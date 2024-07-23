Я так больше не могу: как избежать выгорания на работе

Как избежать выгорания на работе и что делать, если все же вы ощущаете его уже долгое время, разберем в статье.

Звонок будильника, дорога до офиса, бесконечные созвоны, задачи, которые нужно было решить еще вчера и так изо дня в день. Привычные дела на работе решаются все сложнее, ощущение, что больше нет сил и желания что-либо делать. Люди, занимающие ответственные должности, такие как врачи, учителя, социальные работники, предприниматели часто сталкиваются с высоким уровнем стресса и давления. Если вы склонны к перфекционизму и трудоголизму и часто ставите перед собой чрезмерные требования и работаете до изнеможения, риск выгорания возрастает многократно.

Это состояние характеризуется эмоциональным, физическим и психическим истощением, вызванным длительным стрессом, неудовлетворенностью работой, низким уровнем мотивации и другими подобными факторами. Такое состояние также известно как «эмоциональное истощение».

Как определить, что вы на грани выгорания

Вспомните, когда вы в последний раз выполняли задачу с энтузиазмом. Если ваша работа вызывает у вас постоянное напряжение и сопротивление, это приводит к повышенному стрессу.

Постоянная самомотивация через силу может быстро привести к истощению из-за чрезмерного расхода психической энергии.

Поэтому важно своевременно распознавать признаки выгорания и предпринимать меры для его предотвращения:

Постоянная усталость. Вы чувствуете себя разбитым, сколько бы не «отсыпались». Снижение производительности. Ваша работа выполняется медленнее, и вам сложно сосредоточиться на задачах. Вы становитесь более циничными и негативно настроенными по отношению к работе, коллегам и своим обязанностям. Вы чувствуете себя эмоционально отстраненным или безразличным к тому, что раньше приносило радость. Вы начали допускать больше ошибок, чем обычно, и чувствуете, что ваша мыслительная деятельность замедлилась, а память ухудшилась. У вас могут появляться головные боли, проблемы с пищеварением, боли в мышцах или другие физические симптомы стресса. Вам трудно найти мотивацию для выполнения повседневных задач, и вы часто откладываете дела на потом. Вы избегаете общения с коллегами, друзьями и семьей, предпочитая оставаться в одиночестве. Простой разговор по телефону или даже ответ на сообщение требуют от вас усилий, будто вы разгружали вагоны. Вы испытываете трудности с засыпанием или часто просыпаетесь среди ночи.

Если вы заметили у себя несколько из этих признаков, это может быть сигналом того, что вы находитесь на грани выгорания. Важно своевременно принять меры для восстановления баланса в жизни и предотвращения дальнейшего ухудшения состояния.

Как справиться с выгоранием

Самым большим заблуждением будет ваше желание критиковать себя за снижение продуктивности, которое вы ошибочно воспринимаете за лень.

Просто выспаться не получится. Необходимо в корне менять образ жизни, пока выгорание не переросло в апатию и тяжелую депрессию. В последнем случае некоторым людям необходимы годы восстановления.

Занимайтесь физической активностью. Включите в свой распорядок дня 15–30 минут упражнений. Если у вас есть возможность, занимайтесь спортом регулярно. Но у большинства людей нет времени на спорт. Но каждый может выйти вечером перед сном и сделать несколько кругов у своего дома. Развивайте творческие навыки. Найдите новые увлечения и хобби, которые вам нравятся. Это поможет снять стресс и зарядиться позитивной энергией. Укрепляйте социальные связи. Общайтесь с людьми, которые вас поддерживают и с кем вам приятно проводить время. Это улучшит ваше эмоциональное состояние. Ограничьте по возможности общение с токсичными персонажами. Планируйте свое время. Начинайте день с составления плана и придерживайтесь его. Это поможет уменьшить стресс, связанный с работой. Соблюдайте баланс между работой и отдыхом. Найдите оптимальное соотношение между профессиональной деятельностью и личным временем, чтобы сохранить здоровье и избежать выгорания. Не думайте, что недостаточно стараетесь. Не поддавайтесь на провокации начальника или коллег, которые все время пишут вам по ночам или просят сделать за них их же работу. Человек выгорает тогда, когда слишком часто говорит «да» вместо «нет». Прислушивайтесь к себе. Обращайте внимание на сигналы своего тела и делайте перерывы, когда чувствуете усталость. Заботьтесь о себе. Уделяйте время своим потребностям. Поддерживайте здоровый сон, правильно питайтесь и практикуйте медитацию.

Неспособность эффективно планировать и распределять время между работой и личной жизнью также повышает риск выгорания. Люди, которым приходится работать в условиях ограниченных ресурсов, будь то недостаток времени, персонала или финансов, часто испытывают повышенное напряжение.

Иногда единственный способ избежать еще более негативных последствий — полная смена вида деятельности.

Выгорание — это серьезная проблема, которая может существенно повлиять на ваше физическое и психическое здоровье. Важно своевременно распознавать его признаки и предпринимать активные шаги для борьбы с ним.

Регулярные физические упражнения, развитие творческих навыков, поддержание здоровых социальных связей, грамотное планирование времени, забота о себе и своевременное обращение к специалистам — все это ключевые методы, которые помогут вам предотвратить и преодолеть выгорание.

В условиях современного ритма жизни и конкуренции крайне важно находить баланс между работой и отдыхом, чтобы сохранить свое благополучие и оставаться продуктивным.