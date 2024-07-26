В данном материале рассмотрим, как выглядит процедура перемещения сотрудника. Поговорим о том, какими документами оформляется это кадровое мероприятие. Разберем, в чем состоят отличия между перемещением и переводом работника.

Перемещение работника у того же работодателя

В случае перемещения не вносятся поправки в условия, зафиксированные сотрудником и работодателем в трудовом договоре.

Смысл этой процедуры заключается в том, что руководство обеспечивает работнику иное трудовое место, перемещает его в другой отдел или цех, без перемены местности, вверяет ему работу на новом устройстве: механизме или агрегате.

Притом конкретное трудовое место или структурное подразделение не должно быть отражено в тексте трудового договора, ведь его положения при перемещении сотрудника не должны измениться. Речь здесь идет не только об обязательных условиях трудового договора, но и о любых других.

Перемещение работника допускается без получения от него согласия (ч. 3 ст. 72.1 ТК). Работодателю достаточно подготовить приказ о проведении этой процедуры и ознакомить с ним человека под роспись. Если сотрудник не выполнит такой приказ, то к нему могут применить дисциплинарное взыскание (определение ВС от 18.06.2010 № 25-В10-3).

Если же занятость на другом рабочем месте или в другом отделе не возможна без изменения трудовой функциисотрудника или без корректировки других положений трудового договора, то такие отношения должны регулироваться иными нормами, касающимися перевода (ч. 1 ст. 72.1 ТК).

При этом определение трудовой функции расшифровано в ст. 15 ТК. Нужно иметь в виду, что ч. 4 ст. 72.1 ТК запрещает переводить и перемещать человека на работу, если имеются медицинские противопоказания.

В конфликтной ситуации, если поднимется вопрос о законности перемещения сотрудника, руководству фирмы потребуется представить доказательства того, что:

в итоге перемещения не произошла перемена прежде оговоренных сторонами положений трудового договора;

трудовая функция после перемещения по факту сохранилась в рамках той же специальности, квалификации или должности. Перевод на другую должность не может оформляться в виде перемещения;

у сотрудника нет медицинских противопоказаний для его перемещения.

Ключевыми в подобной ситуации признаются письменные доказательства. Среди них могут быть: трудовой договор, приказ о приеме на работу, должностная инструкция, приказ о перемещении с ознакомительной росписью сотрудника, характеристики прежнего и нового трудовых мест, справка о медицинских противопоказаниях.

Вести кадровый учет научим на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо 32 890 рублей. Старт потока 1 августа.

Цель перемещения работника

Цель, которая работодателем преследуется при перемещении человека, заключается в следующем. Руководство фирмы меняет трудовое место сотрудника, его отдел или цех, без изменения местности, вверяет ему работу на другом устройстве. Но при этом не подлежат корректировке оговоренные прежде сторонами положения трудового договора.

Для проведения этой процедуры не придется добиваться одобрения намеченных перемен со стороны сотрудника. Однако перемещение возможно только в том случае, когда рабочее место или структурное подразделение не прописано в трудовом договоре. В другой ситуации нужно оформлять перевод.

Перемещение работника на другое рабочее место

Рабочим местом считается то место, где сотрудник обязан находиться или куда ему следует прибыть по работе и которое напрямую или косвенно контролируется работодателем (ч. 7 ст. 209 ТК).

При перемещении человек будет занят прежней работой, но уже на другом рабочем месте. При этом корректировка условий трудового договора не последует.

Если же в трудовом договоре трудовое место конкретизировано, то изменить его можно, лишь получив одобрение работника. Для этого потребуется оформить перевод на другую работу (ст. 72.1 ТК).

Для перемещения на другое рабочее место руководству не придется получать согласие сотрудника и делать запись в трудовой книжке. Достаточно будет подготовить приказ и ознакомить с ним работника под роспись.

В прошлом году Второй кассационный суд общей юрисдикции вел процесс, в ходе которого нужно было выяснить, насколько законно работодатель переместил работника на новое рабочее место (определение от 10.10.2023 № 88-26505/2023). Сотрудник трудился охранником с 2008 года в частном охранном предприятии. В трудовом договоре с ним изначально было прописано, что он принят на объект охраны, обозначенный как здание офиса «София». Далее компания неоднократно меняла свое название, из-за чего с работником заключались дополнительные соглашения к трудовому договору. Со временем в них уже не было указания на определенный объект охраны, а было просто указано, что сотрудник назначен на должность охранника предприятия.

В 2020 году руководство направило сотрудника на другой объект охраны — теннисный корт. Это было связано с распространением коронавируса и введением антиковидных ограничений. Во время работы на этом объекте работник много раз обращался к непосредственным начальникам с просьбой предоставить прежнее рабочее место, но получал отказ.

Затем сотруднику сообщили, что его новым местом работы будет вновь образованный наружный уличный пост на автостоянке. Он отказался работать на этом посту.

По мнению сотрудника, перемещение его на новый пост характеризуется изменением определенных сторонами условий трудового договора, в котором оговорено конкретное место работы — объект охраны «София». Работник посчитал, что такие перемены возможны лишь с его письменного согласия, по договоренности между сторонами трудового договора.

