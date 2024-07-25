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НДС

Все коды видов операций по НДС: таблица

Чтобы отчетность по НДС была корректной, нужно верно отражать данные о действиях, произведенных с этим налогом. Такие действия иначе называют операциями по НДС. Они должны быть документально зафиксированы. Для этого используется специальное обозначение в виде кода вида операции или сокращенно КВО. В материале повествуется о том, что это такое, как оно применяется и какие недавно произошли изменения.
Все коды видов операций по НДС: таблица
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что означает код вида операции

Прямого определения кода вида операции (КВО) законодательство не дает. Однако из сути его применения на практике можно сказать следующее:

  • это специальное обозначение в виде цифрового кода;

  • количество цифр зависит от того, в каком документе отражается код.

Подробнее о документах и количестве цифр мы расскажем в следующем разделе.

  • каждая операция с НДС имеет свое отдельное обозначение (код);

  • код нужен, чтобы информацию об операции было удобно использовать. Во-первых, так легче воспринимается, то есть не нужно производить описание операции. Во-вторых, это облегчает обработку информации в автоматическом режиме. Также данные в таком виде легче хранить, передавать и тому подобное;

  • кроме удобства в использовании, КВО нужен для налоговой отчетности.

Контролирующие органы обязательно будут обращать внимание на данные обозначения при проверке. Поэтому их верное отражение в ваших интересах.

Таким образом, можно сделать краткий вывод. Предназначение КВО заключается в сокращенном обозначении операций с НДС в отчетных и учетных документах.

Правильно заполнять декларацию по НДС научим на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов». Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо 20 700 рублей. Старт потока 1 августа.

Где указывают код вида операции по НДС

КВО проставляют в следующих документах:

  • декларации по НДС;

  • книге покупок;

  • книге продаж;

  • журнале учета счетов-фактур (далее СФ).

Для удобства все это можно поделить на два вида:

  1. Декларация.

  2. Учетные регистры (книги покупок (продаж) и журнал учета СФ).

В зависимости от того, где проставляется код (в декларации или регистрах), определяется количество цифр. Так, если это:

  • декларация по НДС, то в разделах по расчету налога ставится 7 цифр. Исключением являются разделы с 8 по 11 — там ставятся 2 цифры из регистров. Подробности изложены ниже. Заполнение КВО иногда может осуществляться в автоматическом режиме при применении «1С».

  • учетные регистры, то ставятся 2 цифры.

Теперь рассмотрим детальнее каждый документ.

Декларация по НДС

Форма данной налоговой декларации заполняется согласно приказу ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (ред. от 12.12.2022).

Какой именно код использовать, зависит от двух факторов:

  1. Какой раздел декларации заполняется.

  2. Какая именно операция у вас произошла.

Коды, состоящие из 7 знаков, заполняют в следующих разделах декларации:

1. раздел 2. Здесь нужно выбрать КВО из раздела IV приложения 1 к порядку заполнения декларации. Это тот же приказ ФНС, который устанавливает форму декларации. Раздел IV касается операций, осуществляемых налоговыми агентами. Например, код 1011714, если вы посредник по продаже услуг иностранных лиц;

2. приложение № 1 к разделу 3 (не путать с приложением 1 к порядку заполнения). Для его заполнения используйте раздел V приложения 1. В частности, это операции по объектам основных средств. Пример: код 1011803 – купленный объект недвижимости;

3. разделы 4–6. В этом случае КВО нужно выбирать из раздела III приложения 1. В частности, это операции, облагаемые по ставке 0 процентов.

Кодов немало, и они зависят от разных условий. Это могут быть такие факторы, как:

  • страна экспорта (ЕАЭС или нет);

  • сырьевые или несырьевые товары;

  • иные условия.

Пример: 1010467 — когда ваш заказчик резидент офшора.

4. раздел 7. КВО нужно выбрать из разделов I или II приложения 1. Это операции:

  • не признаваемые объектом налогообложения;

  • не подлежащие налогообложению.

