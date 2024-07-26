Запрос документов ИФНС из другого региона, как отвечать на налоговые требования, нюансы ФСБУ 27/2021— в новом дайджесте Разборов

Сегодня в дайджесте вы найдете не только текстовые разборы, но и конспекты вебинаров, которые помогут вам разобраться в работе с самозанятыми в 2024 году и научат отвечать на требования ФНС.

Материалы, которые подготовила для вас редакция за неделю:

Кто должен применять ФСБУ 27/2021, какие требования предъявляются к бухгалтерским документам и документообороту, как правильно составить документ и исправить ошибку.

ИФНС из другого региона требует представить информацию. Имеет ли право налогоплательщик проигнорировать требование?

Работодатель хочет подстраховаться и ограничить срок трудовых договоров сроком отношений с контрагентами, чтобы не вести бизнес в убыток. Разбираем, почему это незаконно и во что может вылиться.

Разбираем, по каким правилам платят зарплату за работу в выходные и праздничные дни.

Сейчас сотрудничество с самозанятыми сопряжено с большими рисками: ФНС тщательно мониторит работу организаций с плательщиками НПД во избежание подмены трудовых отношений. В конспекте вебинара рассказали, как безопасно работать с самозанятыми и снизить риски.

В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.

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