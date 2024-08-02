Обзор разъяснений июля от ФНС и Минфина, отсрочка от армии айтишникам, НДС 0% или 20% на территории РФ при международных перевозках и другие разборы в новом дайджесте

Также разберем:

можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию;

как оформить отсрочки для ИТ-специалистов;

как оплачивать налоги за отдых в санатории за счет работодателя.

Скорее читайте дайджест Клерк.Плюс – здесь много полезных разборов и мини-курсов.

Подготовили для вас обзор разъяснений июля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Налогоплательщики иногда получают отказ по НДС-вычету, поскольку один из контрагентов исключил операцию из книги продаж. Можно ли что-то сделать в такой ситуации и как избежать ее в будущем?

Некоторые работодатели, отправляя сотрудников в отпуск, оплачивают им еще и путевку для отдыха. Разберем, какие налоги при этом будут.

Если ранее по этому поводу возникали споры — 0 или все-таки 20% должен быть НДС, — то с 1 июля 2024 года ответ стал однозначным.

С 24 июля по 6 августа идет прием заявлений на отсрочку от военной службы по призыву. Рассказываем, как это делать.

Больше полезных экспертных разборов вы найдете в подписке Клерк.Плюс.

Каждый день в подписке выходит новый материал: экспертная статья, мини-курс с короткими видео или развернутые конспекты вебинаров с видео и тестами для самопроверки.

Подписчик может заказать собственный разбор-статью главному редактору «Клерка» вот на этой cтранице.

Просто нажмите кнопку Заказать «Разбор» и оставьте заявку).

Также в подписку входит отключение рекламы на «Клерке».

Подключить подписку на месяц

Подписка на месяц стоит всего 299 рублей. Вы получите доступ к базе из более чем 1 000 готовых разборов и всех новых, которые будут выходить в период подписки. А если вы хотите подписаться на целый год сразу, то стоимость подписки в пересчете на месяц будет еще ниже — 255 рублей.

Подписаться на год.