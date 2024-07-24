С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться

Банки будут чаще блокировать переводы. С 25 июля 2024 года финансовые организации должны проверять все переводы клиентов и блокировать операции с признаками мошенничества. Рассказываем, как это будет работать.

Какие переводы будут блокировать банки

В I квартале 2024 года мошенники похитили у россиян 4,3 млрд рублей — на 400 млн рублей больше, чем в IV квартале 2023 года, по данным ЦБ. Наиболее распространенное мошенничество — телефонное, с помощью социальной инженерии: на его долю приходится более 50% всех способов хищений средств.

В связи с участившимися случаями финансового мошенничества Центробанку и финансовым организациям потребовались дополнительные инструменты защиты клиентов, говорит аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина.

В прошлом году в закон «О национальной платежной системе» были внесены изменения, согласно которым банки обязаны проверять переводы на наличие признаков операции, совершаемой без добровольного согласия клиента.

При проведении перевода финансовая организация должна сверяться со списком признаков мошеннических операций и при наличии хотя бы одного из них блокировать сомнительную операцию. Затем банк должен связаться с клиентом и уточнить, добровольно ли он осуществил отправку денег. У клиента есть два дня на отзыв платежа. Если отправитель утверждает, что добровольно перевел средства, финансовое учреждение размораживает операцию, в противном случае — возвращает деньги на счет клиента.

Средства на счет клиента будут возвращены и в том случае, если банку не удастся связаться с отправителем и получить от него подтверждение операции, добавляет Бочкина.

Вот какие переводы, по данным ЦБ, имеют признаки мошеннических:

счет получателя находится в реестре ЦБ «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» (это база Центробанка, в которой содержится информация о банковских клиентах, замеченных в подозрительных операциях);

счет получателя использовался для мошеннических операций по данным антифрод-систем банков (в этом случае платеж будет заморожен, даже если счет не фигурирует в реестре мошенников ЦБ);

операция осуществляется с устройства, которое ранее использовалось мошенниками;

получатель перевода является фигурантом уголовного дела;

нетипичный характер перевода (сумма операции, количество переводов, время проведения платежа);

нетипичная телефонная активность клиента (если незадолго до совершения перевода отправитель вел продолжительные телефонные разговоры и получал много СМС-сообщений, особенно от незнакомых абонентов).

Что будет, если клиент перевел деньги мошенникам

Зависит от действий банка и клиента. Если кредитное учреждение заблокировало операцию, связалось с клиентом, но тот настоял, что отправил деньги добровольно, банк не обязан возвращать деньги.

И наоборот: если финансовая организация не зафиксировала подозрительный платеж, не связалась с клиентом и отправила деньги злоумышленникам, она будет обязана компенсировать всю сумму.

Чтобы получить возмещение, клиенту необходимо подать заявление в банк. Кредитное учреждение должно вернуть деньги в течение 30 дней (для трансграничных переводов срок увеличен вдвое — до 60 дней).

Что делать, если банк заблокировал легальный перевод, но не связывается с клиентом

Вероятно, под блокировку будут попадать операции, совершенные добровольно. Если банк заморозил платеж, но в течение продолжительного времени не связался с клиентом, а деньги нужно перевести как можно скорее,

Эряния Бочкина рекомендует самостоятельно связаться с финансовой организацией и уточнить причины блокировки и подтвердить платеж. Сделать это можно в личном кабинете онлайн-банка или по телефону горячей линии (потребуется паспорт и кодовое слово).

В каком случае банк вернет деньги, переведенные мошенникам: кратко