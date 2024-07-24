₽ Заказать рекламу
Трудовое право

Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд

65% всех трудовых споров в 2023 году были связаны с выплатами работникам. Из 111 тыс. дел на них пришлось 73 тысячи. При этом суды удовлетворили 90% исков и взыскали с работодателей почти 7 млрд. рублей. Колоссальная сумма, особенно сейчас, когда компании снижают расходы. О каких выплатах спорят работники и какие ошибки допускают работодатели? Разберем 3 основные причины обращений в суд.
Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Невыплата зарплаты, сверхурочных и компенсаций

В спорах о выплатах больше всего дел связано с долгами по зарплате и другими сопутствующими выплатами. На них в прошлом году пришлось 67 тыс. жалоб.

Среди основных причин обращения работников: задержка или невыплата зарплаты, неначисленные отпускные, отсутствие компенсации по командировочным расходам. Также сотрудники жалуются на неоплату сверхурочной работы и работы в праздники и выходные дни.

Наша практика показывает, что ошибки в расчетах или отсутствие правил начисления в документах есть у 90% работодателей. Например, сотрудник в командировке опоздал на обратный рейс: пришлось остаться в городе еще на ночь и купить новый билет. Вернувшись, он попросил возместить расходы. Ему отказали, сказав, что он сам виноват. Сотрудник пошел в суд и добился возврата. У работодателя было положение о командировках, но порядок действий в таких случаях не описали, и судья встал на сторону работника.

Отсутствие индексации зарплаты

Трудовой кодекс указывает на то, что компания должна проводить индексацию. Увы, но о ней сказано расплывчато и всего один раз. И это дает повод для дискуссий и споров.

Суды и профильные ведомства ссылаются на ст. 134 ТК и заявляют: индексацию проводить надо, а условия ее проведения работодатели должны определить в локальном акте.

Практика подтверждает, компания вправе задать четкие параметры индексации — процент повышения, периодичность, интервал и т.д. Иногда суды даже признают законным отказ от индексации из-за объективных экономических причин. Проблема в том, что у многих такого документа нет или в нем все описано расплывчато. А раз так, сотрудник может требовать все, что захочет, особенно если ему вообще не индексировали зарплату.

По нашему опыту, у работодателей есть еще одно серьезное заблуждение — считать в качестве индексации премирование и повышение зарплаты. В действительности это не так.

Поощрения и стимулирование носят индивидуальный характер, индексацию же надо проводить для всех штатных сотрудников и на одинаковый размер. Суды неоднократно это подтверждали.

Зная этот нюанс, сотрудники все чаще жалуются на отсутствие индексации, и это становится настоящей головной болью для работодателей. Мы для многих компаний делали документы по индексации и видим, что у каждого свои особенности выплат. Но так или иначе локальный акт об индексации надо создавать. Без него работодатель несет серьезные риски, а с ним — управляет ситуацией так, как считает нужным.

Дискриминация в выплате премии

Все больше дел в судах связано с начислением премии. Вернее, с дискриминацией, как считают работники. Сценарий, как правило, один и тот же: работник уволился из компании, а затем от бывших коллег узнает о премии за тот период, когда он еще трудился. Ему в выплате отказывает, и он идет в суд, обвиняя компанию в дискриминации. Компания добилась поставленных целей, задачи выполнены, другие сотрудники получили выплату, и он тоже имеет право ее получить.

К сожалению, для работодателей, ситуация здесь действительно неоднозначная. С одной стороны, закон относит поощрительные выплаты, в т.ч. премии — к зарплате, с другой, суды и надзорные органы не раз заявляли, что работодатели могут, но не обязаны ее платить.

Так или иначе в суде компании придется очень сильно постараться, чтобы отстоять свою позицию. Для этого надо уточнить, когда уволили сотрудника: до принятия решения о премировании или после. Кроме того, придется изучить правила и порядок выплат и премирования. По нашему опыту, если в документах четко сказано, кого, как и когда премирует компания, шансов в суде больше. Если вы рассчитываете отстаивать свою позицию, как минимум, добавьте формулировку о том, что премия «выплачивается на усмотрение работодателя».

В вопросах выплат сотрудник может пойти в суд по любому поводу, даже с простым подозрением, что ему заплатили меньше отпускных или что-то не начислили. А работодатель встает перед серьезными финансовыми и имиджевыми рисками.

Поэтому для защиты своей позиции в суде компания должна помнить три правила. Первое — внимательно и без ошибок вести расчеты с сотрудниками. Второе — иметь в наличии все необходимые документы по выплатам с правильными формулировками. И наконец, верная стратегия и грамотная коммуникация с судьей во время трудового спора, чем умело пользуются опытные судебные юристы.

Начать дискуссию

НДПИ

В НК скорректировали рентные налоги

Федеральный закон, который реализует отдельные положения основных направлений налоговой политики 2023-2025, внес поправки в том числе по НДПИ и НДД.

Банки

ВТБ: банки подверглись DDoS-атаке

Зарубежные хакеры атаковали российские банки. Некоторые клиенты столкнулись с ограничениями в работе мобильных приложений.