Например: 1010801 — операции, указанные в пункте 3 статьи 39 НК.

Коды, состоящие из 2 знаков, в декларации по НДС заполняются следующим образом. В этом случае заполняются разделы 8–11. Нужно учесть, что разделы 8 и 9 также имеют свои приложения. То есть в этих приложениях тоже нужно проставить двузначный код.

КВО здесь прописываются точно такие же, как в книге покупок (продаж) и журнале учета СФ. Полный перечень же двузначных кодов содержится в приказе ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. Пример: код 02 – при приеме к вычету НДС с выданного аванса.

Книга покупок

КВО для книги покупок перечислены в приложении к приказу № ММВ-7-3/136@. Также ФНС выпустила письмо от 20.09.2016 № СД-4-3/17657@, в приложении которого содержатся примеры использования таких кодов.

Существуют также операции, по которым орган выпустил отдельные коды. В частности, они содержатся в следующих письмах ФНС:

Основным кодом является 01. Как правило, именно он используется для операций по покупке товаров (работ, услуг, имущественных прав). Но в зависимости от ситуации могут быть использованы и другие коды: 06, 13, 15, 16, 17, 27.

КВО 02 указывается, если регистрируется счет-фактура на аванс, выданный продавцу. Касается как полного, так и частичного аванса. Но есть исключение, в частности, когда используются коды 06, 26 и 28.

Код 06 применяется, если в счет-фактуре вы выступаете как налоговый агент по НДС. Исключение: вы продаете конфискованное имущество или являетесь посредником иностранцев, не состоящих на учете в РФ.

Это лишь несколько основных примеров при заполнении книги покупок. КВО на самом деле на много больше. Основной перечень содержится в приказе ФНС. Также есть несколько других документов, устанавливающих дополнительные двузначные коды. Реквизиты всех этих документов мы давали ранее.

Книга продаж

Обозначения (коды) для книги продаж содержатся в том же приказе. КВО, которых нет в данном приказе, так же как и в книге покупок, содержатся в отдельных письмах ФНС. Их реквизиты мы также указывали ранее, за исключением одного, а именно письма ФНС от 16.01.2018 № СД-4-3/532@ «О налоге на добавленную стоимость».

Здесь так же как и в книге покупок используется обозначение «01». Касается большей части операций по реализации. Исключение: 06, 10, 13-15, 27.

Обозначение «02» применяется при регистрации СФ на аванс, полученный от покупателя. Аванс также может быть полным или частичным. Исключение: 06, 26 и 28.

Код 06 применяйте, если регистрируете СФ, которые вы выставили как налоговый агент по НДС. Исключения такие же, как в случае с книгой покупок.

Здесь мы также перечислили лишь несколько случаев. Их полный перечень значительно больше. Где его найти, вы уже знаете.

Журнал учета счетов-фактур

Журнал учета (далее ЖУ) нужно вести, если вы являетесь посредником. В частности, это делают компании и предприниматели, которые при продаже (покупке) выступают от своего имени.

Журнал ведется только за те кварталы, в которых были СФ в рамках указанной деятельности. ЖУ делится на две части: выставленные и полученные счета-фактуры.

Использовать в данном случае нужно те же самые коды, что в книгах продаж (покупок). Пример КВО при продаже товара. Агент: 01 — СФ на отгрузку, 02 — СФ на аванс. Принципал: он ставит аналогичные коды при регистрации СФ, перевыставленных агентом.

Если речь идет о сводных СФ, то нужно использовать коды 27 и 28.

Последние изменения в работе с КВО

Ключевые акты, которыми утверждена основная масса КВО, неоднократно дополнялись. Новые коды выпускались в виде отдельных писем или вносились в акт. В этом разделе мы расскажем о таких дополнениях за последнее время, включая 2024 год.

