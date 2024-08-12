Точка роста

Как правильно, быстро и без проблем зайти на рынок ОАЭ и открыть для своей компании перспективы международного бизнеса.

Принимая стратегическое для своей компании решение — выходить на международный рынок, владельцу предстоит сделать ряд взвешенных шагов, дабы определить: стоит ли вообще ввязываться в столь масштабный проект.

Сегодня многое сложнее, чем два с половиной года назад. Введение экономических ограничений в отношении России сделали практически невозможным сотрудничество с рядом стран. Однако та же ситуация открыла перспективы в новых локациях. Так, рынок Объединенных Арабских Эмиратов, который ранее воспринимался отечественными предпринимателями скорее как экзотическое направление, стал проторенной дорожкой для отечественных экспортеров.

За последние пару лет в ОАЭ открылось более тысячи российских фирм, что увеличило торговый оборот между двумя странами до 55% от общего товарооборота с государствами Ближнего Востока. Все крупные бренды мира представлены именно здесь.

Низкие налоговые ставки, развитая логистическая инфраструктура и высокий уровень жизни заставляют российский бизнес задуматься: а почему бы, собственно, и нет?

Скриншот онлайн-представительства бренда Rada Russkikh в ОАЭ

Кому это подходит

Один из сложных этапов — просчитать риски и понять, хватит ли сил не бросить все на полдороги. Неправильная оценка ситуации может привести к потере времени и денег. Итак, для начала… почему именно ваши товары должны быть представлены на рынке ОАЭ?

Потому что вы — амбициозный бизнес среднего или крупного масштаба, занимающийся производством и продажей продтоваров, продукции легкой промышленности или электроники. Очевидным плюсом будет не только желание и амбиции — а если у вас хорошие продажи в России, нет вопросов с позиционированием, вы знаете свою целевую аудиторию.

Вы — состоявшаяся во всех смыслах компания с годовым оборотом от 50 миллионов рублей. Вероятно, вы уже занимались экспортом в зарубежье, а, может быть, Эмираты — ваш первый заход.

Расширение сбыта на Восток может нести в себе имиджевую подоплеку, или же после введения санкций вы потеряли возможность отправлять свои заказы из РФ и ищете международный хаб.

Причины — у каждого свои, и для каждой ситуации будет свой план действий, который должен быть составлен еще на этапе осмысления. Чтобы взвесить все нюансы, нужен тот, кто знает всю специфику местного рынка и способен провести вас через все подводные камни.

All in one ecommerce solution от компании Yalla!Hub заключается в том, что команда профессионалов берет на себя поэтапно сопровождение каждого вашего шага. Начинается все с планирования проекта, чтобы понять — насколько конкретный продукт подходит и интересен местному рынку, сколько он может стоить, сколько вы сможете заработать на нем. На основании анализа клиент получает отчет, с помощью которого может понять главное — стоит ли ему рассчитывать на успех в ОАЭ.

Какой продукт выводим на новый рынок

Спрос у розничных покупателей в ОАЭ находят украшения, косметика, одежда и текстиль для быта, продукты питания, зоотовары, материалы для ландшафтных работ и ремонта, запчасти для транспорта и смарт-устройства.

Если некий продукт популярен в России, это вовсе не значит, что спрос на него найдется и в Эмиратах. А может быть, товар и достоин восточного рынка, просто что-то нужно в нем доработать: хоть ту же самую этикетку. Так, вряд ли там станут покупать мороженое с надписью «Пломбир», хотя по вкусовым качествам оно не будет уступать известным маркам.

Бизнесмен на этапе принятия решения должен получить максимальную информацию о том, сколько времени и средств стоит вложить в проект. «Давайте попробуем» — тут не работает. В качестве ответа надо иметь четкое и уверенное «ДА».

После детального анализа компания-экспортер получает от Yalla!Hub дорожную карту, где отражен конкурентный срез, аналитика площадок сбыта, подбор ключевых электронных маркетплейсов, матрица продуктов, схема логистики, экономика поставок, обзор рекламных инструментов, рекомендации по позиционированию и прогнозы продаж.

Но даже с самыми гениальными разработчиками бизнес-проекта, продавать что попало не получится. Продукт должен быть действительно качественным, и производитель должен иметь желание максимально сотрудничать на каждом этапе, а не просто свалить все обязанности на нанятую команду. Это общее детище.

Косметика Rada Russkikh — один из успешных проектов выхода российской продукции на рынок ОАЭ.

Автор бренда обратилась в YallaHub в марте 2023 года с задачей организовать продажи в Эмиратах, а затем открыть международный хаб. Благодаря взвешенному планированию и аналитике, первые товары компании были в Эмиратах уже через полтора месяца. А в мае мы уже получили первую прибыль!

