₽ Заказать рекламу
Психология для бухгалтера

Я так больше не могу: как избежать выгорания на работе

Как избежать выгорания на работе и что делать, если все же вы ощущаете его уже долгое время, разберем в статье.
Я так больше не могу: как избежать выгорания на работе
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Звонок будильника, дорога до офиса, бесконечные созвоны, задачи, которые нужно было решить еще вчера и так изо дня в день. Привычные дела на работе решаются все сложнее, ощущение, что больше нет сил и желания что-либо делать. Люди, занимающие ответственные должности, такие как врачи, учителя, социальные работники, предприниматели часто сталкиваются с высоким уровнем стресса и давления. Если вы склонны к перфекционизму и трудоголизму и часто ставите перед собой чрезмерные требования и работаете до изнеможения, риск выгорания возрастает многократно.

Это состояние характеризуется эмоциональным, физическим и психическим истощением, вызванным длительным стрессом, неудовлетворенностью работой, низким уровнем мотивации и другими подобными факторами. Такое состояние также известно как «эмоциональное истощение».

Как определить, что вы на грани выгорания

Вспомните, когда вы в последний раз выполняли задачу с энтузиазмом. Если ваша работа вызывает у вас постоянное напряжение и сопротивление, это приводит к повышенному стрессу.

Постоянная самомотивация через силу может быстро привести к истощению из-за чрезмерного расхода психической энергии.

Поэтому важно своевременно распознавать признаки выгорания и предпринимать меры для его предотвращения:

  1. Постоянная усталость. Вы чувствуете себя разбитым, сколько бы не «отсыпались».

  2. Снижение производительности. Ваша работа выполняется медленнее, и вам сложно сосредоточиться на задачах.

  3. Вы становитесь более циничными и негативно настроенными по отношению к работе, коллегам и своим обязанностям.

  4. Вы чувствуете себя эмоционально отстраненным или безразличным к тому, что раньше приносило радость.

  5. Вы начали допускать больше ошибок, чем обычно, и чувствуете, что ваша мыслительная деятельность замедлилась, а память ухудшилась.

  6. У вас могут появляться головные боли, проблемы с пищеварением, боли в мышцах или другие физические симптомы стресса.

  7. Вам трудно найти мотивацию для выполнения повседневных задач, и вы часто откладываете дела на потом.

  8. Вы избегаете общения с коллегами, друзьями и семьей, предпочитая оставаться в одиночестве. Простой разговор по телефону или даже ответ на сообщение требуют от вас усилий, будто вы разгружали вагоны.

  9. Вы испытываете трудности с засыпанием или часто просыпаетесь среди ночи.

Если вы заметили у себя несколько из этих признаков, это может быть сигналом того, что вы находитесь на грани выгорания. Важно своевременно принять меры для восстановления баланса в жизни и предотвращения дальнейшего ухудшения состояния.

Как справиться с выгоранием

Самым большим заблуждением будет ваше желание критиковать себя за снижение продуктивности, которое вы ошибочно воспринимаете за лень.

Просто выспаться не получится. Необходимо в корне менять образ жизни, пока выгорание не переросло в апатию и тяжелую депрессию. В последнем случае некоторым людям необходимы годы восстановления.

  1. Занимайтесь физической активностью. Включите в свой распорядок дня 15–30 минут упражнений. Если у вас есть возможность, занимайтесь спортом регулярно. Но у большинства людей нет времени на спорт. Но каждый может выйти вечером перед сном и сделать несколько кругов у своего дома.

  2. Развивайте творческие навыки. Найдите новые увлечения и хобби, которые вам нравятся. Это поможет снять стресс и зарядиться позитивной энергией. 

  3. Укрепляйте социальные связи. Общайтесь с людьми, которые вас поддерживают и с кем вам приятно проводить время. Это улучшит ваше эмоциональное состояние. Ограничьте по возможности общение с токсичными персонажами.

  4. Планируйте свое время. Начинайте день с составления плана и придерживайтесь его. Это поможет уменьшить стресс, связанный с работой. Соблюдайте баланс между работой и отдыхом. Найдите оптимальное соотношение между профессиональной деятельностью и личным временем, чтобы сохранить здоровье и избежать выгорания. Не думайте, что недостаточно стараетесь. Не поддавайтесь на провокации начальника или коллег, которые все время пишут вам по ночам или просят сделать за них их же работу. Человек выгорает тогда, когда слишком часто говорит «да» вместо «нет».

  5. Прислушивайтесь к себе. Обращайте внимание на сигналы своего тела и делайте перерывы, когда чувствуете усталость.

  6. Заботьтесь о себе. Уделяйте время своим потребностям. Поддерживайте здоровый сон, правильно питайтесь и практикуйте медитацию.

Неспособность эффективно планировать и распределять время между работой и личной жизнью также повышает риск выгорания. Люди, которым приходится работать в условиях ограниченных ресурсов, будь то недостаток времени, персонала или финансов, часто испытывают повышенное напряжение.

Иногда единственный способ избежать еще более негативных последствий — полная смена вида деятельности.

Выгорание — это серьезная проблема, которая может существенно повлиять на ваше физическое и психическое здоровье. Важно своевременно распознавать его признаки и предпринимать активные шаги для борьбы с ним.

Регулярные физические упражнения, развитие творческих навыков, поддержание здоровых социальных связей, грамотное планирование времени, забота о себе и своевременное обращение к специалистам — все это ключевые методы, которые помогут вам предотвратить и преодолеть выгорание.