Изменения в кодах для учетных регистров

Письмо ФНС от 09.01.2018 № СД-4-3/10@ внесло следующие дополнительные обозначения:

  • 35 — оформление (а также регистрация) чека для компенсации НДС при продаже товаров физлицу-иностранцу;

  • 36 — вычеты НДС, исчисленные организациями розничной торговли в случаях, указанных в п. 4.1 ст. 171 НК.

Письмо ФНС от 16.01.2018 № СД-4-3/480@:

  • 33 — регистрация СФ при получении оплаты в счет предстоящей поставки сырых шкур (лома);

  • 34 — регистрация СФ выставленных агентом при отгрузке шкур (лома) налоговому агенту. Также при увеличении стоимости отгрузки;

  • 41 — исчисление налоговыми агентами (далее НА), указанными в п. 8 ст. 161 НК, налога в счет будущей поставки шкур (лома);

  • 42 — исчисление НА (теми же, что и в 41) налога с отгрузки шкур и лома. Также в случае увеличения стоимости отгрузки;

  • 43 — применение НА вычетов, сумм НДС, исчисленного в счет грядущей поставки;

  • 44 — восстановление НА (п. 8 ст. 161 НК) НДС при уменьшении стоимости отгрузок.

Письмо ФНС от 16.01.2018 № СД-4-3/532@:

  • 37 — реализация сырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, при налогообложении по п. 7 ст. 164 НК;

  • 38 — то же самое, только с несырьевыми товарами;

  • 39 — аналогично с несырьевыми товарами по ставке 10 процентов.

  • 40 — реализация работ (услуг) из пп. 2.1–2.5, 2.7, 2.8 п. 1 ст. 164. В той же ситуации, но касается как сырьевых, так и несырьевых товаров.
    Стоит учесть, что в части заполнения декларации по НДС документ не действует. Это связано с изданием приказа ФНС от 28.12.2018 № СА-7-3/853@.

Письмо ФНС от 14.05.2019 № СД-4-3/8916@:

  • 45 — вычеты в случае приобретения у иностранной компании электронных услуг.

В 2024 году также введены новые виды КВО:

  • письмо ФНС от 04.04.2024 № СД-4-3/3936@. Документ рекомендует к использованию обозначение под номером 46. Оно означает вычет покупателя при ввозе в РФ товаров из ЕАЭС комиссионером (агентом, поверенным). Применяется с I квартала 2024 года;

  • письмо ФНС от 06.06.2024 № ЕА-4-3/6295@. Данный документ рекомендует код 47. Он применяется при реализации ТС приобретенного у физлица. Вводится в действие с II квартала 2024 года.

Изменения в кодах для декларации по НДС

Ряд новых дополнительных КВО также был внесен письмом ФНС от 18.08.2023 № СД-4-3/10621@. В частности, он ввел следующие обозначения:

  • 1011468;

  • 1011470;

  • 1011473;

  • 1011474;

  • 1010835;

  • 1011225;

Нововведения касаются разделов 4, 6 и 7 декларации по НДС. Связаны они с появлением новых федеральных законов от 31.07.2023 № 389-ФЗ, от 24.06.2023 № 261-ФЗ, от 28.04.2023 № 173-ФЗ.

Новые обозначения регулируют такие операции, как:

  • реализация несырьевых товаров, вывезенных на территорию иностранного государства;

  • реализация работ (услуг) российскими судоремонтными организациями;

  • реализация драгоценных металлов в слитках;

  • передача НКО имущества выгодоприобретателям;

  • реализация турпродукта в сфере внутреннего (въездного) туризма;

  • реализация цифровых прав физическими лицами или банками.

Все коды видов операций по НДС: таблица

Итак, основные виды КВО перечислены в двух главных документах:

  1. Приложение 1 к порядку заполнения декларации по НДС (приказ ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@);

  2. Приложение к приказу ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.

