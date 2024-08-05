Что будет, если не ответить на требование ФНС о зарплате ниже МРОТ

Что указано в требовании

Обычно в требованиях по перерасчету страховых взносов ФНС ссылается на ФЗ от 27 ноября 2023 г. № 548-ФЗ — закон об установлении МРОТ. В качестве основного требования налоговики просят сделать уточненный расчет по страховым взносам (КНД-1151111) с увеличенными суммами заработной платы и перерасчетом страховых взносов.

Помимо этого, работодателя могут пригласить на заседание комиссии по легализации или зарплатной комиссии.

Что будет, если не ответить

Даже если требования ФНС выполнить сложно, игнорировать их не стоит. Последствия для работодателя будут весьма неприятными.

Неявка без уважительной причины (например, болезни или отсутствии в городе с предоставлением подтверждающих документов) считается нарушением. Нарушение в свою очередь классифицируется в качестве неповиновения законному распоряжению или требованию должностного лица органа, который осуществляет государственный контроль (ч. 1 ст. 19.4 КоАП, письмо ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12837).

В соответствии с ч. 1 ст. 19.4 КоАП такое правонарушение влечет наступление административной ответственности — организации могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей.

Как нужно отвечать

На требования ФНС нужно подготовить обоснование по каждому вопросу. Например, обосновать размер зарплаты с помощью неполной ставки или отсутствием прибыли у организации. Также имеет значение специфика региона и местности реализации товаров и услуг.

Главное — доказать, что все действия организации направлены на извлечение прибыли, а не на экономию на налогах и страховых взносах.