В условиях современного ритма жизни и конкуренции крайне важно находить баланс между работой и отдыхом, чтобы сохранить свое благополучие и оставаться продуктивным.

Начать дискуссию

Финансовый результат большинства российских банков за первое полугодие 2024 оказался хуже, чем в 2023

На финансовый результат негативно влияет высокая ключевая ставка и увеличение доли проблемных активов и, следовательно, дополнительных резервов.

Маркетплейсы

96% продавцов маркетплейсов переживают о предстоящих законодательных изменениях в электронной коммерции

Партнеров маркетплейсов беспокоят растущие требования к маркировке и сертификации товаров. Однако большинство предпринимателей не собираются уходить из сферы e-commerce.

Wildberries сменил юридическое лицо

ООО «Вайлдберриз» сменил юридическое лицо маркетплейса на ООО «РВБ».

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
УК РФ

За участие в нежелательных иностранных организациях можно получить уголовную ответственность

До четырех лет лишения свободы можно получить за участие в работе иностранной компании, которую признали нежелательной в России.

Ведение бизнеса

Nestle не будет производить KitKat в России

Швейцарская компания опровергла слухи о том, что в Перми снова запустят производство шоколада под брендом KitKat.

1
Бесплатно с Увольнение

Почему нельзя уволить сотрудника из-за прекращения договора с контрагентом: последствия

Работодатель хочет подстраховаться и ограничить срок трудовых договоров сроком отношений с контрагентами, чтобы не вести бизнес в убыток. Разбираем, почему это незаконно и во что может вылиться. 

Почему нельзя уволить сотрудника из-за прекращения договора с контрагентом: последствия

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Воинский учет

Компании будут информировать военкоматы о сотрудниках, которые не встали на воинский учет

Работодатели будут отправлять документы о сотрудниках в военкомат через Госуслуги и Реестр воинского учета.

Психология для бухгалтера

Я так больше не могу: как избежать выгорания на работе

Как избежать выгорания на работе и что делать, если все же вы ощущаете его уже долгое время, разберем в статье.

Я так больше не могу: как избежать выгорания на работе
Индивидуальный предприниматель

Какие изменения будут приняты для ИП на УСН с 2025 года

Помимо уже принятых изменений в НК с 2025 года готовятся отдельные поправки для ИП, работающих на УСН и ПСН.

Какие изменения будут приняты для ИП на УСН с 2025 года
Пенсии

Уход за пенсионером: как получить компенсацию и пенсионные баллы

Некоторые граждане могут официально оформить уход за пожилым человеком и получить ежемесячную компенсацию и пенсионные баллы за это. Рассказываем, кто может оформить уход за пенсионером, что для этого нужно и какой стаж в этом случае положен.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Банки

В мобильных приложениях трех банков произошел сбой

Клиенты Росбанка, Россельхозбанка и Райффайзенбанка не могут пользоваться мобильными приложениями. Кредитные организации могли стать жертвами хакерских атак.

НДС

Как организовать раздельный учет НДС по основным средствам

Если основные средства используется одновременно для облагаемых и необлагаемых НДС видов деятельности, нужно вести раздельный учет входного НДС, чтобы правильно применять вычеты.

Как организовать раздельный учет НДС по основным средствам
Миграционный учет

Полиция будет высылать мигрантов за нарушение законов РФ

Раньше решение о высылке иностранцев-мигрантов принимал суд. Срок временного пребывания в РФ без визы сократят со 180 до 90 дней.

Полезные Сервисы
Маркетинг

Практический гайд по применению нейросети ChatGPT в работе маркетолога

В этом материале расскажем как превратить нейросеть в незаменимого помощника (да, это возможно), который возьмет часть вашей работы на себя.

Маркетплейсы

Отказное письмо на товар

Для создания и реализации товара, который по закону должен быть сертифицирован или декларирован, необходимо получать специальный документ — сертификат (или декларацию) соответствия. На продукцию, не подлежащую сертификации, нужно оформить письмо, в котором будет сказано, что сертификат не требуется.

Отказное письмо на товар
Маркетплейсы

Рамзан Кадыров просит защитить Wildberries от «рейдерского захвата»

Глава маркетплейса рассказала, что все планы по объединению компаний Russ и Wildberries были согласованы.

1
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: «ТВ Центр» оштрафуют за громкую рекламу, 39% компаний пользуются искусственным интеллектом, вместо хомяка предложили «тапать» Колобка

Подготовили обзор главных событий дня — 23 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

👌 Как подготовиться к налоговой проверке? Подробная инструкция по тому, как успешно пройти проверку любых проверяющих органов, в новом курсе «Клерка»

В 2024 году количество проверок и проверяющих органов выросло, к уже существующим контролирующим структурам добавились проверки Минтруда и миграционной службы. Предотвращать налоговые риски и минимизировать вероятность проверок научим на нашем новом онлайн-курсе «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты».

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Электронные подписи

«Калуга Астрал» бесплатно выпустит сертификаты электронной подписи физлиц

Компания проходит повторную аккредитацию, поэтому все сертификаты электронных подписей физлиц могут признать недействительными. Клиенты смогут заменить их бесплатно.

Интересные материалы

Налоговый учет ОС

Как определить стоимость основого средства, если его приобрели не за деньги

Если в договоре купли-продажи нет денежных единиц, то это не означает, что основное средство не имеет цены или бесценно. Стоимость все равно придется определить и платить с нее налог на имущество.

Как определить стоимость основого средства, если его приобрели не за деньги