Все коды видов операций по НДС: таблица

Что означает код вида операции
Прямого определения кода вида операции (КВО) законодательство не дает. Однако из сути его применения на практике можно сказать следующее:
это специальное обозначение в виде цифрового кода;
количество цифр зависит от того, в каком документе отражается код.
Подробнее о документах и количестве цифр мы расскажем в следующем разделе.
каждая операция с НДС имеет свое отдельное обозначение (код);
код нужен, чтобы информацию об операции было удобно использовать. Во-первых, так легче воспринимается, то есть не нужно производить описание операции. Во-вторых, это облегчает обработку информации в автоматическом режиме. Также данные в таком виде легче хранить, передавать и тому подобное;
кроме удобства в использовании, КВО нужен для налоговой отчетности.
Контролирующие органы обязательно будут обращать внимание на данные обозначения при проверке. Поэтому их верное отражение в ваших интересах.
Таким образом, можно сделать краткий вывод. Предназначение КВО заключается в сокращенном обозначении операций с НДС в отчетных и учетных документах.
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Где указывают код вида операции по НДС
КВО проставляют в следующих документах:
декларации по НДС;
книге покупок;
книге продаж;
журнале учета счетов-фактур (далее СФ).
Для удобства все это можно поделить на два вида:
Декларация.
Учетные регистры (книги покупок (продаж) и журнал учета СФ).
В зависимости от того, где проставляется код (в декларации или регистрах), определяется количество цифр. Так, если это:
декларация по НДС, то в разделах по расчету налога ставится 7 цифр. Исключением являются разделы с 8 по 11 — там ставятся 2 цифры из регистров. Подробности изложены ниже. Заполнение КВО иногда может осуществляться в автоматическом режиме при применении «1С».
учетные регистры, то ставятся 2 цифры.
Теперь рассмотрим детальнее каждый документ.
Декларация по НДС
Форма данной налоговой декларации заполняется согласно приказу ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (ред. от 12.12.2022).
Какой именно код использовать, зависит от двух факторов:
Какой раздел декларации заполняется.
Какая именно операция у вас произошла.
Коды, состоящие из 7 знаков, заполняют в следующих разделах декларации:
1. раздел 2. Здесь нужно выбрать КВО из раздела IV приложения 1 к порядку заполнения декларации. Это тот же приказ ФНС, который устанавливает форму декларации. Раздел IV касается операций, осуществляемых налоговыми агентами. Например, код 1011714, если вы посредник по продаже услуг иностранных лиц;
2. приложение № 1 к разделу 3 (не путать с приложением 1 к порядку заполнения). Для его заполнения используйте раздел V приложения 1. В частности, это операции по объектам основных средств. Пример: код 1011803 – купленный объект недвижимости;
3. разделы 4–6. В этом случае КВО нужно выбирать из раздела III приложения 1. В частности, это операции, облагаемые по ставке 0 процентов.
Кодов немало, и они зависят от разных условий. Это могут быть такие факторы, как:
страна экспорта (ЕАЭС или нет);
сырьевые или несырьевые товары;
иные условия.
Пример: 1010467 — когда ваш заказчик резидент офшора.
4. раздел 7. КВО нужно выбрать из разделов I или II приложения 1. Это операции:
не признаваемые объектом налогообложения;
не подлежащие налогообложению.
Например: 1010801 — операции, указанные в пункте 3 статьи 39 НК.
Коды, состоящие из 2 знаков, в декларации по НДС заполняются следующим образом. В этом случае заполняются разделы 8–11. Нужно учесть, что разделы 8 и 9 также имеют свои приложения. То есть в этих приложениях тоже нужно проставить двузначный код.
КВО здесь прописываются точно такие же, как в книге покупок (продаж) и журнале учета СФ. Полный перечень же двузначных кодов содержится в приказе ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. Пример: код 02 – при приеме к вычету НДС с выданного аванса.
Книга покупок
КВО для книги покупок перечислены в приложении к приказу № ММВ-7-3/136@. Также ФНС выпустила письмо от 20.09.2016 № СД-4-3/17657@, в приложении которого содержатся примеры использования таких кодов.
Существуют также операции, по которым орган выпустил отдельные коды. В частности, они содержатся в следующих письмах ФНС:
Основным кодом является 01. Как правило, именно он используется для операций по покупке товаров (работ, услуг, имущественных прав). Но в зависимости от ситуации могут быть использованы и другие коды: 06, 13, 15, 16, 17, 27.
КВО 02 указывается, если регистрируется счет-фактура на аванс, выданный продавцу. Касается как полного, так и частичного аванса. Но есть исключение, в частности, когда используются коды 06, 26 и 28.