Бесплатно с Налоговые требования

Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона

ИФНС из другого региона требует представить информацию. Имеет ли право налогоплательщик проигнорировать требование?

Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Счета-фактуры

Как исправить счет-фактуру

Счет-фактура — важный документ, на основании которого покупатель принимает предъявленные продавцом товары, работы или услуги, а также имущественные права. В этой статье рассмотрим, что делать, если в счете-фактуре допущена ошибка.

Как исправить счет-фактуру
ЭДО в кадровом учете

Цифровой личный кабинет сотрудника: «единое окно» для управления персоналом

Популярность цифровых сервисов в управлении персоналом растет с каждым годом. По данным аналитического агентства Smart Ranking, по итогам 2022 года российский HR-tech рынок вырос на 21,8%, причем лидером роста стал сегмент КЭДО. Одно из передовых решений в этом сегменте сегодня — цифровой личный кабинет. Этот инструмент помогает компаниям взаимодействовать с сотрудниками на разных этапах: от приема на работу до различных кадровых процессов. 

Цифровой личный кабинет сотрудника: «единое окно» для управления персоналом
АУСН

Спецрежим АУСН усовершенствовали

В рамках основных направлений налоговой политики на 2023-2025 годы в нормы федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ о специальном налоговом режиме «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН, АвтоУСН) внесено множество изменений, улучшающих этот спецрежим.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Криптовалюта

Законопроект о майнинге прошел первое чтение

Центробанк займется созданием экспериментальной площадки для международных расчетов в криптовалюте.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: чеснок и арбуз подорожают, глава Wildberries разводится с мужем, а АвтоВАЗ будет продавать подержанные автомобили

Подготовили обзор главных событий дня — 24 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
Трудовое право

Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд

65% всех трудовых споров в 2023 году были связаны с выплатами работникам. Из 111 тыс. дел на них пришлось 73 тысячи. При этом суды удовлетворили 90% исков и взыскали с работодателей почти 7 млрд. рублей. Колоссальная сумма, особенно сейчас, когда компании снижают расходы. О каких выплатах спорят работники и какие ошибки допускают работодатели? Разберем 3 основные причины обращений в суд.

Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд
Блокировка счетов

С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться

Банки будут чаще блокировать переводы. С 25 июля 2024 года финансовые организации должны проверять все переводы клиентов и блокировать операции с признаками мошенничества. Рассказываем, как это будет работать. 

С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться
6-НДФЛ

Как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ

В статье расскажем, как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ, как правильно заполнить расчет и не допустить ошибок.

Как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ
Общество

В больницах отдаленных пунктов разрешат продавать лекарства

В небольших поселках без стационарных аптек продавать лекарства будут в участковых больницах.

1
НДФЛ

👓 Основные изменения по НДФЛ по новому закону

23 июля Госдума окончательно приняла федеральный закон, который реализует отдельные положения основных направлений налоговой политики 2023-2025. И большая его часть посвящена изменениям и новшествам по НДФЛ.

Кадры

Цифра дня. Про высшее образование

Большинству работодателей важно наличие высшего образования у потенциального сотрудника.

Цифра дня. Про высшее образование
Налоговые льготы по НДС

Подрядчиков освободили от НДС по счетам эскроу

Строители индивидуального жилья смогут получить налоговые льготы, если будут работать по договорам подряда с использованием счета-эскроу.

Бесплатно с Самозанятые

Какие риски несет работа с самозанятыми. Конспект вебинара с видео и тестированием

Сейчас сотрудничество с самозанятыми сопряжено с большими рисками: ФНС тщательно мониторит работу организаций с плательщиками НПД во избежание подмены трудовых отношений. В конспекте вебинара рассказали, как безопасно работать с самозанятыми и снизить риски.

Какие риски несет работа с самозанятыми. Конспект вебинара с видео и тестированием
Павел Бессонов

Если долг списали в учетной политике банка или другого кредитора, сохраняется ли право на субсидиарку

Можно ли привлечь к субсидиарной ответственности контролирующее должника лицо, если долг списали в учетной политике банка или другого кредитора.

Банки

Банки будут блокировать денежные переводы мошенникам

Если кредитные организации пропустят перевод отправителю из базы ЦБ с мошенниками, им придется вернуть клиенту все похищенные деньги.

ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 курсов по ресторанному делу: обучение управлению рестораном

От уровня сервиса зависит прибыльность ресторана или гостиницы. Управляющие организуют работу персонала, хозяйственную деятельность заведения, контролируют финансовые потоки. Они решают проблемы клиентов, если нужно — улаживают конфликты. От управляющих и администраторов во многом зависит впечатление, которые получают клиенты от обслуживания и общения с персоналом, а также психологический климат в коллективе. 

15 курсов по ресторанному делу: обучение управлению рестораном

Интересные материалы

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🧨 Завтра последний день сдачи отчетности за второй квартал! Собрали разборы, курсы и вебинары, которые помогут составить отчеты без ошибок

До 25 июля ИП и организации должны сдать отчетность за второй квартал (полугодие) в ИФНС и СФР. Сделали подборку материалов «Клерка», которые помогут бухгалтеру составить идеальный отчет без ошибок и стресса.

Иллюст рация: Вера Ревина / Клерк.ру