Косметика выделяется на фоне других марок за счет особого подхода к экологичности ингредиентов и непосредственного производства. Активная позиция владельца компании позволила достичь успеха. Маркетологи компании принимали участие в разработке идей по продвижению, планированию поставок и объемов продаж, однако максимально положилась на команду Yalla!Hub как на людей, имеющих опыт в работе с арабским рынком.

Как зарегистрироваться в ОАЭ

Если анализ говорит о том, что конкретный продукт действительно может рассчитывать на успех, возникает следующий нюанс — как пройти процесс комплаенса. Просто так в Эмираты не зайдешь. Вам необходимо зарегистрировать свой товар, оформить юридическое лицо и открыть счет.

Рынок Объединенных Арабских Эмиратов сильно отличается от других коммерческих пространств. Обычно про ОАЭ говорят, что все юридические моменты и дальнейшая отчетность — весьма просты, мол, местные власти всячески способствуют привлечению бизнеса со всех сторон.

Действительно это просто, но для местных предпринимателей. Слишком много тонкостей, которые российский менталитет не воспринимает интуитивно, а чтобы разбираться в этом, надо потратить либо месяцы на подготовку своего персонала, либо отнюдь не за копейки брать сотрудников на месте. Командировка одного человека на три месяца обойдется минимум в 20 тысяч долларов. Вариант — нанять команду непосредственно в ОАЭ — начинается от 100 тысяч.

Еще одна возможность — работа с компанией, специализирующейся на выводе российских продуктов на рынок Эмиратов. Получается, что Yalla!Hub — это удачное сочетание, когда работа в ОАЭ измеряется в российских рублях.

Чтобы самостоятельно открыть компанию фирме потребуется от трех месяцев, и стоить это будет более восьми тысяч долларов. А на открытие счета нужно и того больше — часто около девяти месяцев. Самое неприятное, что можно вложиться, но в итоге не получить желаемого. Для оформления здесь нужен совершенно иной комплект документов, нежели в РФ. Важно тонкое понимание арабского подхода к вопросам соответствия во всем — регистрация фирмы, открытие банковского счета, лицензирование, поиск дистрибьюторов.

Принимая решение выводить на арабский рынок свой продукт, также нужно привести его в соответствие местным условиям продаж — получить разрешение на его законный ввоз. Вероятно, для этого потребуется что-то изменить или доработать: состав, описание, оформление, название.

Часто в одиночку фирма не в состоянии разобраться с этим: потратив время и деньги, можно остаться ни с чем или разочароваться в своей задумке и бросить все.

Для сертификации продукции Rada Russkikh команде Yalla!Hub нужно было доработать этикетки косметических средств с учетом требований местного законодательства, это удалось быстро сделать, так как было понимание норм и правил. Быстрый старт проекта был достигнут и благодаря запуску без открытия компании и банковского счета, так как использовалась база Yalla!Hub, а также за счет готовой инфраструктуры. От первого ко второму кварталу количество заказов продукции Rada Russkikh в Эмиратах увеличилось в пять раз!

Как продавать

Если не подойти к вопросу с профессиональной помощью, дело может встать на любом этапе. Можно открыть компанию, выбрать точки продаж, нанять дорогих маркетологов, но если возникла проблема с открытием счета — можно попасть на огромные штрафы, полностью лишиться ввезенного товара и получить запрет на дальнейшее присутствие в регионе. Потери такого уровня могут исчисляться миллионами долларов.

Для сравнения — компания Yalla!Hub имеет опыт вывода российской продукции на рынок ОАЭ от замысла до получения первой прибыли — всего за три месяца. При том все оформление происходит онлайн, вам как представителю не нужно будет даже вставать со своего стула.

Но если справились с процессом регистрации — это не значит, что теперь все пойдет само собой и как по маслу. Есть фирма, есть продукт — но вопрос: как его продавать? Менеджмент и маркетинг — две следующих важных (при том неотделимых друг от друга) аспекта.

Международная логистика — процесс крайне затратный. Опять же как материально, так и с точки зрения человеческого ресурса. Чтобы все получилось, нужно или уметь все самому или приглашать специалистов.

Организовать доставку, пройти таможню, найти склад, распределить нужное количество продукции — чтобы она была в наличии, но не простаивала на полках, организовать операционную систему продаж, сотрудничество с маркетплейсами и фулфилмент. Договориться с местными дистрибьюторами крайне сложно, они не берут товар, если он не принадлежит крупным брендам.

В данном случае работа с Yalla!Hub несет очевидное преимущество, потому что компания сама является дистрибьютором.