Из-за многочисленных отказов выйти на уличный пост на автостоянке работнику были объявлены вначале замечание, а потом и выговор. Работник обратился в суд с требованием о признании незаконным и отмене приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности и допуске на прежнее рабочее место и на прежних условиях труда.

Однако суды трех инстанций отказали работнику в удовлетворении его требований. Согласно разъяснениям, данным в Обзоре практики, утвержденном Президиумом ВС 26.02 2014, под местом работы понимается находящаяся в определенной местности или населенном пункте конкретная компания, ее представительство, филиал, другое обособленное структурное подразделение.

В случае нахождения фирмы и ее обособленного структурного подразделения в различных местностях место работы сотрудника уточняется применительно к этому структурному подразделению.

В подписанных работником дополнительных соглашениях к трудовому договору в качестве места работы прописано само предприятие. Поэтому приведенные им доводы о том, что местом работы является объект охраны «София», не соответствуют действительности.

Действия руководства предприятия по перемещению работников на охраняемых им объектах в пределах города Москвы полностью соответствуют положениям трудового законодательства. В рассматриваемом случае перемещение работника на различные объекты охраны не связано с внесением правок в согласованные сторонами условия трудового договора.

В связи с этим, правовые основания для удовлетворения требований работника о допуске на прежнее рабочее место (объект «София») на прежних условиях труда отсутствовали. Перемещение сотрудника на тот или другой объект охраны было продиктовано спецификой осуществляемого предприятием вида деятельности, при этом никакие условия труда, требующие согласия работника, работодателем не изменялись.

Перемещение работника в другое подразделение

В трудовом договоре в отношении места работы сотрудника может быть обозначена сама компания, и не определен конкретный отдел, в котором занят работник. В таком случае допускается перемещение работника в другой отдел фирмы без получения на это его одобрения.

Так, согласие сотрудника на его внутреннее перемещение в другое структурное подразделение, если оно происходит без перемены местности, не нужно. Но только при условии, что это не приведет к корректировке оговоренных сторонами условий трудового договора (ч. 3 ст. 72.1 ТК).

Здесь есть важные моменты, на которые нужно обратить внимание. Работа должна предоставляться в той же самой местности. Отправить сотрудника трудиться в другую местность без учета его мнения нельзя.

Также эта процедура не должна повлечь правки согласованных прежде сторонами условий. Так, в трудовом договоре может быть зафиксирован определенный режим работы, а на новом рабочем месте он окажется совершенно другим. Тогда перемещение без одобрения работника тоже исключается.

В определении Московского облсуда от 15.06.2010 по делу № 33-11570 указано на то, что неправомерно перемещать сотрудника в другое структурное подразделение, с выполнением той же трудовой функции, поскольку в трудовом договоре условие об определенном подразделении оговорено. В таком случае мог быть осуществлен лишь перевод работника с его согласия.

Также запрет на перемещение зафиксирован и в ч. 4 ст. 72.1 ТК. Эта норма не разрешает поручать сотруднику работу, если у него есть медицинские противопоказания. Так, не получится переместить сотрудника из чистого офиса в запыленный цех, если он страдает от астмы.

Если перемещение сотрудника в другой отдел или цех возможно, то директор компании издает соответствующий приказ. С этим приказом работника должны ознакомить под роспись. Однако даже если в трудовом договоре не отражено конкретное структурное подразделение, но при перестановке сотрудника предполагается откорректировать условия трудового договора, к примеру, режим его рабочего времени, то без согласия работника здесь не обойтись.

Приказ о перемещении работника

На законодательном уровне унифицированная форма приказа о перемещении специалиста не предусмотрена, поэтому составить его можно в свободном виде. При разработке этого документа можно воспользоваться бланком унифицированной формы № Т-5, утвержденной постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1, которая создана для приказа о переводе работника на другую работу.

В приказе о перемещении прописывают причину проведения этой процедуры. Также отражают те изменения, которые произойдут в результате. Дополнительно можно указать, что данное перемещение работника – временное, если оно таким является. Также фиксируют, что условия трудового договора после перемещения сотрудника не изменятся.

С подготовленным приказом перемещаемого работника потребуется ознакомить под роспись. Заключать дополнительное соглашение к трудовому договору с сотрудником не нужно, ведь в итоге перемещения условия договора не меняются.

Приведем образец заполнения приказа о перемещении сотрудника:

Перевод и перемещение работника

Перевод сотрудника сводится к корректировке его трудовых обязанностей или прочих пунктов трудового договора. Это может быть перевод на новую должность в той же компании или переезд сотрудника в другой регион вместе с работодателем.

Переводы бывают разные. Обычно перевод на другую работу разрешается лишь с согласия сотрудника в письменном виде (ст. 72 ТК). Однако есть исключительные случаи, когда такое согласие сотрудника не требуется.

С перемещением работников дело обстоит по-другому. Это внутреннее передвижение сотрудника в той же фирме, но на другое трудовое место, в другое структурное подразделение, без изменения местности, возложение на него работы на другом устройстве.

Ключевое отличие заключается в том, что перемещение не влечет за собой перемены согласованных сторонами пунктов трудового договора. Именно поэтому согласие сотрудника на перемещение не требуется.

Для наглядности представим отличия перемещения и перевода в виде таблицы: