НДФЛ патентных иностранцев: размер, округление, зачет, отражение в 6-НДФЛ

Источник: Бухгалтерия.ру.

Патент — это документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в Россию в порядке, не требующем получения визы, на временное осуществление трудовой деятельности.

Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ иностранец уплачивает по месту осуществления им деятельности на основании выданного патента до дня начала срока, на который он выдан или переоформляется.

Размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ

Иностранный гражданин при получении или продлении патента уплачивает НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей.

Сумма платежа рассчитывается по формуле (п. 2 ст. 227.1 НК): 1 200 рублей × коэффициент дефлятор × региональный коэффициент.

Округление авансов по НДФЛ

Согласно пункту 6 статьи 52 НК, сумма налога, сбора исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля. Сумма сбора округляется до полного рубля.

Фиксированные авансовые платежи являются уплатой иностранными гражданами НДФЛ и, соответственно, при исчислении размера указанных платежей применяются положения пункта 6 статьи 52 НК.

Так разъяснила ФНС в письме от 29 июля 2024 г. № БС-4-11/8568@.

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Зачет уплаченных авансов у работодателя

Работодатель может уменьшить исчисленный НДФЛ на сумму уплаченных работником фиксированных авансовых платежей за период действия патента (патентов) в соответствующем налоговом периоде.

Главное — наличие уведомления, подтверждающего право иностранного работника на уменьшение итогового НДФЛ.

Получает это уведомление сам работодатель. Приказом ФНС от 13 ноября 2015 года № ММВ-7-11/512@ утверждена форма заявления, представляемого работодателем в инспекцию для получения Уведомления.

К заявлению нужно приложить:

заявление работника в произвольной форме об уменьшении НДФЛ за налоговый период на сумму уплаченных им фиксированных авансовых платежей;

документы, подтверждающие уплату авансовых платежей.

Фиксированные авансовые платежи в 6-НДФЛ

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за отчетный период налоговый агент (работодатель) отражает суммы фиксированных авансовых платежей, принимаемые в уменьшение.

Для патентных иностранцев специально отведена строка 150. В ней отражают общую по всем физическим лицам сумму фиксированных авансовых платежей, принимаемая в уменьшение суммы исчисленного налога с начала налогового периода.

При этом сумма авансов должна быть отражена по окончанию года в Приложении № 1 к 6-НДФЛ по каждому работнику.

Поэтому строка 150 раздела 2 по соответствующей ставке налога (строка 100 раздела 2) должна быть равна сумме строк «Сумма фиксированных авансовых платежей» раздела 2 приложений № 1 к 6-НДФЛ (соотношение применяется к годовому 6-НДФЛ).

Обратите внимание: уведомление об исчисленных налогах по обязательствам НДФЛ «патентного» иностранца подавать не нужно. Об этом разъясняла ФНС в письме от 31 января 2023 г. № БС-3-11/1180@.

Может ли работодатель заплатить аванс по НДФЛ за иностранца?

Организация-работодатель вправе уплатить фиксированный авансовый платеж за иностранца, работающего по патенту. Это не запрещено.

Но в таком случае у иностранного работника возникает доход в натуральной форме, с которого нужно удержать НДФЛ. Так ранее разъяснял Минфин в письме от 24 марта 2022 г. № 03-04-05/23474.

Напомним, сумма уплаченного за физлицо налога не будет его доходом только в том случае, если этот налог за него уплатит иное физическое лицо.