Для заполнения раздела 2, приложения 1 к разделу 3, а также разделов с 4 по 7 декларации по НДС коды берите из приложения 1 приказа № ММВ-7-3/558@. КВО там слишком много, поэтому перечислить их в статье невозможно. Правильный выбор зависит от того, какой раздел заполняется и какая у вас ситуация. Выбирайте код из списка приложения 1, исходя из этих двух факторов.

Для заполнения разделов с 8 по 11, приложений к разделам 8 и 9 декларации берите данные из регистров учета. Некоторые обозначения, которых еще нет в приложении 1, можно найти в изданных письмах ФНС. Такой пример мы приводили ранее.

Приказ № ММВ-7-3/136@, как правило, используется для регистров учета. Аналогичные КВО нужно указать в декларации, разделах, которые перечислены выше. Если в приказе кодов нет, используйте письма ФНС. Мы их также указывали ранее.

Кодов для второго случая значительно меньше. Поэтому далее мы представим полный перечень с короткими пояснениями по каждому из видов.

Расшифровка и номера КВО представлены ниже в таблице.

КВО

Краткое название операции

Чем регулируется

01

Отгрузка или приобретение товаров. В частности операции:

  • указанные в пп. 2 и 3 п. 1 ст. 146, 162, в п. 3, 4, 5.1 ст. 154, в пп. 1 п. 3 ст. 170 НК;

  • с нулевой процентной ставкой;

  • с некоторыми видами договоров комиссии, агентских договоров и транспортной экспедиции;

  • при возврате товаров поставщику (исключение: коды 06, 10, 13, 14, 15, 16, 27);

  • составление (получение) единого корректировочного СФ

Приказ ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@

02

Оплата в счет будущих поставок. В том числе на основе агентских договоров и комиссии. При условии, что договоры предусматривают реализацию или покупку:

  • от имени комиссионера;

  • на основе договоров транспортной экспедиции.

Исключение: 06, 28

06

Операции, которые осуществляют налоговые агенты (ст. 161 НК). Притом что они происходят на основе договоров:

  • комиссии;

  • поручения;

  • некоторых видов агентских соглашений.

Исключение: пункты 4 и 5 статьи 161 НК

10

Отгрузка на безвозмездной основе

13

Код применяется в следующих случаях:

  • выполнение подрядчиками работ при капитальном строительстве, модернизации. Приобретение указанных работ инвесторами;

  • передача этими же лицами объектов капитального строительства, оборудования и материалов. Исполнение при этом происходит в рамках договоров по капитальному строительству

14

Передача имущественных прав, которые указаны в пунктах 14 ст. 155 НК

15

Составление СФ агентом при реализации или получении товаров от своего имени. В счете-фактуре при этом должны быть отражены данные по собственным товарам и агентскому договору

16

Получение продавцом товаров от покупателей (не налогоплательщиков НДС). Отказ от товаров (работ, услуг) в случаях, указанных в абз. 2 п. 5 ст. 171 НК

Исключение: код 17

17

Получение возвращенных товаров от физических лиц. Отказ от товаров, работ или услуг (абз. 2 п. 5 ст. 171 НК)

18

Составление (получение) корректировочного СФ при изменении стоимости товаров в сторону уменьшения. Включая уменьшение:

  • цен или тарифов;

  • количества или объема отгруженных товаров;

  • имущественных прав

19

Импорт товаров на территорию России с территории ЕАЭС

20

Импорт товаров на территорию РФ:

  • в таможенных процедурах для внутреннего потребления;

  • для переработки для внутреннего употребления;

  • для временного ввоза и переработки вне таможни

21

Восстановление сумм налога согласно:

Сюда же входят операции, облагаемые по ставке 0 процентов НДС

22

Возврат авансовых платежей в ситуациях, указанных в абз. 2 п. 5 ст. 171 НК.