Код 06 применяется, если в счет-фактуре вы выступаете как налоговый агент по НДС. Исключение: вы продаете конфискованное имущество или являетесь посредником иностранцев, не состоящих на учете в РФ.
Это лишь несколько основных примеров при заполнении книги покупок. КВО на самом деле на много больше. Основной перечень содержится в приказе ФНС. Также есть несколько других документов, устанавливающих дополнительные двузначные коды. Реквизиты всех этих документов мы давали ранее.
Книга продаж
Обозначения (коды) для книги продаж содержатся в том же приказе. КВО, которых нет в данном приказе, так же как и в книге покупок, содержатся в отдельных письмах ФНС. Их реквизиты мы также указывали ранее, за исключением одного, а именно письма ФНС от 16.01.2018 № СД-4-3/532@ «О налоге на добавленную стоимость».
Здесь так же как и в книге покупок используется обозначение «01». Касается большей части операций по реализации. Исключение: 06, 10, 13-15, 27.
Обозначение «02» применяется при регистрации СФ на аванс, полученный от покупателя. Аванс также может быть полным или частичным. Исключение: 06, 26 и 28.
Код 06 применяйте, если регистрируете СФ, которые вы выставили как налоговый агент по НДС. Исключения такие же, как в случае с книгой покупок.
Здесь мы также перечислили лишь несколько случаев. Их полный перечень значительно больше. Где его найти, вы уже знаете.
Журнал учета счетов-фактур
Журнал учета (далее ЖУ) нужно вести, если вы являетесь посредником. В частности, это делают компании и предприниматели, которые при продаже (покупке) выступают от своего имени.
Журнал ведется только за те кварталы, в которых были СФ в рамках указанной деятельности. ЖУ делится на две части: выставленные и полученные счета-фактуры.
Использовать в данном случае нужно те же самые коды, что в книгах продаж (покупок). Пример КВО при продаже товара. Агент: 01 — СФ на отгрузку, 02 — СФ на аванс. Принципал: он ставит аналогичные коды при регистрации СФ, перевыставленных агентом.
Если речь идет о сводных СФ, то нужно использовать коды 27 и 28.
Последние изменения в работе с КВО
Ключевые акты, которыми утверждена основная масса КВО, неоднократно дополнялись. Новые коды выпускались в виде отдельных писем или вносились в акт. В этом разделе мы расскажем о таких дополнениях за последнее время, включая 2024 год.
Изменения в кодах для учетных регистров
Письмо ФНС от 09.01.2018 № СД-4-3/10@ внесло следующие дополнительные обозначения:
35 — оформление (а также регистрация) чека для компенсации НДС при продаже товаров физлицу-иностранцу;
36 — вычеты НДС, исчисленные организациями розничной торговли в случаях, указанных в п. 4.1 ст. 171 НК.
Письмо ФНС от 16.01.2018 № СД-4-3/480@:
33 — регистрация СФ при получении оплаты в счет предстоящей поставки сырых шкур (лома);
34 — регистрация СФ выставленных агентом при отгрузке шкур (лома) налоговому агенту. Также при увеличении стоимости отгрузки;
41 — исчисление налоговыми агентами (далее НА), указанными в п. 8 ст. 161 НК, налога в счет будущей поставки шкур (лома);
42 — исчисление НА (теми же, что и в 41) налога с отгрузки шкур и лома. Также в случае увеличения стоимости отгрузки;
43 — применение НА вычетов, сумм НДС, исчисленного в счет грядущей поставки;
44 — восстановление НА (п. 8 ст. 161 НК) НДС при уменьшении стоимости отгрузок.
Письмо ФНС от 16.01.2018 № СД-4-3/532@:
37 — реализация сырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, при налогообложении по п. 7 ст. 164 НК;
38 — то же самое, только с несырьевыми товарами;
39 — аналогично с несырьевыми товарами по ставке 10 процентов.
40 — реализация работ (услуг) из пп. 2.1–2.5, 2.7, 2.8 п. 1 ст. 164. В той же ситуации, но касается как сырьевых, так и несырьевых товаров.
Стоит учесть, что в части заполнения декларации по НДС документ не действует. Это связано с изданием приказа ФНС от 28.12.2018 № СА-7-3/853@.
Письмо ФНС от 14.05.2019 № СД-4-3/8916@:
45 — вычеты в случае приобретения у иностранной компании электронных услуг.
