следующий алгоритм:

Проверка соискателя на предмет соответствия требованиям . Например, по ИНН юрлица в Едином реестре субъектов МСП.

Получить перечень необходимых документов . Обычно чек-листы, заявки, анкеты, другие штатные формы доступны для скачивания на сайте профильной структуры.

Собрать пакет документов . Необходимо заполнить и подписать полученные формы, предоставить копии и оригиналы запрашиваемых бумаг.

Передать пакет документов в профильную структуру. В большинстве случаев это можно сделать удаленно.

Инструкция

Действия клиники во многом зависят от типа устройств, компании-производителя, политики страны производства, бюджета, ряда других факторов, поэтому могут варьироваться. Более или менее стандартный алгоритм выглядит следующим образом:

Мониторинг рынка. Сперва следует изучить предложение и доступные варианты. Выбор подходящего класса, типа, модели. Должны соответствовать потребностям и возможностям медучреждения. Поиск поставщика или продавца. Здесь определяющие факторы — надежность и ценовая политика. Переговоры и заключение сделки. Обращайте внимание на условия договора, имеет смысл привлечь штатного специалиста или юриста на аутсорсе. Интеграция оборудования. Позаботьтесь о том, чтобы качественно обучить персонал.

Подводя итоги

Западные рестрикции в какой-то мере усложнили ведение медицинского бизнеса в России и внесли некоторые коррективы в правила игры, но глобально не повлияли на вектор развития отрасли.

Клиники, которые принципиально хотят использовать топовое оборудование европейских или американских брендов, имеют возможность закупать его через схемы параллельного импорта — дольше, дороже, без полных гарантийных и сервисных привилегий, но тем не менее.

С другой стороны рынок достаточно быстро насытился предложением наших восточных партнеров — китайское и корейское медоборудование по качеству часто не уступает продукции лидеров рынка, а стоит ощутимо дешевле.

Российские производители тоже не сидят сложа руки и предпринимают массу усилий, направленных на импортозамещение. В общем и целом ситуация на рынке достаточно сбалансирована.