Операции, указанные в п. 6 ст. 172 кодекса

23

Покупка услуг, оформленных в виде БСО в ситуациях, указанных в п. 7 ст. 171 кодекса

24

Регистрация СФ в книге покупок в ситуациях, перечисленных:

25

Регистрация СФ в книге покупок по ранее восстановленному НДС:

  • по операциям со ставкой 0 процентов;

  • в случаях, указанных в п. 7 ст. 172 НК

26

Составление продавцом СФ, первички и других документов, содержащих сводные данные по операциям в течение месяца:

  • при продаже лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС;

  • освобожденным от НДС;

  • связанным с исчислением и уплатой налога;

  • при получении оплаты в счет будущих поставок.

Также применяется при регистрации этих же документов в книге покупок в случаях, прописанных:

27

Составление СФ при двух условиях:

  • основанием являются два и более счета-фактуры;

  • имеет место реализация (приобретение) товаров в случаях, указанных в п. 3.1 ст. 169 НК.

Применяется также при получении указанного СФ налогоплательщиком

28

Составление СФ:

  • на основании двух и более СФ;

  • при получении оплаты (в том числе частичной) в счет будущих поставок;

  • в ситуациях, прописанных в п. 3.1 ст. 169 НК.

Также при получении счета-фактуры налогоплательщиком

29

Используется при корректировке реализации. Также при передаче имущественных прав и предприятия на основании п. 6 ст. 105.3 НК

30

Отгрузка товаров, по которым был исчислен НДС при декларировании. Основание — абз. 1 пп. 1 п. 1 ст. 151 НК

31

Уплата НДС, исчисленного при декларировании. Основание — абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 151 НК

32

Вычет сумм НДС, уплаченных (подлежащих уплате) в соответствии с п. 14 ст. 171 НК

33

Регистрация СФ, выставленных при оплате в счет будущей поставки сырых шкур или лома от налогового агента

Письмо ФНС от 16.01.2018 № СД-4-3/480@

34

Регистрация СФ, выставленных или полученных комиссионером, при отгрузке шкур (лома) агенту.

Применяется в том числе при увеличении стоимости отгрузки

35

Оформление чека в целях компенсации НДС в случае продажи товаров компанией (розничная торговля) физлицу-иностранцу.

Также указывается при регистрации чека в книге продаж

Письмо ФНС от 09.01.2018 № СД-4-3/10@

36

Вычет НДС, исчисленного компаниями розничной торговли (п. 4.1 ст. 171 НК)

37

Реализация сырьевых товаров в таможенной процедуре экспорта. Налогообложение осуществляется согласно ставке, указанной в п. 7 ст. 164 НК

Письмо ФНС от 16.01.2018 № СД-4-3/532@

38

Продажа несырьевых товаров. Таможенная процедура экспорта. Налогообложение также осуществляется по ставке, указанной в п. 7 ст. 164 НК

39

Реализация несырьевых товаров в той же таможенной процедуре. Налогообложение по ставке 10 процентов (п. 7 ст. 164 НК).

40

Реализация работ или услуг, перечисленных:

Касается несырьевых товаров (п. 7 ст. 164 НК)

41

Применяется в следующих случаях:

  • исчисление налога налоговыми агентами (п. 8 ст. 161 НК) с оплаты будущей поставки шкур или лома;

  • применение агентами вычетов по НДС, исчисленных при оплате предстоящей поставки шкур (лома)

Письмо ФНС от 16.01.2018 № СД-4-3/480@

42

Основания следующие:

  • исчисление теми же НА налога с отгрузки шкур или лома. Применяется также при увеличении стоимости отгрузки;

  • применение НА вычетов по НДС, исчисленных при отгрузке. Включая также увеличение стоимости

43

Применение НА вычетов НДС исчисленного в счет оплаты будущей поставки шкур (лома).

Восстановление НА (п. 8 ст. 161 НК), НДС при перечислении оплаты

44

Восстановление агентам из списка, указанного в п. 8 ст. 161 НК, НДС при уменьшении стоимости отгрузки.