В 2024 году также введены новые виды КВО:
письмо ФНС от 04.04.2024 № СД-4-3/3936@. Документ рекомендует к использованию обозначение под номером 46. Оно означает вычет покупателя при ввозе в РФ товаров из ЕАЭС комиссионером (агентом, поверенным). Применяется с I квартала 2024 года;
письмо ФНС от 06.06.2024 № ЕА-4-3/6295@. Данный документ рекомендует код 47. Он применяется при реализации ТС приобретенного у физлица. Вводится в действие с II квартала 2024 года.
Изменения в кодах для декларации по НДС
Ряд новых дополнительных КВО также был внесен письмом ФНС от 18.08.2023 № СД-4-3/10621@. В частности, он ввел следующие обозначения:
1011468;
1011470;
1011473;
1011474;
1010835;
1011225;
Нововведения касаются разделов 4, 6 и 7 декларации по НДС. Связаны они с появлением новых федеральных законов от 31.07.2023 № 389-ФЗ, от 24.06.2023 № 261-ФЗ, от 28.04.2023 № 173-ФЗ.
Новые обозначения регулируют такие операции, как:
реализация несырьевых товаров, вывезенных на территорию иностранного государства;
реализация работ (услуг) российскими судоремонтными организациями;
реализация драгоценных металлов в слитках;
передача НКО имущества выгодоприобретателям;
реализация турпродукта в сфере внутреннего (въездного) туризма;
реализация цифровых прав физическими лицами или банками.
Все коды видов операций по НДС: таблица
Итак, основные виды КВО перечислены в двух главных документах:
Приложение 1 к порядку заполнения декларации по НДС (приказ ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@);
Приложение к приказу ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.
Для заполнения раздела 2, приложения 1 к разделу 3, а также разделов с 4 по 7 декларации по НДС коды берите из приложения 1 приказа № ММВ-7-3/558@. КВО там слишком много, поэтому перечислить их в статье невозможно. Правильный выбор зависит от того, какой раздел заполняется и какая у вас ситуация. Выбирайте код из списка приложения 1, исходя из этих двух факторов.
Для заполнения разделов с 8 по 11, приложений к разделам 8 и 9 декларации берите данные из регистров учета. Некоторые обозначения, которых еще нет в приложении 1, можно найти в изданных письмах ФНС. Такой пример мы приводили ранее.
Приказ № ММВ-7-3/136@, как правило, используется для регистров учета. Аналогичные КВО нужно указать в декларации, разделах, которые перечислены выше. Если в приказе кодов нет, используйте письма ФНС. Мы их также указывали ранее.
Кодов для второго случая значительно меньше. Поэтому далее мы представим полный перечень с короткими пояснениями по каждому из видов.
Расшифровка и номера КВО представлены ниже в таблице.
КВО
Краткое название операции
Чем регулируется
01
Отгрузка или приобретение товаров. В частности операции:
02
Оплата в счет будущих поставок. В том числе на основе агентских договоров и комиссии. При условии, что договоры предусматривают реализацию или покупку:
Исключение: 06, 28
06
Операции, которые осуществляют налоговые агенты (ст. 161 НК). Притом что они происходят на основе договоров:
Исключение: пункты 4 и 5 статьи 161 НК
10
Отгрузка на безвозмездной основе
13
Код применяется в следующих случаях:
14
Передача имущественных прав, которые указаны в пунктах 1–4 ст. 155 НК
15
Составление СФ агентом при реализации или получении товаров от своего имени. В счете-фактуре при этом должны быть отражены данные по собственным товарам и агентскому договору
16
Получение продавцом товаров от покупателей (не налогоплательщиков НДС). Отказ от товаров (работ, услуг) в случаях, указанных в абз. 2 п. 5 ст. 171 НК
Исключение: код 17
17
Получение возвращенных товаров от физических лиц. Отказ от товаров, работ или услуг (абз. 2 п. 5 ст. 171 НК)
18
Составление (получение) корректировочного СФ при изменении стоимости товаров в сторону уменьшения. Включая уменьшение:
19
Импорт товаров на территорию России с территории ЕАЭС
20
Импорт товаров на территорию РФ:
21
Восстановление сумм налога согласно:
Сюда же входят операции, облагаемые по ставке 0 процентов НДС
22
Возврат авансовых платежей в ситуациях, указанных в абз. 2 п. 5 ст. 171 НК.
