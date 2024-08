Точка роста

Принимая стратегическое для своей компании решение — выходить на международный рынок, владельцу предстоит сделать ряд взвешенных шагов, дабы определить: стоит ли вообще ввязываться в столь масштабный проект.

Сегодня многое сложнее, чем два с половиной года назад. Введение экономических ограничений в отношении России сделали практически невозможным сотрудничество с рядом стран. Однако та же ситуация открыла перспективы в новых локациях. Так, рынок Объединенных Арабских Эмиратов, который ранее воспринимался отечественными предпринимателями скорее как экзотическое направление, стал проторенной дорожкой для отечественных экспортеров.

Низкие налоговые ставки, развитая логистическая инфраструктура и высокий уровень жизни заставляют российский бизнес задуматься: а почему бы, собственно, и нет?

Один из сложных этапов — просчитать риски и понять, хватит ли сил не бросить все на полдороги. Неправильная оценка ситуации может привести к потере времени и денег. Итак, для начала… почему именно ваши товары должны быть представлены на рынке ОАЭ?

Потому что вы — амбициозный бизнес среднего или крупного масштаба, занимающийся производством и продажей продтоваров, продукции легкой промышленности или электроники. Очевидным плюсом будет не только желание и амбиции — а если у вас хорошие продажи в России, нет вопросов с позиционированием, вы знаете свою целевую аудиторию.

Вы — состоявшаяся во всех смыслах компания с годовым оборотом от 50 миллионов рублей. Вероятно, вы уже занимались экспортом в зарубежье, а, может быть, Эмираты — ваш первый заход.

Расширение сбыта на Восток может нести в себе имиджевую подоплеку, или же после введения санкций вы потеряли возможность отправлять свои заказы из РФ и ищете международный хаб.

Причины — у каждого свои, и для каждой ситуации будет свой план действий, который должен быть составлен еще на этапе осмысления. Чтобы взвесить все нюансы, нужен тот, кто знает всю специфику местного рынка и способен провести вас через все подводные камни.

All in one ecommerce solution от компании Yalla!Hub заключается в том, что команда профессионалов берет на себя поэтапно сопровождение каждого вашего шага. Начинается все с планирования проекта, чтобы понять — насколько конкретный продукт подходит и интересен местному рынку, сколько он может стоить, сколько вы сможете заработать на нем. На основании анализа клиент получает отчет, с помощью которого может понять главное — стоит ли ему рассчитывать на успех в ОАЭ.