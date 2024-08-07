Розничный договор, также именуемый как договор розничной купли-продажи, является одним из наиболее распространенных видов договоров в сфере торговли. Именно с заключением такого договора каждый человек ежедневно сталкивается по нескольку раз, например, в кафе, магазине, на рынке. Он представляет собой соглашение между продавцом и покупателем, по которому продавец обязуется передать товар, а покупатель — оплатить и принять этот товар.

Четкое определение условий договора, а также понимание основных прав и обязанностей сторон по нему помогают избежать споров, обеспечивая успешное завершение торговых сделок.

Стороны розничной торговли

Розничная торговля — это процесс продажи товаров потребителям для личного использования, а не в целях предпринимательской деятельности.

Определение понятия «розничная торговля» сужает круг лиц, которые могут являться сторонами розничного договора. Продавцом является лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность и продает товары для получения прибыли. Покупателем может быть лицо, которое приобретает указанные товары и использует их по предназначению в целях удовлетворения своих потребностей.

Как правило, речь идет о приобретении единичных товаров. В случае приобретения товаров в большом количестве или крупными партиями необходимо рассматривать вопрос об оптовой торговле.

При заключении соглашения на стороне покупателя часто выступает гражданин (физлицо), но может выступать и юрлицо. Указанный вывод подтверждается позицией Пленума ВАС (постановление от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки»). При этом такое юрлицо может покупать товары в розницу в целях осуществления своей деятельности. Например, купить мебель в офис или различную оргтехнику в небольших количествах.

Если на стороне покупателя выступает гражданин, тогда к отношениям по продаже товаров применяют положения закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». При этом покупатель автоматически приобретает статус потребителя.

Существенные условия договора розничной купли-продажи

В соответствии с общими положениями ГК любой договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по его существенным условиям.

Предметом розничного договора является товар, который продавец обязуется передать покупателю. Существенными условиями, связанными с его предметом, являются:

Наименование товара: конкретное указание на то, какой товар продается. Количество товара: точное количество, которое должен продать продавец. Качество товара: определенные характеристики товара, которым он должен соответствовать. Цена товара: является важным элементом договора, так как определяет обязательства покупателя по оплате. Это определенная денежная сумма, которую покупатель должен уплатить за товар. Также могут быть указаны условия оплаты, например, предоплата, оплата при получении, рассрочка.

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Иные условия соглашения

Иные условия розничного соглашения, не поименованные в вышеуказанном разделе, могут устанавливаться и (или) изменяться в зависимости от особенностей конкретного товара и иных обстоятельств сделки.

К таким условиям можно отнести условие о сроке оплаты. При покупке товара в кредит оно также будет являться существенным условием.

Если срок оплаты не указан в договоре, то, как правило, подразумевается, что оплата должна быть произведена немедленно при передаче товара. Такой порядок характерен для большинства розничных покупок в различных магазинах, супермаркетах.

Также в договоре может быть указано условие о предварительной оплате товара до его получения покупателем. Такой вариант часто используется при покупках в интернет-магазинах или при заказе товаров, которые требуют сборки или изготовления. Предварительно может быть оплачена как часть, так и полная стоимость товара.

Продавцом может быть предоставлена отсрочка платежа, когда оплата товара происходит спустя определенный срок после его получения. Этот вариант используется при продажах в кредит или рассрочку.

К иным условиям соглашения также относится условие о доставке товара, при указании которого необходимо определить способ доставки (самовывоз покупателем, доставка продавцом или сторонним перевозчиком), сроки, место, а также стоимость доставки.

Особенности розничного договора

Розничной купле-продаже, в том числе особенностям заключения розничного договора посвящен параграф 2 части 2 ГК (ст. 492–500).

Заключение договора розничной купли-продажи обладает рядом особенностей, которые отличают его от других видов аналогичных договоров. Эти особенности отражают специфику отношений между продавцом и конечным потребителем, а также требования законодательства к розничной торговле. Основные особенности заключения договора розничной купли-продажи включают:

1. Публичный характер оферты.