Операции, указанные в п. 6 ст. 172 кодекса
23
Покупка услуг, оформленных в виде БСО в ситуациях, указанных в п. 7 ст. 171 кодекса
24
Регистрация СФ в книге покупок в ситуациях, перечисленных:
25
Регистрация СФ в книге покупок по ранее восстановленному НДС:
26
Составление продавцом СФ, первички и других документов, содержащих сводные данные по операциям в течение месяца:
Также применяется при регистрации этих же документов в книге покупок в случаях, прописанных:
27
Составление СФ при двух условиях:
Применяется также при получении указанного СФ налогоплательщиком
28
Составление СФ:
Также при получении счета-фактуры налогоплательщиком
29
Используется при корректировке реализации. Также при передаче имущественных прав и предприятия на основании п. 6 ст. 105.3 НК
30
Отгрузка товаров, по которым был исчислен НДС при декларировании. Основание — абз. 1 пп. 1 п. 1 ст. 151 НК
31
Уплата НДС, исчисленного при декларировании. Основание — абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 151 НК
32
Вычет сумм НДС, уплаченных (подлежащих уплате) в соответствии с п. 14 ст. 171 НК
33
Регистрация СФ, выставленных при оплате в счет будущей поставки сырых шкур или лома от налогового агента
34
Регистрация СФ, выставленных или полученных комиссионером, при отгрузке шкур (лома) агенту.
Применяется в том числе при увеличении стоимости отгрузки
35
Оформление чека в целях компенсации НДС в случае продажи товаров компанией (розничная торговля) физлицу-иностранцу.
Также указывается при регистрации чека в книге продаж
36
Вычет НДС, исчисленного компаниями розничной торговли (п. 4.1 ст. 171 НК)
37
Реализация сырьевых товаров в таможенной процедуре экспорта. Налогообложение осуществляется согласно ставке, указанной в п. 7 ст. 164 НК
38
Продажа несырьевых товаров. Таможенная процедура экспорта. Налогообложение также осуществляется по ставке, указанной в п. 7 ст. 164 НК
39
Реализация несырьевых товаров в той же таможенной процедуре. Налогообложение по ставке 10 процентов (п. 7 ст. 164 НК).
40
Реализация работ или услуг, перечисленных:
Касается несырьевых товаров (п. 7 ст. 164 НК)
41
Применяется в следующих случаях:
42
Основания следующие:
43
Применение НА вычетов НДС исчисленного в счет оплаты будущей поставки шкур (лома).
Восстановление НА (п. 8 ст. 161 НК), НДС при перечислении оплаты
44
Восстановление агентам из списка, указанного в п. 8 ст. 161 НК, НДС при уменьшении стоимости отгрузки.
Применение агентами вычетов с НДС при уменьшении стоимости отгрузки
45
Применение вычетов в случае приобретения у иностранной компании электронных услуг. Основание: п. 2.1 ст. 171 НК. Организация при этом должна состоять на учете в налоговых органах
46
Вычет покупателя при ввозе товаров в РФ с территории ЕАЭС комиссионеров (поверенным, агентом)
47
Применяется в случае продажи транспорта, купленного у физлица
На практике чаще всего используются следующие коды.
Книга продаж
01 — СФ на отгрузку;
02 — СФ на аванс;
06 — СФ налогового агента;
18 — корректировочный СФ на уменьшение;
21 — СФ, по которым до этого принимались НДС к вычету. Есть исключения при передаче имущества в УК и при восстановлении корректировочного СФ;
26 — продажи физическим лицам.
Книга покупок
01 — СФ на приобретенные товары (работы, услуги);
02 — СФ на выданный аванс;
06 — СФ, составленная вами в качестве налогового агента;
18 — корректировочный СФ на уменьшение у продавца;
20 — таможенная декларация;
22 — СФ на полученный аванс при регистрации вычета;
23 — бланк строгой отчетности по командировкам.
Журнал учета счетов-фактур
В журнале учета нужно использовать такие же коды, как в книге продаж (покупок). Если речь идет о сводных СФ, нужно применять специальные коды, в частности, 27 и 28. Эти КВО используются для составления документа на основании двух или более СФ.
Декларация по НДС
В разделах 8, 9, 10 и 11 используют аналогичные КВО, что и в книге продаж (покупок) и журнале учета. Остальные разделы заполняются семизначными кодами из приложения 1, о котором мы говорили ранее. Либо же они приведены в отдельных письмах ФНС.
Таким образом, в регистрах вы всегда используете только двузначные коды. В декларации же присутствуют и те и другие. Какие именно КВО, зависит от заполняемого раздела и конкретной операции. За допущенную ошибку в коде (декларации) специальная ответственность в законе не установлена. Поэтому нет обязанности подавать уточненную декларацию. Однако налоговые органы вправе запросить письменное пояснение по этому поводу.
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