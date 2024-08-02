Обзор разъяснений июля от ФНС и Минфина, отсрочка от армии айтишникам, НДС 0% или 20% на территории РФ при международных перевозках и другие разборы в новом дайджесте

Также разберем:
можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию;
как оформить отсрочки для ИТ-специалистов;
как оплачивать налоги за отдых в санатории за счет работодателя.
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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июле 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений июля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию
Налогоплательщики иногда получают отказ по НДС-вычету, поскольку один из контрагентов исключил операцию из книги продаж. Можно ли что-то сделать в такой ситуации и как избежать ее в будущем?
Отдых в санатории за счет работодателя: что с налогами
Некоторые работодатели, отправляя сотрудников в отпуск, оплачивают им еще и путевку для отдыха. Разберем, какие налоги при этом будут.
НДС при транспортно-экспедиторской деятельности: какова ставка по России
Если ранее по этому поводу возникали споры — 0 или все-таки 20% должен быть НДС, — то с 1 июля 2024 года ответ стал однозначным.
Как оформить отсрочки для ИТ-специалистов
С 24 июля по 6 августа идет прием заявлений на отсрочку от военной службы по призыву. Рассказываем, как это делать.
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