Применение агентами вычетов с НДС при уменьшении стоимости отгрузки

45

Применение вычетов в случае приобретения у иностранной компании электронных услуг. Основание: п. 2.1 ст. 171 НК. Организация при этом должна состоять на учете в налоговых органах

Письмо ФНС от 14.05.2019 № СД-4-3/8916@

46

Вычет покупателя при ввозе товаров в РФ с территории ЕАЭС комиссионеров (поверенным, агентом)

Письмо ФНС от 04.04.2024 № СД-4-3/3936@

47

Применяется в случае продажи транспорта, купленного у физлица

Письмо ФНС от 06.06.2024 № ЕА-4-3/6295@

На практике чаще всего используются следующие коды.

Книга продаж

  • 01 — СФ на отгрузку;

  • 02 — СФ на аванс;

  • 06 — СФ налогового агента;

  • 18 — корректировочный СФ на уменьшение;

  • 21 — СФ, по которым до этого принимались НДС к вычету. Есть исключения при передаче имущества в УК и при восстановлении корректировочного СФ;

  • 26 — продажи физическим лицам.

Книга покупок

  • 01 — СФ на приобретенные товары (работы, услуги);

  • 02 — СФ на выданный аванс;

  • 06 — СФ, составленная вами в качестве налогового агента;

  • 18 — корректировочный СФ на уменьшение у продавца;

  • 20 — таможенная декларация;

  • 22 — СФ на полученный аванс при регистрации вычета;

  • 23 — бланк строгой отчетности по командировкам.

Журнал учета счетов-фактур

В журнале учета нужно использовать такие же коды, как в книге продаж (покупок). Если речь идет о сводных СФ, нужно применять специальные коды, в частности, 27 и 28. Эти КВО используются для составления документа на основании двух или более СФ.

Декларация по НДС

В разделах 8, 9, 10 и 11 используют аналогичные КВО, что и в книге продаж (покупок) и журнале учета. Остальные разделы заполняются семизначными кодами из приложения 1, о котором мы говорили ранее. Либо же они приведены в отдельных письмах ФНС.

Таким образом, в регистрах вы всегда используете только двузначные коды. В декларации же присутствуют и те и другие. Какие именно КВО, зависит от заполняемого раздела и конкретной операции. За допущенную ошибку в коде (декларации) специальная ответственность в законе не установлена. Поэтому нет обязанности подавать уточненную декларацию. Однако налоговые органы вправе запросить письменное пояснение по этому поводу.

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Информацию о нарушениях операторы получают от пользователей приложений, ГАИ и с камер наблюдения.

НДС

Сегодня последний день сдачи отчетности по НДС без штрафов

25 июля это крайний срок сдачи декларации НДС организациями и ИП на ОСНО, а также на ЕСХН.

Обзоры для бухгалтера

👉 Приняты поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

Отменят свидетельства об ИНН, сдавать ЕУД надо будет один раз, а не ежеквартально, изменят минимальный срок владения для квартир после перепланировки и многое другое.

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Банки

Банки ближнего зарубежья стали на 30% чаще отказывать в проведении платежей

Денежные переводы идут больше двух недель, а некоторые платежи отклоняют без объяснения причин.

Общество

Цифра дня. Про новогодние каникулы

Минтруд опубликовал проект постановления о рабочих и праздничных днях в 2025 году.

Цифра дня. Про новогодние каникулы
Малый и средний бизнес

Предпринимателям окажут поддержку при открытии бизнеса на автомаршрутах

Бизнес, который хочет работать в сфере туризма по пути следования автомобильных маршрутов для путешествий, получит поддержку от Корпорации МСП и Минэка.

Интересные материалы

Трудовое право

Роструд: работодатель не вправе удерживать из зарплат штрафы

В рамках трудового законодательства работодатель не вправе налагать на работников штрафы.