Сбыт идет с помощью e-commerce. ОАЭ — страна, где объем онлайн продаж достигает порядка 5 миллиардов долларов в год. Со смартфона в среднем совершают покупки раз в неделю около 30% населения. Работая с известными платформами или создавай свой сайт для продаж, также важно понимать особенности местного покупательского менталитета. В Эмиратах говорят на большом количестве языков, общество весьма разнообразно, сюда заходят продавцы со всего мира, и соответственно, тут ощутима конкурентная среда. Однако же и плюсов предостаточно.

Выбирая компанию, которая специализируется на выводе бизнеса на рынок ОАЭ, вы получаете все и сразу. От разработки проекта до отчетности и перевода денежных средств. Естественно здесь же обеспечивается процесс движения товара — от склада поставщика в России до конкретного покупателя в Эмиратах. При том важно понимать не только, как товар физически дойдет до своего потребителя, но и весь его маркетинговый путь.

Акцент на продвижении косметики Rada Russkikh был сделан на двух моментах. Это уникальный состав продукции и неординарная личность самого автора бренда. Товары отличает интересная упаковка, она вполне во вкусе восточного потребителя. Плюс, маркетологами Yalla!Hub был сделан качественный визуальный контент с изображением косметики в местных локациях. Рада ведет блог, рассказывает о своей жизни — и это становится дополнительной рекламой этих товаров. Изначально для продаж была выбрана одна из цифровых коммерческих площадок, однако спустя несколько месяцев стало очевидно, чтоб бренд может и должен быть представлен на других маркетплейсах.

Как зарабатывать

Yalla!Hub помогает своим клиентам настроить так называемую цифровую воронку продаж. Возможность проследить весь процесс покупки от первого взаимодействия покупателя с брендом до непосредственного получения товара на руки позволяет понять, насколько эффективны внедренные каналы коммуникации, какая площадка приносит наибольшую прибыль, какие маркетинговые мероприятия позволяют увеличить ее.

Одна из услуг — предоставление команды маркетинга для управления и проверки гипотез.

Выделяются люди, которые знают специфику рынка, инструменты, которые лучше работают, проводят маркетинговые исследования, после чего предоставляют развернутую аналитику непосредственно заказчику. Это позволяет вносить коррективы для лучшего развития бизнеса.

Запустив продажи косметики Rada Russkikh, специалисты Yalla!Hub увидели хороший отклик внутренних коммуникаций, в том числе в социальных сетях. Товар нашел своего потребителя.

Первая прибыль — это были те цифры, которые специалисты Yalla!Hub и предполагали получить еще на этапе планирования. На них однозначно можно было строить проект дальше. Было принято решение масштабировать бизнес. Была налажена доставка по всему миру и соответственно отстроены все необходимые сопутствующие процессы: прием денег из-за рубежа, кастомер сервис, прохождение таможни с учетом продаж B2C. Сейчас, спустя почти полтора года с начала проекта, продукция продается более, чем в десяти странах мира.

Как не терять

Товар продается, прибыль поступает на арабский счет, продажи растут. Но возникает следующий вопрос — что с этим делать? Как минимум нужно правильно платить налоги, вести бухгалтерский учет, вовремя сдавать отчетность и иметь возможность пользоваться своей же прибылью — то есть переводить деньги в Россию.

Вести бизнес в Эмиратах действительно выгодно за счет мягкой системы налогообложения, но однако в них необходимо разобраться. Ноль налогов на старте, единые пороги для регистрации, единые ставки, 5% НДС и вовсе отсутствует зарплатный налог.

Однако надо с первого же дня своевременно и подробно вести бухучет, правильно оформлять сотрудников и уметь в случае любого запроса аудиторов оперативно на него отреагировать.

Кто-то принимает на веру, что начинать вести бухгалтерию в Объединенных Арабских Эмиратах можно и несколько месяцев спустя, а инспекторам можно предоставить аудит по банковской выписке. Это не так. Бухгалтерия должна вестись с первого дня, все транзакции должны быть отражены, а зарплата сотрудникам должна начисляться без просрочек.

В случае нарушений предпринимателей ждут гигантские штрафы, и все радости от выхода на рынок ОАЭ мгновенно обернутся масштабными потерями. В вопросах налогов и отчетности — так же как и в предыдущих случаях — можно попытаться разобраться самим и увязнуть в массе непонимания, или нанять местных специалистов и потратить на них всю свою прибыль.

Рекламный имидж для продвижения бренда Rada Russkikh в ОАЭ

Yalla!Hub изначально строила свою деятельность как компания полного цикла. Клиент должен получить поддержку на всех этапах. Понимая нюансы экономики Эмиратов, российские специалисты берут на себя юридические вопросы тему документооборота, налоговых выплат и трудовых отношений, дистрибуции, маркетинга и продвижения. Кроме того, компания имеет возможность выводить денежные средства в Россию, с чем самостоятельно также очень сложно справиться.

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