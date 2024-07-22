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Как перевести ТМЦ из необлагаемой деятельности в облагаемую при ведении раздельного учета НДС в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Если говорить обобщенно и не вдаваясь в нюансы – раздельный учет применяется тогда, когда организация совмещает облагаемую и необлагаемую НДС деятельность. Применение раздельного учета позволяет выделить «входной» НДС, который относится к облагаемым операциям, и в дальнейшим предъявить эту сумму к вычету. Оставшуюся часть налога следует включить в стоимость приобретаемых товаров (услуг, работ).
Как перевести ТМЦ из необлагаемой деятельности в облагаемую при ведении раздельного учета НДС в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

В данной публикации мы на практическом примере в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 рассмотрим ситуацию, в которой было изменено назначение приобретаемых ценностей. Сначала их приобрели для необлагаемой НДС деятельности, но позже частично использовали в облагаемой. Таким образом, мы узнаем, как изменить способ учета НДС в такой ситуации, а также как принять к вычету НДС по таким ценностям.

Перейдем сразу к практическому примеру.

Алгоритм действий в программе 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 при переводе ТМЦ из необлагаемой деятельности в облагаемую

Организация ООО «Организация Раздельный учет НДС» применяет общую систему налогообложения, при этом совмещает операции, облагаемые и необлагаемые НДС — осуществляет торговлю бытовой техникой и производит гарантийный ремонт (соблюдаются условия пп. 37 п. 3 ст. 149 НК, п. п. 1, 2, 6, 7 ст. 5, п. п. 13 ст. 18 закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Операции, которые следует отразить в программе:

  • 15.01. —– на склад организации поступили запасные части для холодильников в количестве 5 шт. на сумму 22 500 руб. (в т.ч. НДС — 3 750 руб.) для осуществления гарантийного ремонта;

  • 15.02. — часть приобретенных ранее запасных частей (1 штука) передана для перепродажи.

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Шаг 1 — настройка программы

В программе для ведения раздельного учета НДС должны быть установлены определенные настройки. Перейдем в раздел «Главное», выберем подраздел «Настройки» и пункт «План счетов».

Перейдя по гиперссылке «Настройка плана счетов» в разделе «Учет НДС по приобретенным ценностям» видим еще одну гиперссылку. Перейдем по ней. Поскольку у нас в программе настройка уже выполнена, гиперссылка уже имеет название «По контрагентам, счетам-фактурам полученным и способам учета».

Вы должны убедиться в том, что функциональная опция (флажок) «По способам учета» установлен.

И есть еще одна настройка, которой следует уделить внимание. Переходим в раздел «Главное» и в подразделе «Настройки» выберем пункт «Налоги и отчеты».

На вкладке «НДС» должен быть установлен флаг «Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета».

Шаг 2 — поступление ТМЦ для использования в необлагаемой деятельности

Создадим документ с видом «Товары (накладная, УПД)» в разделе «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)».

Перейдем к заполнению обязательных реквизитов документа — укажем номер, дату, выберем контрагента, договор и склад, на который будет оприходованы ТМЦ.

По кнопке «Добавить» внесем информацию о приобретаемых ценностях — укажем наименование, их количество и цену.

Счет учета установим 10.05 «Запасные части», поскольку на данный момент цель приобретения – осуществление гарантийного ремонта. И счет учета НДС — 19.03.

Очень важно указать корректный способ учета НДС — «Учитывается в стоимости». Используя ценности в необлагаемой деятельности, мы не имеем права предъявить «входной» НДС к вычету, поэтому мы должны включить его в стоимость запасных частей.

Взведем флаг «УПД» и проведем документ.

Проанализируем сформированные проводки. Видим, что на склад поступили материалы на счет 10.05 «Запасные части» на сумму без НДС в размере 18 750 руб. Сумма «входного» НДС выделена на счет 19.03 по субконто «Учитывается в стоимости» и тут же отнесена на счет 10.05. Все корректно.

Кроме этого, сформирован регистр «Раздельный учет НДС», на котором также фиксируется запись с видом движения «Приход» по способу учета НДС «Учитывается в стоимости».

Шаг 3 — ТМЦ переданы для перепродажи

Создадим документ «Перемещение товаров, материалов» в разделе «Склад».

Установим вид операции «Передача между складами», заполним поле «Отправитель» и «Получатель».

Нажав на кнопку «Добавить», укажем название и количество ТМЦ. Для счета отправителя выберем 10.05, для счета получателя — 41.01.

Используя документ «Перемещение товаров, материалов» предусмотрена возможность изменения способа учета НДС. Для этой цели предназначена одноименная колонка.

Выберем значение «Принимается к вычету», поскольку в нашей ситуации изменилось назначение использования приобретенных ТМЦ. Теперь мы будем использовать ТМЦ в облагаемой деятельности. Проведем документ.

Теперь давайте проверим проводки, сформированные после проведения документа. Первая проводка переносит стоимость компрессора со счета 10.05 на счет 41.01. При этом переносится сумма с учетом НДС.

Вторая проводка имеет вид сторно, для того чтобы на счете 41.01 была учтена корректная сумма без НДС. Сумма НДС исключается из стоимости запасной части. А третья проводка корректирует способ учета НДС на «Принимается к вычету» для возможности применения вычета по НДС в дальнейшем.

Регистр «Раздельный учет» также фиксирует эту информацию.

Шаг 4 — применение вычета НДС

Создадим документ «Формирование записей книги покупок» в разделе «Операции» — «Регламентные операции НДС».

Для автоматического заполнения вкладки «Приобретенные ценности» нажмем на клавишу «Заполнить».

Теперь здесь мы видим документ приобретения, по которому мы должны принять часть НДС к вычету, приходящуюся на товар для деятельности, облагаемой НДС. Проведем документ.

Сумма по счету 19.03 субконто «Принимается к вычету» перенесена на Дт счета 68.02. Вычет НДС принят.

Регистр «НДС Покупки» фиксирует данные по этой операции, для того чтобы они попали в книгу покупок.

Перейдем в раздел «Отчеты» и выберем пункт «Книга покупок». Сформируем отчет за 1 квартал. Мы убедились, что счет-фактура по приобретенным ценностям с корректной суммой НДС успешно зарегистрирована в книге покупок.

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Как перевести ТМЦ из необлагаемой деятельности в облагаемую при ведении раздельного учета НДС в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Если говорить обобщенно и не вдаваясь в нюансы – раздельный учет применяется тогда, когда организация совмещает облагаемую и необлагаемую НДС деятельность. Применение раздельного учета позволяет выделить «входной» НДС, который относится к облагаемым операциям, и в дальнейшим предъявить эту сумму к вычету. Оставшуюся часть налога следует включить в стоимость приобретаемых товаров (услуг, работ).

Как перевести ТМЦ из необлагаемой деятельности в облагаемую при ведении раздельного учета НДС в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
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