Продавец в розничной торговле обычно выступает с публичной офертой, адресованной неопределенному кругу лиц. Это означает, что выставленные товары и указанные на них цены являются предложением заключить договор с любым покупателем, который выразит желание приобрести товар. Отказ от заключения такого договора не допускается.

2. Заключение в момент оплаты.

Договор розничной купли-продажи чаще всего считается заключенным в момент оплаты товара покупателем, что подтверждается выдачей кассового чека или иного документа, удостоверяющего факт покупки (товарный чек, квитанция).

3. Упрощенная форма.

Для большинства розничных сделок договор заключается в упрощенной форме.

Подписание в письменной форме обычно не требуется, достаточно выдачи кассового или товарного чека. В некоторых случаях договор может быть заключен устно, особенно при покупке товаров на рынках или в небольших магазинах.

4. Обязанности продавца по информированию покупателя.

Продавец обязан предоставлять покупателю полную и достоверную информацию о товаре: название, основные характеристики, цена и условия использования товара.

5. Дистанционная продажа или продажа по образцам.

Договор может быть заключен в электронном виде посредством обращения в интернет-магазин.

Также ГК допускается при продаже товара не осуществлять ознакомление с самим товаром, а знакомить покупателя с его образцами, например, при покупке мебели.

6. Условие о принятии товара покупателем в определенный срок или доставке.

В договоре может быть установлено обязательство продавца доставить товар покупателю в определенные сроки и место.

Также договор может быть заключен с условием о принятии покупателем товара в определенный договором срок, в течение которого этот товар не может быть продан другому покупателю.

7. Гарантийные обязательства.

Продавец обязан предоставлять гарантию на товары, подлежащие гарантийному обслуживанию. Условия и срок гарантии должны быть указаны в сопроводительных документах на товар.

8. Защита прав потребителей.

Розничная торговля также регулируется законом о защите прав потребителей.

Особенности заключения такого договора направлены на упрощение процедуры оформления сделки и обеспечение защиты прав конечного потребителя.

Понимание этих особенностей важно для обеих сторон сделки: продавцу это помогает соблюдать законодательные требования и строить доверительные отношения с покупателями, а покупателю — защищать свои права и интересы.

Форма договора розничной купли-продажи

По общим правилам, предусмотренным частью 2 статьи 493 ГК, розничный договор считается заключенным в надлежащей форме с момента получения покупателем от продавца чека или иного документа, который подтверждает оплату товара.

При этом указанная статья не содержит отсылок на конкретную форму договора (письменную или устную). В этой связи розничный договор может быть заключен как в письменной, так и в устной форме. Форма договора зависит от конкретных условий и обстоятельств сделки.

Например, договор розничной купли-продажи может быть заключен устно, в том числе при покупке товаров в небольших магазинах, кафе. В таком случае договор считается заключенным в момент выдачи кассового чека при оплате товара. Дополнительно может быть выдан товарный чек, в котором указаны наименование товара, его количество и стоимость.

В розничной торговле часто используются публичные оферты, например, при покупке товаров в интернет-магазинах. Условия договора изложены на сайте, и покупатель соглашается с ними при оформлении заказа. Договор считается заключенным в момент акцепта (принятия) оферты покупателем, что обычно выражается в оплате заказа или нажатии кнопки «Купить».

Важно отметить, что отсутствие указанных документов (чеков, письменно оформленных договоров) не является основанием полагать, что розничный договор не был заключен. ГК допускает использование свидетельских показаний в целях подтверждения заключения договора.

Судебная практика также подтверждает указанный вывод. Например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2021 № С01-1842/2020 по делу № А40-310460/2019. Так, ООО «Смешарики» обратилось в суд с иском к ИП о взыскании денежных средств по факту нарушения исключительного права на произведение. ИП продавал торты с изображением персонажей мультфильма «Смешарики» без разрешения истца. Не были представлены истцом в суде в качестве доказательства чеки, подтверждающие факт продажи тортов, однако представлена видеозапись.

Образец договора розничной продажи

Правильное составление розничного договора (если требуется его письменная форма) — это гарантия защиты интересов как продавца, так и покупателя.

Пример заключенного договора розничной купли-продажи.